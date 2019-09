El informe en formas

La semana pasada en este espacio escribí sobre algunos de los datos falsos que se están promoviendo como informe presidencial, pero un informe no es sólo lo que se informa sino cómo se informa y en la forma también hay mucho de fondo porque es política. Algunos comentarios al respecto:

· En el informe decía "tercer informe" y al parecer no fue un error sino que están contando el evento de los 100 días y el aniversario de la elección; dos eventos evidentemente partidistas que por alguna razón los subieron a rango de ley (porque los informes anuales son por mandato de ley). El dato, más allá de lo que quieran decir es incorrecto y legalmente es el primer informe.

· También llamó la atención la soledad del presidente; ni propios ni ajenos, el gobierno es él y sólo él, su escenario y su discurso. Esto confirma una tendencia y es exactamente el mismo trasfondo que cuando contradice a sus colaboradores en las conferencias de prensa o cuando declara que se podría salir de Morena... es curioso pero esta misma razón le impedirá en un futuro cercano seguir echando culpas al pasado o a otros porque es sólo y si llega a haber algo bueno en su gobierno será su logro y si siguen las cosas tan mal como hasta ahora también será 100% su responsabilidad.

· En el discurso no hubo nada nuevo porque el presidente ha abusado de la comunicación y no hay nada nuevo que informar, pero ante el fracaso de crear empleos y el aumento en el desempleo pidió que se tomaran en cuenta como empleos a los beneficiarios de programas sociales... eso es exactamente lo que está más mal en este gobierno. Los mexicanos necesitamos fuentes de trabajo y trabajos bien remunerados, no limosnas del gobierno... trabajar dignifica y realiza, recibir apoyos clientelares frustra y aumenta la miseria. Además si se contaran como empleos las clientelas de programas pasaríamos, sin hacer mayor cambio, pasaríamos a ser un país socialista en el que el gobierno se convertiría en el "gran empleador".

· También es importante que reconociera el fracaso en combatir la escalada de violencia e inseguridad. Es importante porque si no se reconoce la realidad es imposible cambiarla (como en el comercial en donde dice que en sus reuniones de las 6 am se decide para que México esté en paz).

En realidad, no fue un informe lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, fue algo entre propaganda y justificaciones; un evento para que los fanáticos sigan encontrando razones para creer, cuando cada vez quedan menos.

Lo que no se informó es más crítico que lo que han dicho: el debilitamiento de las instituciones democráticas o las crisis por falta de medicamentos. La inseguridad y el pésimo manejo económico son evidentes.