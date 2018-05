Una de las últimas acciones de la actual LXIII Legislatura federal fue el nombramiento en el Senado de los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Algunos medios de comunicación y activistas sociales procedieron a la descalificación de los nuevos comisionados, sin analizar su trayectoria y propuestas, metiendo en el mismo saco a dos personas con trayectorias muy diferentes. Me refiero a Blanca Lilia Ibarra y a Carlos Bonnin.

Los acusaron de ser "comisionados carnales" porque se eligieron con la mayoría del PRI y con la anuencia de Morena y el PT. El Frente (PAN-PRD-MC) protestó y se opuso a dicho nombramiento.

Nuevos comisionados INAI

Si en algo falló el Senado en esta ocasión, fue al realizar un proceso tardío, apresurado y poco transparente que no permitió apreciar los méritos de los comisionados elegidos y por lo cual sufrieron el embate de la descalificación.

Si se hubiera hecho el proceso de mejor manera, se hubiera podido destacar que la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra tuvo un desempeño sobresaliente, actuando con independencia y apego a la legalidad, cuando integró y presidió la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Puebla.

No obstante que tuvo grandes presiones por parte del gobierno estatal en turno (PAN-PRD) para que torciera la ley, no cedió a las presiones. No es extraño que un grupo de senadores del Frente se opusiera a su nombramiento.

La comisionada Ibarra resistió con entereza en Puebla, pero fue bloqueada en sus aspiraciones de ser comisionada cuando se formó el nuevo INAI en 2014, a pesar de haber sacado una de las mejores calificaciones en los exámenes que les aplicaron y haber demostrado méritos de sobra.

El comisionado Bonnin por su parte, ha trabajado durante varios años muy de cerca con la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, ambos con una amplia trayectoria en materia de impulso a la transparencia.

Idealmente, los comisionados de los organismos autónomos deberían ser personas con las capacidades técnicas necesarias para desempeñar su labor, contar con independencia para la toma de sus decisiones y no tener filiación partidista.

Para el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y para la Comisión Federal de Competencia Económica, se ha desarrollado un proceso transparente y meritocrático para el nombramiento de sus comisionados. Proceso ejemplar que debería aplicarse a otros organismos autónomos tales como el INAI, INEGI, INEE y BANXICO.

Partidos políticos

Pero mientras la selección de estos funcionarios no tenga un proceso transparente y esté sujeto a la decisión de los legisladores que representan a los partidos políticos, esta selección estará partidizada pues la única manera de ser elegido comisionado será mediante el apoyo de los partidos.

Los nuevos comisionados llegan a un INAI que enfrenta retos importantes. Durante la gestión de sus primeros integrantes, ya como organismo constitucional autónomo, tomaron decisiones divididas y controvertidas.

Por ejemplo, la decisión de no interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Telecomunicaciones que vulneraba la protección de la privacidad y la protección de datos personales al permitir que cualquier autoridad, sin orden judicial, pudiera geolocalizar a una persona e interceptar sus llamadas.

Otro caso polémico fue el reservar las bitácoras de vuelo de los helicópteros de CONAGUA, aspecto que, al revelarse, no ponían en peligro la seguridad nacional ni la del titular de dicha institución por tratarse de acciones que no influían en futuros vuelos y que sí podían ocultar el uso indebido de dichas aeronaves, como se comprobó. (Ver artículo)

Otro tropiezo fue el que algunos comisionados impulsaran el que se les pagara un "bono de riesgo" que no tenía justificación pues es un pago que se hace a las instancias de seguridad nacional y al Poder Judicial.

El golpe más reciente al INAI fue la candidatura a diputada por el PRI, de la ex comisionada y ex presidente de dicho Instituto, Ximena Puente, lo cual ocurrió cuando todavía ella estaba en funciones, de tal forma que, con ello, reveló su filiación partidista.

Transparencia

Además, el candidato López Obrador ha amenazado, de llegar a la Presidencia, con reducir el fondeo al INAI para debilitarlo, lo cual es una señal de alarma para la transparencia y la rendición de cuentas, no solo para la institución.

El reto para los dos nuevos comisionados y para los otros cinco que allí permanecen será fortalecer la credibilidad de la institución. Quedan tareas pendientes en materia de transparencia, especialmente aquellas que ayuden a combatir la corrupción, porque el INAI puede jugar un papel relevante el combate a la corrupción dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (Ver artículo).

Será necesario reconstruir la credibilidad dañada, mostrar firmeza e independencia en sus decisiones y blindar al presupuesto del INAI para evitar un debilitamiento de la institución, ante el escenario de una Presidencia hostil. Esperamos que los nuevos comisionados, con una visión nueva, puedan impulsar a sus colegas en este gran reto que les espera.

