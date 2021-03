El Foro oficial del 8 de marzo

Al final de la mañanera del Día Internacional de la Mujer se anunció que tendría lugar un Foro con las integrantes del gabinete. "Mujeres en el Centro de la Transformación de México". Me pareció entender que sería un espacio abierto, en el que podían participar asociaciones de la sociedad civil, feministas, personas interesadas en las causas de las mujeres. Proponer y hacer preguntas. Entendí mal, sigo pensando que esos encuentros serían indispensables. La Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero se refirió brevemente a la fecha conmemorativa y presentó a las representantes de las instituciones y a algunas invitadas. "Una mujer que rompe un techo de cristal, tiene la responsabilidad y la obligación de abrir estos espacios para más mujeres", dijo.

Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, una feminista brillante, comprometida y cuyo nombramiento sin duda es un acierto, se refirió al 8 de marzo como: "Un día para hacer balances, cuánto hemos avanzado y lo que nos falta y sobre todo desde el Instituto hemos decidido poner en la palestra púbica la escucha de las mujeres, y hablar de lo que se está haciendo en el gobierno de México desde la cuarta transformación. El objetivo central es la igualdad, cerrar las brechas, atender a las mujeres que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad, estamos dedicadas a trabajar para que esto cambie". La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, describió "la batalla que es derribar un sistema patriarcal que excluye, que violenta y que invisibiliza el tema de la exclusión de las mujeres" y anunció el lanzamiento de La Red de Contraloras contra la Corrupción y la Impunidad.

Fabiola May Chulim, mujer maya (Quintana Roo), capitana del equipo de softbol femenil "Las diablillas", habló de sus dificultades iniciales para que la comunidad aceptara a las mujeres practicando un deporte que no se considera "femenino". "Eso no nos importó para seguir adelante. Nos empezaron a conocer, eso nos motivó... nosotras jugamos con nuestro tradicional huipil y descalzas, nuestra vestimenta la portamos con mucho orgullo como símbolo de nuestra identidad comunitaria... que nosotras juguemos softbol ha sido muy bueno para la comunidad porque se han logrado echar abajo muchas ideas y prejuicios. Se pensaba que las mujeres solo servíamos para la casa y los hijos". El lema de su equipo es: "La pregunta no es quién me dará permiso, sino quién podrá detenerme". Y en los videos las vemos correr felices con sus pies descalzos por el campo de softbol. Aplaudidas por una comunidad que entendió, gracias a ellas, que los cambios que amenazan tantas veces son promesa.

Luisa María Alcalde compartió cifras de los programas que dependen de la Secretaría del Trabajo. "Los retos más importantes en los cuales hemos podido avanzar en el gobierno de México buscando la igualdad de hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Uno tiene que ver con la incorporación de mujeres jóvenes, es el sector que mayor dificultad tiene para incorporarse al mercado laboral. Un avance importante en el marco de Jóvenes Construyendo el Futuro, es haber logrado incorporar a casi un millón de mujeres jóvenes. Seis de cada diez aprendices del programa son mujeres. Trabajar y capacitarse a través del trabajo. El 85% de estas mujeres jóvenes no habían tenido una cuenta bancaria anteriormente. El 65% nunca había estado en el Seguro Social. El 57% además de trabajar en el programa tiene la responsabilidad del cuidado de hijas, hijos o algún adulto mayor".

Tomó la palabra Luz Castañeda Reynoso de la localidad de Chinameca, Morelos participante del programa Sembrando Vidas. "Soy sembradora campesina, estar dentro de este programa implica para mí como mujer un doble o triple esfuerzo, además de realizar las labores del hogar y ayudar a mis hijos con sus estudios". Ahora planta árboles cuyas hojas se usan en la medicina tradicional. Ariadna Montiel de la Subsecretaría de Bienestar comentó: "El combate a la corrupción es la lucha de las mujeres, el combate a la pobreza es la lucha de las mujeres. Darles prioridad a nuestros pueblos originarios, es la lucha de las mujeres".

Las estudiantes Seris, becarias de Jóvenes Escribiendo el Futuro no pudieron estar en el Foro, pero se leyó su mensaje, comparto un fragmento: "En nuestras palabras habita el territorio y todo lo que nos enseñaron nuestros abuelos, en nuestras manos está la conservación de la lengua, pero también de nuestras tradiciones. En nuestra cultura, la palabra es el principio ordenador de todas las cosas que habitan este y los otros mundos. En la palabra de nuestras abuelas, están los cantos de poder que nos hacen uno con la naturaleza y las estrellas más lejanas..."

Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar La Violencia Contra las Mujeres: "Lo que sucede con las violencias que ocurren en contra de las mujeres quiero señalar que, lejos de desconocer, conocemos y reconocemos, nos preocupamos, pero sobre todo nos ocupamos de la atención de lo que ocurre con las mujeres, con sus seguridad y con su integridad.

La poeta feminista Argentina Casanova Mendoza, co-Directora Ejecutiva de la Red Nacional de Derechos Humanos leyó un texto en el que habla de la vida de su abuela y sus jornadas de trabajo agotadoras y de ese cambio generacional en su familia que a ella le permitió estudiar: "Meses antes de morir a los 84 años, mi abuela Ofelia Cruz, nacida junto al río en Jonuta, Tabasco, lamentó su falta de estudios, su historia, es la de millones de mexicanas. Huyó de casa a los 15 años para evitar que la casaran con un hombre 30 años mayor que ella... su vida me inspiró a ser defensora de los derechos de mujeres y niñas..."

Nadine Gasman despidió el encuentro: "Lo que realmente estamos buscando todas y todos es cambiar radicalmente la vida de las mujeres y de las niñas. Estamos abiertas al diálogo, a la escucha, a la sororidad y a la complicidad". Y las palabras de Fabiola May Chulim sobrevuelan como una promesa y como un sueño, remoto aún, sí. Pero algún día posible: "¿Quién me detiene?"

