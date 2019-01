El general Eduardo León Trauwitz

Bajo investigación por robo de combustibles -robo a la Nación- el general Eduardo León Trauwitz, confirma @lopezobrador_ "está en una lista de personas que se investigan...". ¡Veremos el desenlace!

En la conferencia de prensa del martes 8 de enero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reveló que el general brigadier Eduardo León Trauwitz está siendo investigado por parte de su gobierno aparentemente por robo de combustibles. Ante pregunta expresa señaló que en efecto, "está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo", comentó. "Corre (la investigación) porque se está investigando a todos los que tienen que ver con estas actividades".

¡En ese momento el C. Presidente se convirtió en juez supremo, ya que de entrada sentenció al general brigadier!

¿Qué pasó?

Veamos los detalles en la conferencia mañanera del martes 8 de enero y de donde varios días se ha comentado el tema del robo de combustible, denominado huachicol...

Al final de la conferencia, López Obrador recibió a bocajarro la pregunta de un reportero...

-Presidente, yo le quiero preguntar por un personaje en este tema del cuidado de los ductos.

El general Eduardo León Trauwitz, que fue el encargado durante el sexenio pasado de Pemex Seguridad, él había sido jefe de escoltas del ex presidente Enrique Peña Nieto desde su época como gobernador del Estado de México y luego ya que pasa al gobierno federal le da el encargo de cuidar los ductos de Pemex.

¿Qué tanta responsabilidad se le ha encontrado a este personaje en este asunto del huachicoleo, tanto arriba como abajo?

¿Ya lo cambiaron de encargo o sigue en el encargo todavía de cuidar los ductos de Pemex?

La respuesta del Presidente fue la siguiente, textual:

"Que levanten la mano, de manera democrática, y en honor la verdad, la verdad que es revolucionaria, la mentira es reaccionaria; a ver, que levanten la mano los que sabían de este personaje (o sea del general). Uno. Sí existe el general, pero no se sabía nada.

Ahora se sabe por qué se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex, él estaba a cargo de la seguridad de Pemex.

Lo que se está haciendo ahora, les hablaba de que es un programa integral, es una investigación a fondo, conjunta, de todas las dependencias.

Recuerden ustedes que se dijo desde el principio, lo acaba de mencionar la licenciada Olga (Sánchez), que el robo de combustible se convierte (Sic) en delito grave, la corrupción y el fraude electoral...".

Hay que decirle al Presidente que se convertirán en delitos graves una vez que se apruebe la Ley...

Pero el reportero, insiste...

- ¿Está bajo investigación (el general), eso es lógico, el general que estaba a cargo de los ductos, está bajo investigación?

Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo, dijo el Presidente...

¡Corre, porque se está investigando a todos los que tienen que ver o tuvieron que ver con estas actividades...!, respondió el presidente categórico...

Desde ese momento el tema fue nota sobre todo en las redes sociales y como adelanto en los medios impresos....

Por ejemplo y entre otros, Reforma publicó en primera plana acompañado de una fotografía... "Indagan a General por huachicolero"; La Jornada: "El general León Trauwitz, ex jefe de seguridad de la petrolera, indagado"; El Heraldo de México... cintillo... "AMLO admite que el ex zar antiordeña es indagado ¡por huachicolero!

Columnas políticas como En Privado de Joaquín López-Dóriga en Milenio comentan que "ACUSACIÓN. Un error que el Presidente de la República señale a un general brigadier como investigado por robo de combustible. Me refiero al brigadier Eduardo León Trauwitz, ex jefe de seguridad de Pemex. De ser procesado ya tiene una violación al debido proceso y nada menos que del jefe del Ejecutivo".

En tanto, Carlos Marín de Milenio señaló que "el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ayer tres afirmaciones que escandalizan: a) Se investiga sobre el robo de combustible a un general brigadier (egresado del Colegio Militar, la Escuela Superior de Guerra y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM), que cuando era coronel tuvo a su cargo la protección del entonces gobernador Enrique Peña Nieto y luego gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex"...

Precisiones de AMLO...

El día de ayer miércoles el tema se volvió a abordar en la conferencia mañanera... Alberto Rodríguez, de SDP Noticias, pregunta... "Ayer se reveló que hay un general que podría estar involucrado en el tema del huachicol y esto indirectamente podría también estar implicando a presidentes de la República".

Comenta en su exposición que su medio -SDP-, hizo una encuesta donde se dice que "se debe investigar a los ex presidentes de México (...) se debe de investigar a Peña Nieto, que es, precisamente, el que podría estar involucrado en el robo de combustible, vía este general".

La respuesta del Presidente... "Acerca de las investigaciones que se están realizando para castigar de conformidad con la ley a involucrados en el robo de combustibles, yo quiero comentarles que se va a actuar con mucha responsabilidad. No vamos, de ninguna manera, a señalar, a acusar a alguien, sin tener elementos de prueba".

