¡El informe que AMLO ocultó; 40 fracasos!

El siguiente debió ser el verdadero texto del Segundo Informe de López Obrador; el texto que ocultó el presidente mexicano.

Informe de 40 fracasos que inicia con "la peste" de la corrupción que, por igual, atrapó a familiares amigos y leales que, sin pudor, se enriquecieron.

1.- Sí, el "legado" de AMLO será la corrupción; del propio presidente, del hermano Pío –que guarda lo robado en Islas Caimán–; corrupción de su prole, que inventó empresas cerveceras y chocolateras para ocultar lo robado; de sus favoritos Bartlett, Ackerman, Sandoval, Jiménez Espriú y todos los que en sólo 21 meses saquearon con el 80 por ciento de los contratos sin licitación.

2.- Otro "legado" será la bíblica "multiplicación de los pobres". Hoy, 15 millones de mexicanos son más pobres que hace 21 meses.

3.- Y es que el mítico "primero los pobres" fracasó estrepitosamente y, hoy, 10 millones de mexicanos más, se sumaron a los pobres extremos.

4.- También resultó un fracaso la creación de empleos. Hoy, por lo menos 25 millones de mexicanos han perdido su empleo, en sólo 21 meses.

5.- Y acaso el fracaso más costoso, la caída del PIB, que en sólo 2 años ya es el mayor fracaso económico de todos los tiempos.

6.- Por eso, AMLO no se atrevió a reconocer lo que dijo su jefe de Hacienda; que su gobierno provocó una crisis igual a la de 1932; apocalíptica.

7.- Tampoco reconoció que cumplió puntual la destrucción de Pemex, hoy con la mayor deuda y la peor extracción de crudo de la historia.

8.- Fracasó en la CFE, al dejarla en manos del pillo Bartlett. Hoy existe el riesgo de desabasto de energía eléctrica, doméstica e industrial.

9.- Fracasó la política para atraer capitales. Luego de tirar el NAIM, la fuga de capitales es histórica; 13 mil millones de dólares.

10.- Fracasó el estímulo a la instalación de empresas en México, al extremo histórico de que la inversión de capital mexicano en el extranjero se elevó más de 300 por ciento. El capital mexicano huye de López.

11.- Fracasó la baja en precios del gas, gasolinas y energía eléctrica. Hoy todos pagamos más caros los energéticos.

12.- Fracasó la promesa de parar la violencia criminal; 65 mil muertos violentos –en 21 meses–, lo confirman. El de AMLO es un gobierno criminal.

13.- Fracasó la promesa de acabar con las masacres. En 21 meses, se reportan 20 masacres, en todo el país, con cientos de muertos.

14.- Fracasó la promesa de que no endeudaría al país. Hoy la deuda externa es impagable y ya se preparan para solicitar nuevos créditos. La deuda es de 12.3 billones de pesos.

15. Fracasó la promesa de no más impuestos. Los mayores impuestos son la inflación y el desempleo. Y ya preparan nuevos gravámenes.

16.- Fracasó la política de ahorro y austeridad. "Ya se acabaron los guardaditos", gritó el titular de Hacienda. Y es que fue engaño el ahorro.

17.- Fracasó la promesa de sacar de la calle a militares y marinos. Hoy vivimos un estado militarizado.

18.- Fracasó la promesa de que la Guardia Nacional sustituiría a militares y marinos. Y es que la Guardia Nacional resultó un fracaso.

19.- Además, el presidente violó la Constitución al permitir una Guardia Nacional militar, dirigido por militares y formada sólo por militares.

20.- Fracasó el "no mentir, no engañar y no robar". El informe que leyó ayer el presidente es una mentira, un engaño y un robo de la verdad.

21.- Además, las mentiras de AMLO ya contabilizan más de 40 mil, en 21 meses. Es el presidente campeón mundial de la mentira y el engaño.

22.- Fracasó la "honestidad valiente": está documentado que Obrador y su claque son estafadores profesionales y ladrones vulgares.

23.- Fracasó el respeto a la crítica y la libertad de expresión. A 21 meses, cada día son más los medios y los periodistas censurados.

24.- Fracasó la promesa de "ni un periodista muerto más"; a 21 meses, han sido asesinados 25 periodistas.

25.- Fracasó la promesa de que la prioridad serían los niños: miles de niños con cáncer están abandonados; millones sin guarderías y las cifras del terror infantil; en el gobierno de AMLO han sido asesinados 2 mil 530 menores; de ellos 2 mil 233 niños y 197 niñas.

26.- Fracasó la promesa de que las mujeres serían la prioridad; AMLO canceló todos los apoyos a mujeres; cerró refugios; quitó el estímulo a niñas que estudian... En el gobierno de AMLO las mujeres viven uno de los peores momentos, con poco más de mil 495 feminicidios.

27.- Fracasó la lucha contra la pandemia. La cifra oficial, de 65 mil muertes, y la real, de casi 200 mil vidas perdidas, lo dicen todo.

28.- Fracasó la promesa de servicios médicos de primer mundo. Hoy el sistema de salud está colapsado y lo padecen los más pobres.

29.- Es un rotundo engaño la rifa de un avión que no será rifado. Tal circo es parte de "la verdadera estafa maestra".

30.- Fracasó la prometida transparencia oficial. Hoy, el 85 por ciento de los contratos del gobierno carecen de licitación. Todo es un saqueo de Estado.

31.- Fracasó la lucha contra el robo de combustible, motejado como "huachicoleo". Hoy el problema es mucho mayor.

32.- Fracasó el combate a bandas criminales. Hoy todos saben que el principal socio de AMLO se llama Joaquín Guzmán Loera.

33.- Fracasó la promesa de que el gobierno de AMLO no toleraría un insulto del gobierno de Trump. Hoy López es el mayor lacayo de Trump.

34.- Fracasó la defensa de los migrantes, de México y Centro América. Hoy el gobierno de México es el muro para impedir la migración.

35- Todos los días el presidente López engaña al pueblo al apropiarse –sin pudor y sin vergüenza–, del mérito de las remesas que llegan a México.

36.- Fracasó el juramento de respetar la Constitución y sus leyes. López es el presidente que más ha violado la Carta Magna.

37.- Y la mayor violación es la desaparecida División de Poderes. Hoy López tiene el control total de los poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial.

38.- Viola la Constitución al encargar a militares y marinos tareas que no les compete. En realidad, corrompe a las fuerzas castrenses.

39.- Viola la Constitución al promover "consulta patito" para enjuiciar a los ex presientes. Si hay pruebas, deben ser llevados a juicio y, punto.

40.- Lo cierto es que el de López no es un gobierno de instituciones y leyes, sino de ocurrencias y venganzas. Y la mayor venganza se llama Rosario Robles.

Así el informe real que el presidente Obrador se negó a leer frente a los mexicanos.

Lo que no sabe, el presidente mexicano, es que puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no engañará a todos todo el tiempo.

Al tiempo.

