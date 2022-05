El fuchi-presidente

México va cada día de mal en peor. No hay un gobierno serio y la administración da tumbos, sin un rumbo certero; pero ¿Qué se puede esperar de alguien que públicamente expresa: "¡Fuchi, caca!" en su abierto rechazo a la corrupción?

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió combatir la corrupción a fondo pero, realmente, no lo ha hecho.

Al menos no se han visto investigaciones serias sobre la administración del ex gobernante Enrique Peña Nieto, de quien se dice tiene videos que prueban el financiamiento oscuro a AMLO y de ahí que no lo toque la justicia.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz ha reiterado que la corrupción debe investigarse y castigarse venga de donde venga, caiga quien caiga, no importan colores partidistas, en ese caso si son cercanos al jefe del Ejecutivo, incluso familiares.

Hay videos que revelan una profunda gravedad, como es ver a Pío López Obrador, el hermano del presidente recibiendo dinero para apoyar campañas.

Los videos muestran dos entregas: una por 400 mil pesos y otra por un millón de pesos, sin embargo, se habla de otras entregas durante varios meses.

El presidente dijo que hay notorias diferencias en el caso de los videos vinculados a Emilio Lozoya, ex director de Pemex en el gobierno de EPN, y en los que aparece su hermano.

"Los presuntos actos de corrupción, no deben minimizarse, mucho menos justificarse, deben investigarse; no se trata de robar poquito o mucho, se trata de un acto ilegal e inmoral", indicó Gálvez Ruiz.

En una de sus mañaneras, AMLO dijo que ya se creó una nueva corriente de pensamiento donde el corrupto es mal visto y estigmatizado con la frase: "Fuchi-caca".

"Antes ni en la academia ni en las universidades se trataba el tema de la corrupción. Mucho menos en el parlamento, en los discursos políticos no se mencionaba ni siquiera la palabra, ahora es distinto", recalcó.

La lapidaria expresión, que ha pretendido aplicar a políticos corruptos, pareció salpicar a la figura presidencial con su hijo José Ramón.

El portal "Contra corrupción" indica que José Ramón López Beltrán contradice el discurso de austeridad de su papá, el presidente de México; primero ocupa una mansión de un millón de dólares, propiedad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera que tiene contratos vigentes en Pemex, y luego se mudó a una residencia recién construida.

En Estados Unidos se mueve en una camioneta Mercedes Benz valuada en 1.5 millones de pesos.

José Ramón, de 40 años de edad, trabajó en la campaña presidencial de su papá como coordinador de Morena en el Estado de México, y tras la elección de 2018 confesó que no sabía a qué se iba a dedicar en el futuro. "Ya el tiempo lo dirá", dijo al visitar la casa de campaña el 10 de julio de aquel año.

Tres años y medio después de esa declaración, José Ramón tiene un estilo de vida en Houston muy distinto a la austeridad que pregona su papá: primero vivió en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares.

Luego se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams, refirió el portal.

¿Y la frase de "Fuchi, caca" del presidente? Esta es aplicable a los empresarios, periodistas y políticos que no se alinean a los caprichos del jefe del Ejecutivo o que lo cuestionan por los constantes yerros.

Algunos de los errores cometidos por este gobierno es haber engañado a los mexicanos que iba a vender el avión presidencial "José María Morelos y Pavón" y después que lo iba a rifar y no resultó cierto.

Otro grave error fue haber desaparecido el seguro popular y la grave desaceleración económica con pronósticos reservados y haber cedido terreno al narcotráfico con su política de "abrazos, no balazos" y que los delincuentes tienen derechos humanos.

El manejo de la pandemia fue terrible y fatal. mientras AMLO decía que no había de qué alarmarse, mientras en paralelo canceló licitaciones eléctricas y petroleras y se empeñó en hacer un nuevo aeropuerto y echar andar el Tren Maya que generará un enorme daño ecológico.

En el campo internacional es más candil de la calle y oscuridad de su casa pues privilegia el apoyo a los extranjeros antes que a los nacionales y eso ha desatado una inconformidad mayúscula.

Así va la administración de este fuchi-presidente. Y aún hay más.