"Ayer me preguntaron sobre la investigación de un general del Ejército, dije que sí se está llevando a cabo esa investigación, pero eso no significa que se tengan elementos de prueba o que se haya iniciado un proceso judicial. Eso corresponde al Poder Judicial, en su momento, esclarecer si existe o no responsabilidad; pero sí están abiertas las investigaciones".

"El que lucha por la justicia no tiene nada que temer...".

Hasta ahí los dichos del Presidente sobre el general Eduardo León Trauwitz...

Por lo pronto el C. Eduardo León Trauwitz, aparece en todos los medios impresos y electrónicos como un delincuente huachicolero...

¿Y dónde quedó la presunción de inocencia que señala la Constitución?

¿Hay una denuncia formal en su contra?

¿Hay pruebas contundentes que lo pudieran meter a la cárcel?

Dice el Presidente que sí... "es una investigación a fondo, conjunta, de todas las dependencias...".

Hablamos con gente que lo conoce y me dice que es inocente y que no hay ninguna investigación hasta el momento.

Incluso ayer el presidente López Obrador reculó, al precisar que en este gobierno no se va "a acusar a alguien sin tener elementos de prueba".

Responde el Presidente a una pregunta...

"Ayer me preguntaron sobre la investigación de un general del Ejército, (y) dije que sí se está llevando a cabo esa investigación, pero eso no significa que se tengan elementos de prueba o que se haya iniciado un proceso judicial. Eso corresponde al Poder Judicial, en su momento, esclarecer si existe o no responsabilidad; pero sí están abiertas las investigaciones...".

Y agrega: "El que lucha por la justicia no tiene nada que temer...".

Mmm... Entendemos que hay abierta una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía general de la República, y quién será el agente del Ministerio Público que lleve el caso y por qué delitos...

No han dicho, el quid es que hoy el general es nota y se le presenta como un criminal...

Quizá no sea una blanca palomita... Él fue el responsable de la investigación de la torre de Pemex ocurrida en enero de 2013, donde murió mucha gente...

¿Qué sucedió aquella tarde de jueves negro?

Eran las 15:45 horas del jueves 31 de enero de 2013, cuando ocurrió una fuerte explosión en el Edificio Anexo B-2 del Centro Administrativo Pemex. El estallido afectó seriamente la planta baja, el sótano y el mezzanine, y ocasionó daños severos en tres pisos. Las pérdidas humanas fueron lamentables. La primera información oficial fue que habían fallecido 25 personas; 17 mujeres, 8 hombres. Un día después, la cifra había aumentado a 32 personas.

La cifra final, 37 difuntos; 30 de ellos eran empleados de la paraestatal, una menor y seis trabajadores externos; 126 resultaron heridos. La noche de aquel "jueves negro", el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, convocó a conferencia de prensa donde dio los pormenores del "incidente". Y reiteró que, "de acuerdo con la instrucción que he recibido del Presidente de la República, estaremos en permanente contacto con los medios de comunicación y se informará oportunamente, como vayamos recabando más información".

A principios de febrero de 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Karam dijo que, de entrada, se descartaba la versión sobre un posible atentado. "De haber habido un artefacto explosivo, habría provocado la destrucción de todos los vidrios". Dijo que, de acuerdo a los peritos, la explosión fue "difusa". "De ahí concluimos con la tesis de que el siniestro derivó de una explosión difusa, la cual se suscitó al acumularse un gas inflamable en los sótanos del edificio y que al hacer contacto con una fuente de calor, una chispa eléctrica, mecánica, cualquiera, explotó, provocando así los hechos que se investigan".

Agregó: "Déjenme decirles que estos son los resultados preliminares que nos permiten identificar la causa; sin embargo, nos faltan todavía muchísimas diligencias que realizar para determinar, con precisión, el gas que generó la explosión, su exacto punto de partida y el análisis, en su caso, sobre posibles responsabilidades, en caso de haberlas".

Pasaron los meses y no se dijo nada más del asunto hasta la tarde del viernes 2 de agosto, cuando la PGR emitió el Boletín de prensa #33 067/13, se habló de una acumulación de gas... la información no dejo a todos satisfechos.

Por cierto la PGR y Pemex reservaron por 12 años las grabaciones de las cámaras de su complejo administrativo de los días 28, 29, 30 y 31 de enero por considerar que afectaban a las investigaciones. Además, se reservaron en un lapso idéntico los planos topográficos, de cimentación, instalación eléctrica, sanitaria y de gas del edificio B2, con el mismo argumento.

Di seguimiento el caso y recuerdo que un parte de los resultados del peritaje se dieron a conocer siete meses después de ocurridos los hechos; no hubo responsables, y fue de llamar la atención lo dicho por el PRD entonces que no había peritaje final.

