El Gulfstream G350 matrícula XC-PFM

Adán Augusto López Hernández es gobernador con licencia de Tabasco y desde el 26 de agosto de 2021 es el segundo secretario de Gobernación del presidente López Obrador; su amigo y paisano presidente le dio gran poder que muchos lo veían -lo siguen viendo-, como el caballo negro para el 2024, pero en la mañanera del lunes 4 de abril quedó descartado a decir del presidente "para que se tranquilicen, y se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia."

¿Qué hizo el C. secretario que se colocó en el ojo del huracán?

Lo mismo que han hecho gobernadores, funcionarios y legisladores, volcarse con todo en la promoción de la revocación de mandato para el 10 de abril, pese a que está prohibido por la legislación en la materia. De hecho, ello ha generado sanciones por parte de la autoridad electoral y varias peticiones para que eliminen la propaganda difundida y no ha pasado de ahí, de una mera amonestación pública.

Ellos interpretaron mal el "decretazo" del pasado 17 de marzo que en su lectura les permite librar la veda electoral establecida en la ley, y promover sin problemas la revocación de mandato. Sin embargo, el decreto es a todas luces INCONSTITUCIONAL porque vulnera lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, letra i) de la Constitución. Pero eso es un pendiente de la Corte, en tanto ocurre que los magistrados electorales declararon a finales de marzo inaplicable el Decreto de interpretación auténtica del concepto de “propaganda gubernamental”.

Pero el secretario de Gobernación se la pasó la mano al no sólo violentar la Ley de Revocación de mandato sino otras leyes más al hacer uso de una aeronave que debe usarse de acuerdo con la ley, exclusivamente para de actos de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil, así como al traslado de enfermos. El sábado 2 de abril, el avión Gulfstream G350 matrícula XC-PFM de la Guardia Nacional despegó a las 11:29 horas del aeropuerto de la Ciudad de México hacia Torreón, Coahuila donde aterrizó una hora y media después; y fue cuando varias personas tomaron fotos que más tarde compartieron en redes sociales.

A bordo del avión iban además del secretario de Gobernación, el jefe de la Guardia Nacional y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; minutos después se les vio al interior del casino Condesa Real donde uno de los oradores fue el secretario tabasqueño que señaló que "en Coahuila inicia el amanecer democrático el día 10 de abril, porque no tengo ninguna duda de que no está sólo Andrés Manuel López Obrador”, dijo, lo que provocó que los asistentes corearan el “no estás solo, no estás sólo".

Ahí, Mario Delegado agradeció la presencia del general de Brigada D.E.M. Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional quien iba investido con el uniforme militar pero se prestó a legitimar un mitin como cualquier otro militante; el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien por cierto está de vacaciones, aprovechó la oportunidad para destaparse y reconocer su interés por contender por la gubernatura, aunque tiene años sin residir en la entidad.

De Coahuila a Sonora

Ese mismo día, después de la visita en Coahuila, el avión militar despegó con funcionarios a bordo hacia Hermosillo, Sonora; ahí permaneció por algún tiempo, y a las 19:31 horas despegó con rumbo a la Ciudad de México. (basta ver la bitácora en https://www.flightradar24.com/data/aircraft/xc-pfm )

Durante la visita a Hermosillo, Sonora, el secretario de Gobernación no fue a ninguna actividad gubernamental sino a encabezar la marcha en defensa del proyecto de la 4T -basta ver la imagen que circuló en medios locales-; se le puede ver al lado del gobernador Alfonso Durazo y el dirigente de Morena, Mario Delgado.

Ahí comentó que le dijo al presidente que acudiría a hablar de la iniciativa de reforma en materia eléctrica promovida, pero se confesó al decir que la verdad "vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna del México”. (El secretario está confeso).

Debemos precisar que la marcha fue convocada por la asociación Que Siga la Democracia A.C., pero los que iban en la descubierta eran morenistas, muchos de ellos servidores públicos.

Ahí el secretario, señaló que el presidente López Obrador le advirtió que tuviese cuidado, no vaya a ser que lo “corran los del INE”.

El secretario sabe que el INE no lo puede correr, cuando mucho le puede imponer medidas cautelares que no le quitan el sueño, de momento.

“Le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir que es un honor que me corran por apoyar a Obrador”, comentó en tono bravucón.

Además, agregó que los consejeros del INE tienen los días contados. Recordó que la reforma electoral que presentará el Ejecutivo planteará la salida de los actuales consejeros electorales y la elección de otros, mediante el voto directo.

Dijo más cosas, la prensa local y las redes se dieron vuelo..

