El gobierno federal y la desaparición de los psiquiátricos

El pasado 16 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones. Entre los cambios que se ordenan, se encuentra reforma al artículo 74 de la Ley General de Salud, que propone la desaparición del modelo psiquiátrico asilar, para transitar a un modelo de atención psiquiátrica ambulatoria.

Es decir, el referido decreto preceptúa la eliminación de los Centros de Internamiento Psiquiátrico, para convertirlos en lugares donde se brinde atención momentánea y transitoria, lo cual será incompatible con el tratamiento necesario para aquellas personas que requieran atención continua y prolongada de forma directa.

Esto se explicó en "La Mañanera" del día 24 de abril de 2022, por el Dr. Jorge Alcocer, Secretario de Salud, quien justificó la determinación diciendo que la desaparición de los hospitales psiquiátricos no es una situación exclusiva de México, sino que se ha dado de forma "progresiva" durante los últimos años, esto pues considera que un paciente con alteraciones de salud mental debe recibir atención "desde la familia".

Dicha afirmación resulta errónea al considerar que la atención profesional y especializada que requiere una persona con problemas psiquiátricos puede ser sustituida por la atención que se brinde en la familia, lo cual no solo resulta insuficiente pues los miembros de la familia no cuentan con el conocimiento especializado que se requiere al respecto, sino que esta situación podría agravar de forma irreparable la situación de salud del paciente.

Derecho a la Salud y la postura del Poder Judicial de la Federación

El artículo 4°, cuarto párrafo de nuestra Constitución establece el derecho a la salud contemplando la vertiente de protección y acceso, mientras que los artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III, IV, VIII y X, 28, 29, 32 y 33 de la Ley General de Salud, precisan como la finalidad de este derecho, según lo han sostenido los Tribunales Colegiados en materia Administrativa del Primer Circuito, que las personas gocen de un bienestar físico y mental pleno, para lo cual se debe garantizar el acceso a servicios de salud a través de acciones que protejan, promuevan y restauren la salud de las personas, esto mediante la atención médica preventiva, curativa y aquella encaminada a optimizar la calidad de vida de las personas con discapacidad así como garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, lo anterior atendiendo a las necesidades de la población1.

Asimismo, los órganos jurisdiccionales de referencia han hecho hincapié en las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado Mexicano, en las que se pone de manifiesto que en conjunto con la comunidad internacional han tomado como prioridad realizar ejercicios normativos que tengan como finalidad el pleno goce del derecho a la salud, a través de legislaciones encaminadas a prestar servicios médicos preventivos y asistenciales respecto de la salud física y mental de sus gobernados2.

Dentro del espectro del Derecho a la Salud, se encuentran las cuestiones relacionadas con la salud mental, respecto de las cuales el Estado se encuentra obligado a garantizar su acceso y protección. El referido acceso incluye tanto la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales como la prestación de servicios médicos especializados que atiendan de forma integral las necesidades de cada paciente, lo cual puede implicar desde la atención ambulatoria en la consulta médica hasta el internamiento de la persona para que sea monitoreada de forma directa por los especialistas y así, lograr su bienestar pleno.

En ese mismo orden de ideas, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha señalado que en términos del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales el Estado Mexicano tiene dos obligaciones, la primera de ellas de naturaleza inmediata consistente en asegurar a los gobernados un nivel esencial del derecho a la salud y la segunda de cumplimiento progresivo consistente en hacer asequible el ejercicio pleno del derecho en comento, utilizando todos los medios y recursos que le sean posibles. No adoptar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias o judiciales para dar cumplimiento a lo anterior, implicará una vulneración directa a los compromisos adquiridos3.

Esto es, a la luz de la reciente reforma a la Ley General de Salud, el Estado Mexicano incumple con las obligaciones internacionales adquiridas, pues imposibilitar el internamiento de un paciente que lo requiera, eliminando los centros especializados para tales fines, es una medida notoriamente regresiva y violatoria del Derecho a la Salud, así como a los compromisos internacionales adquiridos a ese respecto, pues en el supuesto en el que el paciente requiera algún tipo de internamiento, no se permite que la persona acceda al tratamiento adecuado que requiere para la correcta recuperación del padecimiento del que adolece, trasladando la responsabilidad de la atención a la familia del paciente, en caso de que la tenga.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la realidad de los psiquiátricos en México

Las condiciones precarias e incluso espeluznantes en las que se encuentran los hospitales psiquiátricos en nuestro país, pese a ser poco visibles, no son novedosas, pues en México la salud mental nunca ha sido un tema prioritario, por el contrario, el estigma sobre ella siempre ha dominado y, en consecuencia, los recursos que se le destinan son escasos.