En agosto de 2013 legisladores del PRD -el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro-, se pronunciaron porque se dé a conocer el informe final de la investigación. Señaló que hasta el momento sólo se han hecho públicos algunos peritajes de instancias externas, sin que se concentre la información en un informe final.

Por su parte, la diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, señaló que no existe un peritaje final. "Solamente ellos saben exactamente cuál fue la conclusión. Sí, obviamente, ellos fueron parte del proceso de investigación, pero no eran los únicos, había peritos por parte de la Procuraduría, peritos por parte de Pemex, peritos por parte de dependencias, de la academia, de instituciones públicas, incluso se contrató a especialistas extranjeros".

La legisladora señaló que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional debe tener el dictamen que cada entidad emitió y tener acceso a documentos que se clasificaron como reservados...

Quizá haya necesidad de reabrir el asunto, pero esa es otra historia...

¿Quién es Eduardo León Trauwitz?

Es general Brigadier de infantería en retiro; es egresado del Colegio Militar en 1986, licenciado en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra en 1994 y la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en 2009; tiene una maestría en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina.

Fue uno de los generales de confianza del presidente Enrique Peña Nieto, quien lo nombró al frente de la seguridad de Pemex. Anteriormente fue su jefe de escoltas cuando era el gobernador del Estado de México...

Se inició en 1977 en el servicio público como analista de medios con el cargo de jefe de departamento en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa; después ascendió como coordinador de Operaciones Militares en la Octava Región Militar; en 2001 se incorporó al Estado Mayor Presidencial para resguardo del presidente Vicente Fox, como subjefe de la Sección Quinta, y en el gobierno de Felipe Calderón estuvo a cargo de la seguridad de los jefes de Estado y de Gobierno visitantes hasta que en el año 2010 pidió licencia al Ejército para irse al Estado de México como escolta del entonces gobernador Enrique Peña Nieto: el gobierno del Estado le pago sus servicio en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la campaña presidencial fue escolta del entonces candidato, y a finales de 2012, se le premió como Brigadier, por sus servicios como "escolta"...

El quid es que León Trauwitz, apenas tenía dos años como coronel cuando ascendió al cargo de general, y obviamente su nombramiento generó molestia en varios mandos militares, ya que no cumplía con los cuatro años requeridos para el ascenso; ese es uno de sus pecados que se comentan en voz baja entre sus compañeros de arma...

Ya con Enrique Peña Nieto como presidente y ostentando el grado de brigadier fue nombrado al frente de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex, cargo que a un año de haber llegado transformó y elevó a Subdirección de Salvaguardia Estratégica; es decir, el principal responsable de la vigilancia, supervisión y la seguridad física de las instalaciones de Pemex...

Se convirtió en el principal encargado de combatir la "ordeña" de combustible, y tuvo a su cargo un gran ejército de militares y marinos: una fuerza de 2 mil 500 elementos.

El general era el responsable de la seguridad de la empresa cuando una poderosa explosión destruyó tres niveles de la torre B-2 de Pemex, en la Ciudad de México, era la tarde el 31 de enero de 2013, quizá eso haya que investigar como lo comentamos entonces en La Silla Rota...

Dice una nota de Benito Jiménez de Reforma que "en los primeros 55 días como encargado de esta área, destinada al combate al huachicol y el resguardo de las instalaciones petroleras, la empresa contabilizó un promedio de 5.7 tomas clandestinas diariamente en su red de ductos".

Recomiendo el reportaje de Jorge Carrasco en la revista Proceso #2115, 14 de mayo de 2017: El hombre fuerte de Peña fracasa en la defensa de los ductos...

PD... Pecado del Opus Dei... La comunidad católica Opus Dei informó este lunes 7 de enero de 2019 que llegó a un acuerdo para pagar cerca de un millón de dólares a una mujer que acusó a uno de sus sacerdotes, el Padre C. John McCloskey, en hechos ocurridos en 2002.

El acuerdo se alcanzó en el 2005 y comprende el pago de 977 mil dólares. Sin embargo, salió a la luz pública este 7 de enero en un artículo de The Washington Post, firmado por Michelle Boorstein.

Opus Dei paid $977,000 to settle sexual misconduct claim against prominent Catholic priest

Según el artículo, una mujer católica casada que mantiene su nombre bajo anonimato, pidió consejo espiritual a McCloskey cuando este era director del Centro Católico de Información de la Arquidiócesis de Washington DC para afrontar una crisis matrimonial y una profunda depresión.

En aquel tiempo el padre del Opus tenía un alto perfil público e incluso preparaba a varios políticos de alto nivel para su ingreso en la Iglesia Católica, entre ellos, al expresidente de la Cámara de Representantes, el republicano Newt Gingrich, al comentarista político conservador Larry Kudlow, al gobernador de Kansas, Sam Brownback, entre muchos otros.

