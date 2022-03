El orden internacional en manos de Rusia

Como se mencionó en la entrega anterior en este espacio, Rusia y China están dispuestos a recuperar su fronteras o zonas de influencia. Ahora en medio de una guerra caliente en la que Ucrania lucha por defenderse del despliegue militar ruso queda claro que el orden global en estos momentos está en manos de Rusia.

Hasta ahora las potencias occidentales, a decir Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados, han condenado enérgicamente el ataque ruso a Ucrania e implementado una serie de sanciones económicas contra bancos rusos como el Banco Central de Rusia, VEB, Promsvyazbank, Alfa Bank y Bank Otkritie, así como en contra de Vladimir Putin, a sus ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa y a su jefe del Estado Mayor, al congelar todos sus bienes y activos.

Aunque entre otras medidas para frenar la invasión de Rusia a Ucrania se encuentran la de excluir a las empresas rusas del sistema interbancario Swift, prohibir las exportaciones de ciertos componentes de alta tecnología desde la Unión Europea y Estados Unidos, así como recortar las importaciones rusas de fuentes energéticas hacia los países europeos no queda claro qué tan efectivas puedan ser estas opciones en contra de la economía rusa sin que occidente salga perjudicado en el intento.

Por ejemplo, excluir a Rusia del sistema de pagos Swift podría afectar al comercio ruso, pero sólo a mediano plazo y si se combina con un recorte en el acceso a dólares para los bancos rusos. Pero esta decisión no es nada fácil porque tiene efecto en ambos lados: primero si se considera que el comercio entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos está calculado en una cifra de 226 mil millones de dólares anuales, y segundo porque Rusia tiene un arma contra esta sanción. Desde 2014 (tras la anexión de Crimea y la amenaza de Estados Unidos de desconectar a Rusia del sistema Swift) Vladímir Putin ha venido desarrollando el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS) que es básicamente un sistema de pagos bancario alternativo al Swift en el que se calcula que al 2021 ya participaban 400 entidades financieras, de las cuales 40 son de origen alemán, francés, japonés, sueco, suizo, turco y cubano, además de que se ha invitado a bancos de Bielorrusia, Kazajstán e Irán y, por si fuera poco, se ahora se está negociando con China para integrar al SPFS con la alternativa china a Swift, el CBIBPS. Aunque es poco probable que el sistema financiero ruso despegue en el corto plazo, en un futuro con la unión de China y otros países asiáticos podría poner en jaque al dólar como moneda de reserva global y dividir el sistema de comercio internacional en dos bloques.

La exclusión de rusos del sistema Swift está estrechamente ligada a la importación de los recursos energéticos por parte de Europa, ya que también desde 2014 los rusos han cambiado su sistema de pagos en el comercio de energía; ahora muchos de los contratos de petróleo y gas que celebra Rusia aceptan pagos en monedas distintas al dólar justo para evitar el dominio estadounidense.

Pero el tema de la energía va más allá de los pagos, si se toma en cuenta que actualmente Rusia envía alrededor del 60% de sus exportaciones de crudo y más del 75% de exportaciones de gas natural a los países europeos, consolidar un mercado de tales proporciones y tan dependiente de energéticos hacen que valga la pena que los rusos hayan ido hilando una estratagema para mantener su dominio energético en Europa, especialmente el de gas natural, y evitar a Ucrania en este propósito.

Debido a las tensiones entre Rusia y Ucrania en 2005-2006, Moscú lazó dos proyectos de gasoductos para reducir su dependencia de la ruta ucraniana; el gasoducto Nord Stream que conecta Rusia con Alemania a través del Mar Báltico que se terminó en 2011 y el gasoducto "South Stream", pero este último fue remplazado, en 2014, por el gasoducto que más tarde fue denominado Turkish Stream y que fue diseñado para conectar a Rusia con Turquía por el Mar Negro y enviar gas ruso para el consumo turco y europeo evitando los gasoductos que pasan por Ucrania. Cabe decir que el Turkish Stream también le dio a la empresa rusa Gazprom la oportunidad de consolidar no sólo vínculos con Turquía, sino de convertir a los turcos en su segundo mayor cliente en Europa después de los alemanes. Esto abrió paso a que, en 2015, Gazprom iniciara otro proyecto, el Nord Stream 2, cuyo objetivo es suministrar a Alemania de gas.

Es claro que Rusia espera que su dependencia de Ucrania como país de tránsito termine por completo una vez que se inaugure el Nord Stream 2; sin embargo, en estos momentos de tensión bélica corre el riesgo de ser cancelado, no en vano los alemanes son los más reacios en sacar a Rusia de sistema Swift pues esto no sólo podría bloquear las exportaciones rusas, también bloquearía las importaciones de energía rusas a Alemania en el mediano plazo. No obstante, la decisión de cancelar el Nord Stream 2 podría tomarse dentro de algunos años ya que transportar petróleo o gas requiere de infraestructura de la que Europa no dispone para compensar la pérdida de importaciones rusas.

En este entramado de sanciones y acciones, si bien existe cierto grado de incertidumbre en cuanto al impacto de las sanciones en contra de la economía rusa, sí es claro que desde 2014 Rusia ha ido entretejiendo hilos para lanzarse a la segura en una cruzada para demostrar su poderío. El país ha desarrollado un sistema financiero que, aunque precario, le sirve de respuesta a su exclusión al Swift que ya había sido una advertencia en el pasado, los europeos dependen de la energía rusa y ha acumulado reservas de divisas que le permiten, en caso de aislamiento pronunciado, seguir importando durante varios meses.

Una de las lecciones de este capítulo bélico que estamos presenciando es que la aparente prudencia de Putin durante los años que le siguieron a la humillación de 2014 fue interpretada como un signo de debilidad por Occidente, sin percatarse que Rusia estaba fortaleciendo toda su maquinaria económica y militar para enfrentar un momento como este.

En estas circunstancias, es difícil imaginar respuestas por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y demás aliados occidentales que no sean de corte militar, y más difícil aún es vislumbrar una invitación a negociar la paz, a menos que sea en los términos rusos, sí, en estos momentos, el orden global está en manos de Rusia.