Ejemplo de lo anterior es la recomendación 187/93, emitida por la CNDH el 21 de septiembre de 1993, dirigida al Dr. Jesús Kumate Rodríguez, quien en ese momento era el Secretario de Salud, luego de que integrantes de la Tercera Visitaduría General de la Comisión, acudieran a uno de los hospitales psiquiátricos de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, con el objeto de conocer la situación en la que se encontraban los pacientes internados, el respecto a sus derechos humanos, las instalaciones, organización y funcionamiento del hospital. Dentro de las recomendaciones estaban, entre otras, evitar el funcionamiento del nosocomio únicamente bajo preceptos asilares, adoptar las medidas idóneas para terminar con el hacinamiento en los pabellones, expedir los manuales de organización y procedimientos y el reglamento interno del hospital y darlos a conocer tanto al personal como a los usuarios, implantar los servicios de urgencia, admisión y laboratorio, realizar un programa específico de autocuidado y hábitos alimenticios, integrar los expedientes clínicos con el examen mental de ingreso, historia clínica, notas mensuales de evolución, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de pacientes, así como evitar el suministro de medicamentos caducos a los pacientes4.

El 16 de noviembre de 1995, se publicó la NOM-025-SSA2-1994 en el DOF, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. Dentro de sus objetivos se encontraban los de uniformar criterios de operación, actividades y actitudes del personal de las unidades que prestan servicios de atención hospitalaria médico-psiquiátrica5.

El 11 de julio de 2007, la CNDH aceptó la invitación del Estado mexicano para fungir como el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de México (MNPT), de acuerdo con lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por el Senado de la República el 11 de abril de 2005. Este protocolo refleja la preocupación de los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas por la práctica de la tortura y los malos tratos que aún persisten6.

20 años después de la emisión de la recomendación 187/93, la CNDH emitió el "Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y Estados de la república mexicana", en el cual se señaló que, en ese momento, hace 9 años, los avances de la ciencia médica permitían que en un gran número de casos, el tratamiento psiquiátrico se aplique por lapsos relativamente breves y una vez controlado el padecimiento los pacientes puedan reincorporarse a su vida cotidiana o dejarlos bajo custodia de quien legalmente corresponda para que continuaran su tratamiento en el exterior. Esto, según afirma el Informe, traía como consecuencia la necesidad de realizar un cambio en la política pública de salud mental donde se transitara del modelo asilar a uno que les permitiera vivir en el seno familiar o en un hogar que lo sustituyera7.

Dentro de las propuestas dirigidas al Secretario de Salud, Gobernadores y Jefe de Gobierno del entonces Distrito federal se encontraban, tomar medidas para evitar cualquier clase de abuso en agravio de los internos de los hospitales psiquiátricos; adoptar las medidas correspondientes para que los expedientes clínicos estén debidamente integrados; dotar a los hospitales de personal médico y de seguridad, medicamentos, instalaciones y equipo necesarios para realizar actividades preventivas, curativas y de rehabilitación; impartir periódicamente cursos de capacitación sobre derechos humanos y prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes al personal en contacto con los pacientes; así como elaborar y expedir las disposiciones pertinentes para regular las actividades de los hospitales psiquiátricos relacionadas con los usuarios hospitalizados8.

Los párrafos anteriores narran solamente algunos de los compromisos e informes que ha suscrito la CNDH en materia de psiquiatría, sin embargo, pese al paso de los años, los problemas se agravan y las soluciones se han convertido en una ilusión.

La salud mental y su tratamiento en la actualidad

Lo anterior se agrava, si consideramos que anualmente 24.8 millones de personas en el país requieren atención médica relacionada con su salud mental, sin embargo, según el Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones que realizó la SSA en 2020 el 81.4% de las personas con trastornos mentales no recibe atención médica o bien, no obtiene la adecuada9.

Existen zonas, como el estado de Guerrero, que no cuentan con ningún tipo de lugar que brinde atención profesional para padecimientos mentales. Esto en gran parte debido a la falta de inversión del Estado a la salud mental de los gobernados, pues según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sólo se invierte el 2.1% a este rubro cuando la OMS recomienda que sea mínimo el 10% del presupuesto de salud pública.

Lo anterior resulta alarmante si consideramos que la Secretaría de Salud ha sostenido que en nuestro país hay 13.5 millones de personas sin seguridad social que requieren atención médica por adolecer de alguna clase de padecimiento mental, de los cuales 3.5 millones de ellos, tienen una afección que puede considerarse grave10.

Además, durante la pandemia provocada por la Covid-19 los problemas de salud mental de la población se agudizaron, pues según el Dr. Guilherme Borges, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de junio de 2020 a junio de 2021, en la Ciudad de México hubo un aumento de en los suicidios 1.7% en hombres y mujeres mayores de edad.

Reflexiones finales

Si bien es cierto que existe una imperante necesidad de incluir en vez de aislar a personas con algún tipo de padecimiento mental y de destruir los estereotipos al respecto, apartarse del modelo de internamiento para la atención médica deja en estado de indefensión a todos aquellos pacientes que requieren este tipo de tratamiento, provocando que se agrave de forma alarmante la crisis de salud mental que ya existe en nuestro país.

