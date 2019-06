El juicio del pastor Naasón Joaquín García, apenas inicia

"¿...de quién habría aprendido tolerancia y bondad sino del suelo que lo mismo alimenta la ortiga que el jazmín?" -José María Parreño.

El líder internacional de Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, seguirá preso varios días más tras no poder pagar la enorme fianza de 50 millones que le impuso la justicia del Estado de California. El propio fiscal Xavier Becerra reconoció en una rueda de prensa que no recordaba una fianza tan alta en la historia del Estado, pero lo hacen para que el presunto criminal no pueda escapar de la justicia.

Conferencia de prensa de su detención

El asunto va para largo

La acusación formal ante el juez Francis Bennett fue pospuesta para el viernes 21 de junio; ahí se revisará el caso de la libertad bajo fianza, y la defensa intentará rebajarla con fundamentos legales.

Naasón Joaquín, Alondra Ocampo, y Susana Medina Oaxaca, comparecieron este lunes 10 de junio en la Corte Superior de Los Ángeles tras haber sido arrestados el lunes 3 de junio cuando descendían de un avión proveniente de México en el aeropuerto de Los Angeles.

Se les acusa de 26 cargos de delitos sexuales, entre las que están la trata de personas, producción de pornografía infantil, copulación oral, violación, abuso sexual de menores, extorsión y conspiración, hechos ocurridos entre 2015 y 2018.

Sus abogados aseguran que Naasón -por lo menos- será exonerado, mientras tanto sus fieles y seguidores se encuentran en oración permanente, algunos con lágrimas en los ojos.

La fiscalía dice que el juez debe prohibir que los abogados del "apóstol" trabajen y compartan información con los feligreses de la iglesia porque temen que ellos acosen o intimiden a posibles testigos.

Los abogados defensores dicen que eso es injusto para su cliente que goza de la presunción de inocencia, y pidieron que se investigue al fiscal general debido a las expresiones generadas como el decir que el pastor es una "persona demente". De hecho dijo: "Enfermo, sí, pero es más que enfermo. Es demente".

Ken Rosenfeld y Allen Sawyer, abogados del líder religioso advirtieron que interpondrán una queja contra el fiscal al que acusan de afectar la presunción de inocencia de su cliente. Dicen que las declaraciones del fiscal "pudieron contaminar a un potencial jurado".

Además, la defensa pidió al juez Bennett, encargado del caso, que no permita a los medios de comunicación el acceso a las audiencias aludiendo que la publicidad del caso afectaría "la capacidad de su cliente para tener un juicio justo", y afectaría su imagen; ellos pretenden que el "apóstol de Dios" no sea fotografiado entre rejas y vestido de presidiario. (Por cierto, las primeras imágenes del presunto criminal tras las rejas fueron de la agencia Associated Press.)

Obviamente ambas peticiones fueron negadas por el duro juez de la corte superior de Los Ángeles, quien permitió a las cámaras permanecer durante la audiencia, y le negó al acusado el derecho de aparecer con ropa de civil en lugar de ropa de cárcel, una opción normalmente otorgada durante un juicio.

¿Exceso del juzgador? ¿Quizá?

Por cierto, la imagen y nombre del apóstol tiene derecho de autor en México. Una nota de Pedro Villa y Caña de El Universal informa que registró su imagen y nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como se detalla en el expediente 1611234 y dice nadie -nadie- a excepción de él, pueden comercializar productos con su imagen. ¡Increíble!

Pide Luz del Mundo a fieles no hablar con medios

Una nota de Arcelia Maya para Reforma (11 junio 2019), señala que después de la detención de Naasón, la jerarquía de Iglesia instruyó a su feligresía a no ver televisión, no visitar redes sociales y no hablar con periodistas o representantes de medios.

"Lo siento, pero no puedo hablar. Desde el martes (pasado) nos prohibieron a todos hablar con los periodistas", expuso un feligrés ante la reportera. "Si me ven hablando con usted seguro que me llaman la atención. No podemos ni ver televisión", expresó la mujer originaria de la Ciudad de México quien portaba una mantilla blanca en la cabeza.

Para dar una opinión sobre la detención de "Apóstol de Jesucristo" tiene que pedir permiso a sus pastores. ¡Insólito!

Agresiones y discriminación: 926 denuncias al 11 de junio

El abogado de la Iglesia, Jarib Blanco, presentó el lunes 10 de junio ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) quejas sobre agresiones e intolerancia religiosa. Señaló que se pusieron denuncias también ante la Secretaría de Educación de Jalisco por acoso -burlas y agresiones verbales- en contra de niños de la Iglesia Luz del Mundo.

¡Lamentable, los fieles no tienen la culpa de los delitos de su líder! En ese sentido, la mañana del martes 11 de junio, Silem García Peña, vocero de la iglesia convocó a rueda de prensa en un hotel de Reforma. Ahí manifestó que a partir de la detención de su líder se ha incrementado el número de ataques por discriminación en contra de la feligresía.

Dijo que se han presentado 926 denuncias ante autoridades locales y federales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred y ante la CEDHJ.

