El INFO CDMX de cara al 2022

In quexquichcauh maniz cemanahuac, aic tlamiz, aic polihuiz, in itenyo, in itauhca Mexihco Tenochtitlan

Tenoch, 1325.

"En tanto que dure el mundo, no acabara´, no perecera´ la fama, la gloria de Me´xico Tenochtitlan"

Tenoch, 1325.

En el año 2022 se cumplirán dos años de la emergencia sanitaria mundial que ha posicionado al derecho de acceso a la información pública (DAI) y a la protección de datos personales (PDP) en el centro de una gran cantidad de debates. En el actual contexto de emergencia, la información asume un valor especial, pues a partir de ella pueden salvaguardarse importantes derechos como la salud, la libertad y la propia vida. Por ello, consideramos oportuno reflexionar en torno al escenario que encuentra el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en el año que comienza.

En ese sentido, es importante señalar que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) se encuentra en un proceso de renovación y fortalecimiento institucional marcado por el ánimo de mantener al órgano garante capitalino como modelo y en la punta de lanza de la democracia y la protección de los derechos y libertades.

Al respecto, en el contexto de dicha renovación institucional se han trazado diversos ejes temáticos que guían las acciones estratégicas de nuestro Instituto en la consecución y cumplimiento de su misión constitucional, dentro de los que podemos destacar la actividad cuasi-jurisdiccional y la labor institucional de difusión del DAI y de la PDP.

Por cuanto hace a los nuevos bríos de la actividad cuasi-jurisdiccional del INFO CDMX, se ha emprendido la transformación del sistema de resoluciones, en el que a partir de los siguientes meses, cualquier persona interesada podrá consultarlas a la brevedad posible de una manera accesible y con perspectiva ciudadana.

Por otra parte, el INFO ha comenzado con la construcción de una Agencia de Protección de Datos Personales, que servirá como un órgano especializado y enfocado de manera exclusiva a la promoción y tutela de este importante derecho. Asimismo, conscientes de la necesidad de atender las complejidades que el mundo digital actual ha traído en la protección de grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes, se reforzarán las campañas de concientización hacia madres y padres de familia para proteger sus datos personales. También, con el ánimo de combatir fenómenos perniciosos como la violencia digital contra las mujeres, se desplegarán una gran cantidad de acciones de prevención en la materia.

Cierro estas reflexiones poniendo de manifiesto el ánimo del INFO CDMX de cumplir con las misiones que la Constitución de la Ciudad de México nos ha conferido, así como con el compromiso de difundir los avances en la modernización del órgano garante de la Ciudad Capital. El combate a la opacidad gubernamental, la tutela de la transparencia y de la protección de la privacidad de las y los capitalinos implican retos que gustosos asumimos y enfrentamos.

