El imperio de la ignorancia

Llamó la atención y fue materia prima para miles de memes y burlas la errónea concepción de la historia de México, de los seres humanos y de la evolución del presidente López Obrador. México no se fundó hace 10,000 años ni existen los seres humanos en América (ni en ningún otro lado) desde hace 5 o 10 mil millones de años. Inicialmente uno cree que es un simple resbalón pero parece que no, que efectivamente no tiene idea de que el ser humano como lo conocemos, o sea el Sapiens, no tiene ni 100 mil años en las teorías más optimistas. En América, la idea del Estrecho de Bering pone la llegada de los humanos unos 15,000 años antes de Cristo.

El Australopithecus, que es lo que se considera la primera raza humana, tiene unos 5 millones de años pero no es ni similar a lo que hoy conocemos como humano, su capacidad craneal es de 400 centímetros cuadrados, contra los 1500 de la actualidad. El Homo Habilis tiene unos 2.5 millones de años y así, después del Erectus y el Neanderthal se llega al Sapiens, hace unos 50,000 años. El escritor de moda, Yuval Noah Harari, dice que el Sapiens podría tener 70,000 años pero que al menos la mitad de ese tiempo es de seres que no se diferenciaban de otras especies animales.

La cultura Griega, es como del 1200 a.C., o sea hace unos 3200 años, la cultura China posee testimonios escritos de 3500 años de antigüedad y cuentan, sin poder probarlo, que sus inicios son de hace 6000. En resumidas cuentas López Obrador no se confundió, simplemente no tenía ni la menor idea. Los Olmecas, en sus historiadores más optimistas, sí existen desde el 1500 a. C., pero de ahí a los 5 o 10 mil millones de años del hombre en América no hay modo. De hecho no hay ningún rastro de países o humanos que tengan miles de millones de años… el fósil más antiguo de algo vivo se calcula en 558 millones de años, y no es un humano, y no lo encontraron en América. México es un país muy joven y se fundó con la independencia, hace como 200 años, la cultura Olmeca, que es la que se reconoce como más antigua no era México, tampoco lo fueron los Mayas o cualquier otra cultura prehispánica. De hecho lo único en lo que tuvo razón es que somos herederos de grandes civilizaciones pero no somos ninguna de ellas.

El problema no es que no sepa de antropología o incluso de historia de México (aunque es una lástima, no es un problema), es político y nunca brilló en su camino escolar ni en círculos académicos, el problema es que sea tan necio y diga tonterías con tanta seguridad. La pregunta que sigue a estas curiosas anécdotas es cuántas cosas absurdas ha afirmado y ha defendido con total seguridad. Vimos a Jorge Ramos dejarlo en ridículo con las cifras de seguridad, vimos que se cansó de señalar corrupción en lo que sería el nuevo aeropuerto, y seguimos esperando alguna prueba; y vemos casi todos los días que desdice a sus propios secretarios y las cifras de su propio gobierno. Lo vimos asegurar que bajaría la gasolina y sólo la hemos visto subir de precio desde que llegó, vimos que aseguró (estúpidamente pero lo hizo) que con su llegada bajaría la violencia y la inseguridad, y su gobierno es mucho peor en ambas materias que el peor de los meses de los gobiernos anteriores.

Ser la cabeza de un país es asumirse como ejemplo a seguir y López Obrador no llegó a la presidencia por una coyuntura, lleva décadas trabajando para ello y no pudo prepararse tantito más allá que en mentir y buscar votos. Penoso ejemplo está dando a los millones que votaron por él y que lo idolatran y defienden en todo. Hoy el ejemplo es la ignorancia y la virtud que el gobierno te mantenga… penoso presente y triste futuro ante el modelo a seguir.

Primera renuncia mayor