Lo anterior no implica que el sistema de salud mental de nuestro país -especialmente el modelo internamiento- no requiera una profunda reforma que implique mejorar la calidad de la atención brindada, misma que deberá ser individualizada, de seguimiento constante, digna, eliminando cualquier clase de trato inhumano, tortuoso y degradante, con el objetivo de que su duración sea mínima y se brinde atención en comunidad. Sin embargo, las fallas en este modelo de atención médica, no se solucionan con la desaparición de los centros de internamiento, sino mejorando su calidad, descentralizando de los hospitales la atención de la salud mental y cobijando a quienes tienen este tipo de padecimientos para que puedan tener una recuperación adecuada.

Ahora bien, de lo mencionado por el Dr. Alcocer respecto a que México no es el único país del mundo que ha optado por desaparecer el modelo de internamiento es importante considerar que países como Argentina, que han optado por esta estrategia, han fracasado estrepitosamente ante la imposibilidad de desatender al sector de la población que requiere esta atención11.

En esa tesitura, no se niegan las fallas que presenta el sistema de salud en México, específicamente el modelo de atención de internamiento, sin embargo, desaparecer dicho modelo no soluciona el problema, por el contrario, nos pone ante otro de mayor complejidad: Dejar en completo abandono a quienes requieren ser internados para atender adecuadamente sus padecimientos.

Sin embargo, dicho internamiento de ninguna manera puede ser permanente, con fines de aislamiento, ni con tratos degradantes. Lo correcto será transitar del modelo actual hacia un sistema construido en comunidad, ponderando el consentimiento informado, con esquemas atención escalonada, en condiciones dignas, que fomente la integración social del paciente no solo como objetivo final sino como parte del tratamiento, eliminando el estigma y la discriminación, haciendo parte del plan de atención médica a la familia pero nunca sustituyendo con ellos al personal especializado como equivocadamente ha decidido la actual administración.

En síntesis, después de todo lo narrado, es pertinente poner sobre la mesa las siguientes reflexiones: la primera, que la intención de transitar del modelo asilar al modelo del tratamiento en el hogar, no es reciente. La segunda, que esa intención surge de las pésimas condiciones en las que se encontraban los psiquiátricos por falta de recursos y sobrepoblación, ocasionada precisamente por no dar un tratamiento adecuado a los pacientes. La tercera, que la búsqueda del abandono del modelo asilar se refiere a que solamente se debe mantener a los pacientes el tiempo necesario para su tratamiento, más no a que ese modelo asilar "temporal" si lo queremos llamar así de manera temporal, deba desaparecer. La cuarta, que es urgente destinar atención y recursos al tratamiento de la salud mental en nuestro país, de lo contrario, el tejido social pagará las consecuencias. La quinta, es que será imposible conseguir la rehabilitación de la atención y tratamiento a la salud mental en México mientras no se tengan y se sigan los lineamientos, protocolos, manuales y reglamentos necesarios para un adecuado funcionamiento. La salud no es un tema de ocurrencias, se debe tratar con la estructura tanto regulatoria como operativa necesarias para que funcionen de manera eficaz.

1. Tesis: I.8o.A.6 CS (10a.), "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. SU TUTELA SE ENCUENTRA PLENAMENTE SATISFECHA POR LOS ARTÍCULOS 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; 2o., 23, 24, FRACCIÓN I, 27, FRACCIONES III, IV, VIII Y X, 28, 29, 32 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, POR LO QUE ES INNECESARIO CONSIDERAR EL CONTENIDO DE LOS TRATADOS O INSTRUMENTOS INTERNACIONALES AL RESPECTO."

2. I.7o.A.2 CS (10a.) DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. FORMA DE OBTENER SU EJERCICIO PLENO, TRATÁNDOSE DE PERSONAS RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL.

3. 2a. CVIII/2014 (10a.) SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO.

4. Recomendación 187/93, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 21 de septiembre de 1993.

5. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/informeEspecial_HospitalesPsiq.pdf

6. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/OPCAT/NPM/Mexico_2008AnnualReport.pdf

7. cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/informeEspecial_HospitalesPsiq.pdf

8. cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/informeEspecial_HospitalesPsiq.pdf

9. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/647723/SAP-DxSMA-Informe__2_.pdf

10. https://gatopardo.com/reportajes/un-modelo-en-crisis-el-rezago-de-los-hospitales-psiquiatricos-en-mexico-sistema-de-atencion-a-la-salud-mental-1/

11. https://www.yotambien.mx/actualidad/salud-mental-en-mexico/

*Yadira García Montero

Doctorante en Derecho, Maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas, Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

**Valeria Itzel Vázquez Miguel

Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana.

