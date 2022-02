El ingeniero Agustín, como así le llamaban

A Agustín Rodríguez Fuentes lo conocí en las manifestaciones, en los mítines de protesta, en reuniones con funcionarios, con diputados o senadores para exigir que se respetaran los derechos obreros. Veía cómo subía a las tribunas, paso a paso, en escaleras improvisadas, para esperar, siempre en tono serio, su turno para cuestionar las políticas laborales de los recientes gobiernos.

En alguna ocasión tuve la oportunidad de compartir con el ingeniero Agustín una entrevista que nos hicieron a propósito del 1º de mayo en la querida Radio Educación. Lo escuchaba con atención cuando relataba parte de la historia del movimiento obrero, de las primeras huelgas de brazos caídos, de las luchas de las mujeres por mejores condiciones de trabajo, de los bajos salarios y las pésimas condiciones de trabajo que sufren los trabajadores.

En un espacio de la entrevista en la radio me preguntó si éramos familiares, por eso de que ambos nos apellidábamos Fuentes. Él me dijo haber nacido en Oaxaca, yo mencioné ser originario de la Ciudad de México. Exclamó: Pues no, ¡estamos lejos!

Le pregunté si era historiador, sociólogo o abogado, y me respondió: ¿abogado? ¡pues no! Soy ingeniero industrial, y empezó a reír, soltando una carcajada. Recuerdo con afecto esa anécdota porque fue de las pocas veces que lo vi en un tono menos formal.

Cuando llegaba a las manifestaciones era quien encabezaba al mayor número de trabajadores. Las banderas del STUNAM se veían por todas partes. De facultades de todas las carreras, de Ciudad Universitaria, de Acatlán, de Cuautitlán, de Aragón, de las preparatorias, con el logo dorado y azul de los Pumas.

Lo más curioso es que era egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional y, sin embargo, se le escuchaba gritar las goyas universitarias con mucha vehemencia. En la UNAM no sólo lo adoptaron, sino que encabezó una de las experiencias sindicales más importantes de la época.

Él y sus compañeros adoptaron el voto secreto para la elección de los dirigentes sindicales muchos años antes de la actual reforma laboral. Una práctica extraña en el quehacer sindical del resto de las organizaciones obreras.

Desarrolló un sistema de proporcionalidad de representación de las corrientes sindicales para que todos los opositores participaran en la dirección de acuerdo con el número de votos obtenidos. Una forma de gobernar sindicalmente que no fue aceptada en la reforma laboral reciente.

Pude presenciar cómo, en distintos foros, el ingeniero Agustín y sus compañeros trataron de insertar en la ley esa forma de tolerancia democrática para dar un espacio a todas las corrientes sindicales sin excepción, para que convivieran entre ellas, pero su propuesta no fue atendida.

Agustín Rodríguez Fuentes fue uno de los pocos líderes sindicales que miraba más allá de su contrato colectivo, ya que su discurso y sus quehaceres siempre iban a tono con los grandes problemas del país y sus trabajadores.

Donde se presentaba afirmaba con orgullo que en el STUNAM son fieles a su declaración de principios y, por ello, se declaran independientes de partidos políticos, de gobiernos, de patrones y de las iglesias.

Él decía con orgullo que entre los logros de su organización estaba contar con uno de los mejores sistemas escalafonarios, no sólo de las universidades del país sino del continente. Decía: ¿Cómo explicar que el trabajador de la UNAM en sus ingresos per cápita sea el número uno? Por el programa de recuperación, que da la oportunidad de un desarrollo laboral y salarial colectivo e individual.

Por las críticas del presidente López Obrador a la UNAM, desde el año pasado, alejaron al ingeniero Agustín de la Cuarta Transformación. Es la organización sindical que soportaba el primer golpe del agresivo tope salarial impuesto por el gobierno federal. En el mes de octubre de cada año los sindicatos afines saben que, de la suerte del STUNAM, se les aplicará a rajatabla el reducido incremento salarial.

El ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes falleció el 21 de febrero de 2022 exactamente en la fecha del segundo aniversario de la huelga de Notimex producto de la intolerancia del actual gobierno federal, conducta autoritaria que criticó hasta sus últimos días.

La palabra que más pronunciaba el ingeniero Agustín, como así le llamaban, era solidaridad. Así será recordado por siempre...

