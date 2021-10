El gobierno de los novios

Así como lo andan leyendo, resulta que el gabinete de Evelyn Salgado, se dice, lo están armando los novios de las hermanas Salgado Pineda; sí, Rubén Hernández (novio de la gobernadora electa) y Jesús Urióstegui (novio de Liz Salgado Pineda, la hermana), quienes están colocando a sus amigos en los puestos clave del gobierno, para poder tener el control total del mismo.

¿Dejó de ser Juanita?

Se decía que quien realmente iba a gobernar sería el presunto violador de mujeres Félix Salgado, a quien jamás, ni el presidente López Obrador, ni Morena, presidido por Mario Delgado, le quitaron la candidatura, sino fue el INE y el Tribunal Electoral, pero por no entregar sus gastos de precampaña y querer engañarlos, en lugar de su Juanita... ah no, perdón, hija, la gobernadora electa, Evelyn Salgado, pero... nada más lejos de la realidad, pues quien realmente está llevando el control desde ahora es Jesús Urióstegui, ¡pero te peinas cuñao! –perdón, no me aguanté el chiste–, quien dicen que será el próximo secretario de Gobierno o Finanzas; pero, sin importar el puesto, será quien realmente gobernará. ¡Quihúboles!

¿Será que al mal llamado Toro lo están dejando fuera?

Fuera, fuera, no del todo, también anda acomodando a uno que otro encarguito. Sin embargo, sí hay una gran molestia por esta situación entre los morenistas que participaron activa y lealmente en la campaña de la gobernadora (quienes contribuyeron al triunfo de la misma). Y cómo no se iban a enchilar, por decir lo menos, al ver que personajes que nunca estuvieron en campaña y que además participaron en las campañas de los candidatos contrarios, así, tal cual lo están leyendo eh, ahora estén considerados para las posiciones importantes en el gabinete.

Lo que no están entendiendo es que ya se purificaron y de ahí tantas atenciones.

Ojo, ya lo dice el sabio y reconocido refrán "Lo que mal empieza, mal acaba".

Acapulco, un basurero

Y ya que hablo de Guerrero, doña Abelina, presidenta municipal de Acapulco, aunque mejor conocida como "la criminal confesa", anda llorando por cada esquina por el tema de la basura. Y acusa ferozmente a su antecesora, Adela Román, de dejarle un cochinero, pero pues ella ya lo sabía, o ¿ya se le olvidaron todas sus promesas en el debate? Y que presumía muy orondamente que seguiría la agenda 20-30 de la ONU y hasta la candidata del PAN, Luisa Fontova, se burló de ella diciéndole que no hablara de lo que no entendía. Y el 27 de agosto, a un mes de rendir protesta, pidió al cabildo endeudar al pueblo bueno y sabio con 200 mdp para quesque atender este tema.

Ver para creer...

El martes, Cynthia López Castro, en una reunión previa del grupo parlamentario del PRI, salió a defender a Alito y a Rubén Moreira y a decir –respiren, por favor– que todos los pluris deben acatar lo que diga su presidente de partido, AMLO... ah no, perdón, Alejandro Moreno; que no pueden no hacerle caso, pues se deben a él. ¡Quihúboles! Orden... ah no, otra vez perdón, comentario que a varios de los pluris les molestó, y aunque no estén para saberlo, les cuento que inclusive unos diputados de mayoría relativa se enfrentaron con dicho comentario. Ah, y la cereza la puso ella solita al salir en video a defender Santa Lucía, dejando de lado su anterior discurso crítico. Leído lo anterior, diputada: ya tendremos tiempo de ver su voto sobre la reforma eléctrica. Ah, y lo incorrecto no es ir en avión hasta Santa Lucía, sino sin preparación para cuestionar sobre debilidades técnicas y aeronáuticas que tiene el aeropuerto mamut, por "bonito" que a ella parezca.

Ir a una visita guiada no tiene nada de malo, lo que sí está mal es hablar con oooootros datos como ya saben quién.

Covid en Semovi

Ante la omisión de Andrés Lajous para reconocer el peligro que representan los contagios de Covid para el personal que ahi´ labora (administrativo, de polici´a y de limpieza), para sus familias y el pu´blico usuario que asiste a realizar tra´mites, se les coloca "en un estado de indefensio´n mortal".

Les cuento, desde el pasado 29 de septiembre se le notificó al secretario de Movilidad capitalino de un posible brote de Covid en el área de Transportes de Carga, pero la advertencia fue desatendida. El documento al que tuve acceso, además del contagio, también exponía que los sen~alamientos que contiene la Gui´a de Mitigacio´n y Prevencio´n del Covid-19 en las A´reas de Atencio´n Ciudadana para el regreso a labores del personal no se cumplían debidamente. Y lamentaban que no se hubiera ponderado que el personal con comorbilidades trabajara a distancia. Por la irresponsabilidad, ahora ya hay contagiados también en otras dos áreas: Archivo y la Oficialía de Partes. Esto pudiera catalogarse como negligencia criminal, ¿o no? Regenta Sheinbaum, ojo...

