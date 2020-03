El México profundo es solidario

Estamos ante la Fase 2, son momentos difíciles, actuemos con sana distancia, seamos solidarios: el objetivo es no contagiar, y no contagiarse: evitar que no se incremente la cadena de transmisión.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha aplicado una política cuidadosa, preventiva y anticipada, y explicó que blindará la economía para la salud de los más débiles y vulnerables como es el caso de los adultos mayores y los que padezcan alguna enfermedad como diabetes o hipertensión.

Ante el golpe de la economía por el coronavirus covid-19 se aplicará un "blindaje a los pobres"; las personas más humildes estarán apoyadas por Programas del Bienestar, con un presupuesto de 500 mil millones de pesos este año. Se otorgarán créditos a pequeños empresarios que necesiten ayuda: talleres, taquerías, taxistas, artesanos, entre otros. "El modelo neoliberal nos dejó como herencia a la mitad de la población sobreviviendo en la economía informal", ha dicho AMLO.

Algunas medidas son el envío de cuatro meses de apoyo a adultos mayores, y para quienes se buscan la vida día a día se otorgarán tandas para el bienestar".

"Toda la población está en riesgo de contagio, sin embargo, queremos reducir la propagación del virus, ha dicho a su vez Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. "Aún no existe medicamento o una vacuna, y por ahora, la única forma de reducir el número de personas contagiadas y proteger a los más vulnerables, es disminuir el número de contactos".

En el mundo, entre todos los que contraen la enfermedad, solo un porcentaje menor requiere hospitalización, los demás, la gran mayoría se recupera en casa, por ello es fundamental no saturar hospitales, ni centros de salud, y dejar espacio a quien más lo necesita.

La jefa de Gobierno sabe que los efectos del coronavirus covid-19 ya repercuten en la economía de las familias, por esto, Claudia Sheinbaum informó que la Ciudad de México ya implementó las primeras acciones del Plan de Apoyo a la economía de las familias más vulnerables.

A partir del próximo 1 de abril iniciará el depósito adicional de 500 pesos más al Programa "Mi Beca para Empezar" a un millón, 200 mil niños desde preescolar hasta secundaria.

La segunda acción son 50 mil créditos de 10 mil pesos a microempresarios, para que puedan enfrentar la crisis sanitaria que provocó el brote de coronavirus covid-19.

El pánico no ayuda, las acciones del gobierno, la prevención y la información veraz sí. El México profundo es solidario, ya lo hemos demostrado.

¡Saldremos adelante!