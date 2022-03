El monumento a la necedad de un autoritario

El lunes pasado, en medio de un debate agresivo y estéril se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para Morena, por lo visto el asunto era muy importante no sé si porque en realidad lo vean como un logro, o para poder decir que "los conservadores disfrutarán del aeropuerto y sus beneficios, aunque sea en silencio", pero en realidad no creo que los conservadores ni nadie disfrute ir a Santa Lucía que lejos de ser una solución, representa el mayor monumento a la necedad de un autoritario que sin una sola prueba de corrupción y sin ningún estudio de factibilidad de Santa Lucía decidió destruir un proyecto que nos pondría como un centro de conectividad mundial, para convertirlo en un espacio que no resuelve ninguno de los problemas por los que se construyó... cuando veo a Mario Delgado presumir el "logro" no me quito de la cabeza que incluso el mismo Mario Delgado fue a la consulta pirata a votar en contra de cancelar Texcoco... en fin, no se trata de quien levante más la voz o quien insulte peor al otro, se trata de ver las ventajas y desventajas:

· Para empezar el Aeropuerto de Santa Lucía no resuelve ningún problema que tengamos en México. No resuelve la saturación, no resuelve la conectividad, mantiene los otros aeropuertos y la aeronavegación de la zona no permite operaciones simultáneas.

· El AIFA es más chico que el aeropuerto de Guadalajara y tiene menos vuelos al día que el aeropuerto de Puerto Escondido, Oaxaca.

· Está lejos e incomunicado, además, dentro de los aeropuertos, la conectividad es lo más importante... si llegas a México por Santa Lucía y quieres ir a Monterrey o a Mérida ¿cuántas opciones hay?

· En otras palabras, el gran logro que hoy presume el gobierno de López Obrador es inaugurar una obra que se puede comparar en tamaño y utilidad al aeropuerto de Colima, pero que se gastó para hacerla (entre cancelación, multas y el nuevo) lo equivalente a uno de los aeropuertos más grandes e importantes del mundo (cosa que ni remotamente es).

· Lo inauguraron medio año después de cuando dijeron que estaría, y lo inauguraron prácticamente en obra negra... dijeron que tendría dos pistas, tiene una y quien haya visto las fotos del lugar notará que entre la maqueta y el resultado final la distancia lo hace prácticamente irreconocible.

· Los baños, las quesadillas y las tlayudas son temas simpáticos, pero no de fondo. Si quieren vender quesadillas no se me hace malo, lo malo es pensar que con 8 vuelos diarios... o sea unas 4 mil personas que caminaran ahí al día, se van a mantener los puestos de quesadillas... ni hablar de todos los demás negocios proyectados.

· De hecho, el AIFA será un aeropuerto totalmente subsidiado porque no es rentable para nadie y si lo quieren mantener vivo y funcionando les saldrá sumamente caro. Actualmente, gracias a que López Obrador decidió cancelar Texcoco y subir el TUA para pagar sus caprichos, aterrizar en México es llegar al tercer lugar que más impuestos te cobra por aterrizar...

Es difícil creer que la obra inaugurada trascenderá el tiempo, es difícil creer que alguien esté técnica y realistamente a favor del AIFA... los que hoy se ven defender la obra son los fanáticos del presidente que le aplauden cualquier cosa, pero justo como ha pasado con todo lo que ha intentado este gobierno: la ineptitud y la incapacidad pueden más que las buenas intenciones y el fanatismo, y ahí está el resultado... un error que inició con una consulta popular ilegal para justificar su mala decisión, y que concluye con la inauguración de un aeropuerto más chico que el de Guadalajara y con dos vuelos diarios más que el de Colima. Para López Obrador ese es el tamaño de México... la obra, la inauguración e incluso el debate es triste en el fondo.