Ese fue un negro fin de semana para el otrora poderoso secretario de Gobernación, se metió sin darse cuenta a un paso sin retorno.

De entrada, Adán Augusto López Hernández quedó sin la capacidad de interlocución con algunas instituciones democráticas, como los partidos políticos; en el Senado, legisladores de oposición lo desconocieron como interlocutor válido tras “romper el orden constitucional y desviar recursos públicos para fines privados y partidistas”. Algunos como el independiente Emilio Álvarez Icaza piden su renuncia, e incluso afirman que cometió una serie de delitos: uso indebido de recursos públicos, uso indebido de funciones, violación a la ley electoral y violación a la ley de revocación del mandato.

El tema llegó a la mañanera del lunes y AMLO negó lo evidente...

Adriana Estela Flores, de IMER Noticias, le pregunta "acerca de los actos que realizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que han sido muy criticados por promover abiertamente la revocación de mandato y también señalar que no le importaría que el INE lo despidiera de su cargo por realizar esta situación, que ha sido calificada como una violación abierta a la veda electoral".

- “¿Quién hace el cuestionamiento nada más?”-, pregunta el presidente

-Sectores de oposición, presidente, han cuestionado esta actividad-. le responde la reportera.

"Es que ojalá y se corrija, aun cuando todavía, aun cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud.'', dijo.

Y con respecto al secretario dijo que "está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines. Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia."

"Entonces, que no se confundan, él no está haciendo campaña para ese propósito'', subrayó. Sin embargo, señaló que "si hay denuncias en su contra, pues que la autoridad competente resuelva. Eso es lo que puedo yo comentar, dijo el presidente.

Al final de la mañanera, Dalila Escobar, le pregunta lo mismo, sobre todo por el uso de recursos públicos para este tipo de actividades de promoción de revocación de mandato.

-Bueno ya expuse ¿no?, de que tienen que procurarse actuaciones apegadas a la Constitución, a la ley, no violar la Constitución y violar las leyes que de ella emanan. Entonces, que la autoridad competente resuelva.", dijo AMLO.

Y aprovechó el presidente para criticar al árbitro, al decir que "desde antes de la consulta, las autoridades electorales no han estado a la altura de las circunstancias".

-¿La aeronave de la Guardia Nacional sí fue utilizada para estos fines? -, le revira la reportera con mucha habilidad.

-No, no, no! ¡No debe de ser utilizada para esos fines!, responde el presidente categórico.

-Es que sí se utilizó-, le responde Dalila.

Aquí el presidente cambia el tema al decir que él usó un helicóptero militar para supervisar obras, pero que de regreso se vino en vuelo comercial...

-Usted en vuelo comercial, pero algunos de los que están promoviendo la revocación están en este tipo de aeronaves. -le subraya la reportera con garra.

-”¡No, pero no están promoviendo la revocación, no están promoviendo la revocación!”, responde el presidente. "Y si fuese como tú planteas, lo tiene, ahora sí que regresando a la norma, lo tiene que resolver una autoridad."

Ese día al salir de Palacio Nacional los reporteros preguntaron al secretario de Gobernación sobre el tema y los bateó.

-“Andaba muy animado el fin de semana”, se le cuestionó.

-“Traigo prisa si no”, dijo sonriendo.

-“¿(Usó) el avión de la Guardia Nacional?, ¿si se usó el avión?”, le insistió.

-“Gracias”, dijo al subir a su vehículo.

Empero, esa noche fue en el mismo avión a una comisión oficial a San Luis Potosí y allá fue más explícito en su respuesta, cuando afirmó que él no hace ninguna campaña.

-¿Y sobre los videos que han estado circulando?, se le insistió.

"No los he visto", contestó.

-"Pero participó usted", se le inquirió.

"No los he visto, no puedo opinar sobre algo que no he visto", expresó visiblemente molesto con las preguntas.

El señor secretario de gobernación como abogado que es, sabe que el uso de recursos públicos con fines electorales viola la Constitución y diversas leyes, lo que podría ameritar sanciones severas, pero al parecer no le importa.

El general Rodríguez Bucio viola la Ley de Revocación de Mandato y al estar en retiro se salva de violentar la ley la Ley de Disciplina del Ejército; pero se vio muy mal. Y bueno, cómo militar recibe órdenes; no vi ningún posicionamiento del general secretario.

Lo más grave es que no pasará nada...

El INE les impondrá seguramente medidas cautelares y en el caso del uso de recursos públicos, como la utilización de un avión militar serán analizados de fondo y la Sala Especializada del Tribunal Electoral resolverá lo conducente.

Mmm.