El vocero responsabilizó al fiscal de California, quien, dijo, provocó con sus irresponsables declaraciones que se incrementarán los ataques contra feligreses y templos de la congregación, tanto de manera verbal, física y en redes sociales, donde, incluso dijo, él ha recibido amenazas de muerte. "A raíz de las irresponsables declaraciones del fiscal General de California, quien violentó los principios de presunción de inocencia y el debido proceso, lo cual generó un clima de odio y discriminación, ha generado condiciones para un linchamiento mediático en contra de nuestra comunidad religiosa, la cual ha sufrido diversos actos discriminatorios provenientes tanto de particulares como de autoridades en los países en donde tenemos presencia, y México es la excepción", aseveró.

Detalló que el mayor número de ataques discriminatorios que se han presentado en México, han sido en el estado de Jalisco, seguido por Veracruz, y también en otros estados, incluida la Ciudad de México.

Detalló Silem que han recibido críticas a las mujeres de su iglesia por usar faldas largas, y hasta tocamientos, argumentando que es algo que a ellas les gusta; asimismo, señaló que las y los niños que pertenecen a este culto, han sido exhibidos en las escuelas y por los propios docentes lo que ha provocado que sean víctimas de bullying.

En ese sentido pidió se tomen las medidas para sancionar y erradicar de manera oficiosa y eficaz este tipo de conductas, "que dicho sea de paso, sostuvo que son ejercidas por particulares y también por las propias autoridades".

Hizo un llamado a los medios de comunicación para seguir informando de manera oportuna, pidió "que se haga de forma objetiva, pues señaló que algunos los han denostado con notas falsas e incluso, indicó, han emprendido una persecución con algunos miembros de la iglesia que se han desempeñado en algún cargo de gobierno".

Informó que se han entregado documentos tanto al presidente López Obrador, como a la Fiscalía General de la República, así como a la SEP, CNDH donde explican toda la problemática que padecen sus fieles y seguidores.

Insistió en que confían en la inocencia de su líder, quien, dijo, sigue dirigiendo la iglesia desde el lugar donde está -en la cárcel-, y en que pronto la verdad saldrá a la luz. ¡Ah! y subrayó que no pagarán ni aportarán recursos para la fianza de su líder mundial pues jurídicamente no lo permiten las leyes norteamericanas, por lo que -de hacerse- será con los recursos propios del líder y sus familia.

De no haber rebaja en el monto de la fianza ¿de dónde sacará Naasón Joaquín 50 millones de dólares?

Es una fianza altísima. La defensa -según El País- dice que es injusta, ya que es como "es como si detienen al presidente de IBM y le ponen una fianza basándose en el valor bursátil de la compañía". "¿Por qué no hacen lo mismo con los acusados de la iglesia católica, que tienen un escándalo tras otro?" dijo Sawyer.

Tanto Sawyer como Ken Rosenfeld son abogados versados en la defensa de acusados de todo tipo de delitos de corte sexual, han hecho milagros; Rosenfeld incluso presume su intervención para salvar de 120 años de prisión a un presunto delincuente.

Pero el fiscal Becerra tiene garra y se juega su prestigio y en estos días ha ganado tiempo para engrosar la demanda. Becerra no es ningún improvisado ha sido legislador por el partido demócrata -desde 1993 hasta 2017- hasta que fue nombrado fiscal general de California.

Y qué decir del juez Bennett es duro.

El asunto apenas inicia, hay que esperar la audiencia del viernes 21 de junio cuando el juez determine si concede la libertad bajo fianza a los acusados. A partir de ahí veremos un juicio que se antoja para una serie de Netflix.

Si Naasón de 50 años llegará a resultar culpable de los delitos que se le imputan podría pasar el resto de sus días en la cárcel.

Las penas máximas por violación y sexo oral forzado a un menor, extorsión, conspiración y trata de personas para producir pornografía infantil, establecidas en el Código Penal de California, sumarían 54 años de prisión.

Sin embargo, si se confirma que tuvo relaciones sexuales de manera ilegal y que cometió actos lascivos contra un menor en EU, el castigo será más alto, dependiendo de las circunstancias de cada caso, es la cadena perpetua.

Lamentamos muchos los actos de intolerancia y discriminación con los fieles de la Iglesia, y sobre todo contra los niños y mujeres, ninguno de ellos tiene que ver con los pecados -delitos-, de su líder.

Hasta este momento no henos visto ninguna reacción de la CNDH o Conapred sobre el tema, se han quedado mudos. Lástima.

Sigo en el seguimiento

P.D. El tema de la Luz del Mundo ha generado varios reportajes en los medios impresos y electrónicos como LSR y por periódicos y agencias internacionales.; además ha sido tendencia en la red social.

Recomiendo:

路 Lo oscuro de la Luz del Mundo, texto de Agustín Solano en Notimex

路 Y la caída del oscuro apóstol/ El País

路 # Líder y sus nexos políticos

路 Luz del Mundo: red política/ Antonio Aranda en Reforma

Indiciado en Estados Unidos "el apóstol de Dios"

@fredalvarez | @OpinionLSR | @lasillarota