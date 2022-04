El gran fracaso de López Obrador

Después del domingo la guerra ha sido de narrativas y el gobierno, después de presumir más de 30 millones de adeptos a su causa, hoy hablan de si tienen más o menos votos que Anaya en el 2018 o que Calderón en el 2006, la derrota se vio en los rostros de la rueda de prensa que no dejaron lugar a dudas, la sobra del caudillo se reducía (con todo y la cínica operación completa del Estado) a menos de la mitad de los votos que llegó a presumir. El mensaje que dio el presidente López Obrador, con la sonrisa actuada, con afirmaciones falsas y con comparativas francamente ridículas para alguien que encabeza un país no dejó lugar a dudas: López Obrador de 2022 eligió competir contra López Obrador de 2018 y la derrota fue absoluta... algunos comentarios al respecto:

· Para empezar es justo decir que perdieron a pesar de utilizar (ilegalmente) todos los recursos públicos posibles para promover y coaxionar la votación: espectaculares, anuncios en transporte público, brigadas promoviendo y pegando posters en las calles, volantes (incluso volantes amenazando perder la pensión o las vacunas contra el covid), eventos masivos, uso de aviones de la Guardia Nacional, participación de funcionarios públicos e incluso de gobernadores, movilización y acarreo... todo ilegalmente, como el PRI en sus peores épocas, pero con muy poca efectividad.

· La caída en la votación ha sido constante: en el 2018 fueron 30 millones de votos por AMLO, en el 2021 se convirtieron en 21 millones y en 2022 ya son 15 millones... además, el año pasado el pretexto fue que AMLO no era candidato y no aparecía en la boleta, hoy es el único que apareció en la boleta y sigue bajando.

· Para los que creen que AMLO es invencible porque tiene 23 millones de beneficiarios en sus programas clientelares es importante que vean que sólo tuvo 15 millones de votos... aunque la apuesta de la "4T" es a las clientelas y a la ignorancia, la gente se empieza a dar cuenta de las mentiras y sobre todo de la falta de resultados.

· Los estados que más votaron en la revocación fueron los de mayor rezago social: Tabasco, Chiapas, Tlaxcala y Guerrero. Los de mayor avance son los que menos participaron: Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Jalisco. Este dato dice mucho.

· En cuanto a estudios, las personas que más votaron en la revocación son las que menos estudios tienen; más del 16% de los que tienen menos de 6 años de estudio participaron y menos del 6% de los que tienen más de 13 años de preparación.

· Otro dato interesante es que pensando en la carrera de sucesión presidencial en Morena, Claudia Sheinbaum quedó muy lejos de su meta y a estas alturas ya se puede decir que es la persona al frente de la CDMX que más votos ha perdido en la historia (la mitad de cuando fue electa) y el estado que más participó es el del delfín "oculto" Adán Augusto López... mi apuesta personal es que México no soportaría dos presidentes tabasqueños que se apelliden López de forma consecutiva, sería casi como un reto a la probabilidad.

Si usted tiene amigos en Morena lo intentaran convencer de que les fue muy bien, pero para saber que eso es mentira basta con ver las caras de la dirigencia morenista en la rueda de prensa o los pretextos y comparativos de López Obrador. Además aquí viene la segunda derrota... el martes 12 abril estaba agendada la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y después de que el PAN y el PRI llegaron a pernoctar a San Lázaro por la amenaza de que golpeadores de Morena tomarían el recinto para que no pudieran entrar y así aprobar la nociva reforma... ante la imposibilidad de ganar, cancelaron la sesión y la pospusieron al domingo... simplemente no tienen los votos y no querían perder dos veces en tres días... incluso AMLO anunció que en caso de que no pase su reforma nacionalizará el litio; justo este son el tipo de cosas que duelen de tener un presidente con tan poca preparación... en el artículo 27 de la Constitución dice claramente que todo lo que hay en el subsuelo (como el litio) ya es propiedad de la Nación.

