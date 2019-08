El informe

Un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que tardó años en alcanzar la Presidencia, tiene muchos antecedentes y muchas opiniones vertidos sobre lo que debe ser o debería ser ejercer el cargo y es curioso, a menos de un año de gobierno, se puede llegar a la conclusión de que todo lo que dijo, a lo largo de tantos años simplemente eran falacias y así como se quejó de "las mentiras de Peña Nieto" en sus campañas de informe, hoy son las mentiras de López Obrador las que tenemos que oír en comerciales que parece produjo la misma persona que hacía los de Peña, algunos comentarios al respecto:

· Para empecer usa la frase "no es para presumir" mientras dice una serie de presunciones.

· Si primera afirmación es que "ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales" y una de dos, o nunca los hubo o simplemente los sigue habiendo... ¿Cuánto costará vivir en Palacio Nacional si quisiera vivir en un lugar similar? ¿Cuánto costaría cada caravana de "suburbans" blindadas y decenas de personas de seguridad? ¿Cuánto costaría la manutención y las comidas de la familia del Presidente? Si su sueldo puede reducirse es porque ni siquiera debe de traer cartera o llaves en las bolsas, porque ni abre su casa ni paga nada... ni la escuela de su hijo.

· Dice también que no lo cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial... pero lo que cambió es el nombre... sí lo cuida el Ejército.

· Es cierto que ya no usa el avión pero eso en el fondo es una tragedia porque el avión está parado en un hangar en Estados Unidos, se paga renta mensual para estar ahí y además se pagan cientos de boletos e líneas comerciales para sus comitivas... la única forma en que se podía hacer más caro que el presidente viaje es como lo están haciendo: el avión está, paga renta, no se usa, no se vende y además el Presidente viaja en líneas comerciales... el mundo de los absurdos más caros posibles.

· Dice que es hombre de palabra porque no ha subido la gasolina... eso es falso todo. Su promesa no fue que no subiera, fue que bajara... además sí ha subido.

· Dijo que no se ha endeudado más el país... ¡Falso! El nombre que le quieran dar es secundario (renegociación, cálculo, estructuración) y viene en el PEF de este año.

· Además, el nepotismo es peor que nunca: consejero de PEMEX ex cuñado de AMLO, el FEPADA (quien juzga los delitos electorales) puso a un fundador de Morena, en la Suprema Corte a la esposa de Riobóo, a John Ackerman (esposo de la secretaria de la Función Pública) en varios programas e medios del Estado y así podemos seguir... eso sin sumar a la primera dama que amerita un artículo completo.

No sé si simplemente era imposible lo que propuso, lo que sí sé es que no lo ha cumplido. Vivimos en el México más violento de la historia, con la peor conducción económica, las peores crisis de medicamentos y además, con los ataques más sólidos a las instituciones democráticas y no hay forma de defender lo contrario. Otro presidente que miente con cinismo... otro más que ni siquiera es igual, es mucho peor porque anula la esperanza de algo diferente.