El fiscal Gertz Manero en el ojo del huracán

El lunes 6 de diciembre de 2021, Francisco Reséndiz y Diana Lastiri, publicaron en primera plana de El Universal, datos duros de una investigación que habría abierto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, en contra del Fiscal Alejandro Gertz Manero, entre otros más, como lo publicó días antes en Reforma Peniley Ramírez y Roberto Rock en su columna en El Universal.

El reportaje se basó en un informe que afirman es de la UIF, donde detallan, por ejemplo, que entre 2013 y 2021 Gertz adquirió 122 automóviles Mercedes-Benz y un Rolls-Royce, y pudo hacer transferencias de dólares y euros a EU y España.

Ese mismo lunes el fiscal se reunió durante dos horas a puerta cerrada con diputados en San Lázaro; abandonó las oficinas sin hacer comentarios.

El reportaje generó muchísimo ruido y hubo reacciones. De entrada, esa misma tarde del lunes, la UIF de Pablo Gómez negó que existiera tal información publicada por un reportero, que, por cierto, días antes había sido amenazado de muerte. Quizá no tenga nada que ver con este asunto, pero es de llamar la atención.

Bastó una tarjeta informativa para desmentirlo. No dijeron más, incluso enviaron la siguiente carta a Juan Francisco Ealy, director de El Universal.

Sr. Director,

Ciudad de México, 7 de diciembre de 2021.

En relación con la nota "Indaga UIF operaciones de inmobiliaria de Gertz", firmada por Francisco Reséndiz y publicada el día de hoy 7 de diciembre de 2021 en la portada del periódico que usted dirige, le comunico que el supuesto informe "Participación Corporativa del Fiscal AGM" no existe en esta Unidad de Inteligencia Financiera.

Por lo anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera le solicita atentamente hacer del conocimiento de los lectores de El Universal esta carta.

Le agradezco de antemano sus atenciones."

Lo firma Heriberta Ferrer Arias, directora de Relaciones con Actividades Vulnerables de la UIF.

Los reporteros en lugar de dejar el tema, arreciaron con más datos... confirman lo publicado precisando que el informe se obtuvo "a través de fuentes del más alto nivel".

Precisan que la investigación de la UIF se da a partir de una denuncia de la familia política sobre una transferencia de 8 millones de dólares que la unidad inició una investigación sobre el fiscal general. Mencionan el ofició SIARA UIFB/2021/000375 mediante el cual la unidad solicitó información a la CNBV sobre el fiscal y otras personas.

Las reacciones fueron muchísimas

Exigen se investigue la riqueza de Gertz, riqueza que por cierto no ha hecho pública como lo han hecho todos los servidores del gobierno de López Obrador.

Jesús Zambrano del PRD, calificó como muy grave el asunto y advirtió que los hechos desnudan que la lucha contra la corrupción es una farsa.

"¿En manos de quién está la justicia en nuestro país?, ¿en manos de quién están los órganos encargados de perseguir los delitos y de combatir la corrupción?", preguntó.

Germán Martínez -del grupo Plural- exigió la comparecencia del fiscal ante el Senado y dé una explicación de la evolución de su patrimonio: "Yo creo que él, para mantener la honorabilidad, la legitimidad y la credibilidad, debe dar respuesta en sede parlamentaria a estos señalamientos, independientemente de que lo haga ante la propia UIF".

La diputada Aleida Alavés, vicecoordinadora de Morena, pidió se inicie una investigación en torno al caso.

Quien salió a la defensa fue el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira; "nosotros sí mantenemos nuestra confianza con el fiscal", dijo.

Y entre de todo esto la que más llamó la atención fue el posicionamiento del senador Ricardo Monreal (Morena), las preguntas que le hicieron fueron sobre Santiago Nieto...

"¿Golpeó de alguna manera al partido esta guerra entre Gertz Manero y el extitular de la UIF, Santiago Nieto?", le preguntan.

"Pues no me alegra, porque hoy vi dos periódicos importantes, que trato siempre de actualizarme, o de estar actualizado, y vi el Reforma y vi El Universal, y distintas informaciones; pero yo espero que no sea un desencuentro entre ambos, sino simplemente asuntos de justicia", respondió Monreal.

"¿Se habría de investigar?", le preguntan.

"Se tiene que hacer, eso ya frente a la evidencia de los hechos y frente a la información pública, no puede darse por sentado que se concluyó una investigación. Entonces, seguramente va a haber todavía mucho que escribir y el Ministerio Público mucho que indagar", subrayó Monreal.

"¿Se pensaría llamar a comparecer a Gertz?", lo inquieren.

"Hoy se planteó en la Junta de Coordinación Política y estamos valorándolo. No se descarta", precisó.

Y casualmente anteayer comentó que coincidió con Gertz en el informe del presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, en donde le aseguró que "está limpio" y que además está dispuesto a comparecer en el Senado por las investigaciones reveladas sobre su patrimonio.

"No tengo nada que esconder, estoy limpio", le dijo el fiscal a Monreal.

Ante dicha situación, indicó que el Senado actuará con serenidad y cautela ante este caso, porque "yo no soy ministerio público, ni juez", así como tampoco se sumará "al coro de linchamiento contra Alejandro Gertz".

Agregó que en los últimos tres años ha visto una actuación correcta del fiscal:

"No sé si estas denuncias tengan pruebas, si son verdaderas, si existen expedientes o testigos para judicializar el tema o para que la carpeta de investigación se realice", agregó Monreal.

¿Y qué dice el C. Presidente?

En la conferencia mañanera de ayer en Tepic, Nayarit, el reportero de Reforma le preguntó sobre la información de los bienes de Santiago Nieto extitular de la UIF.

-"Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando que son créditos que solicitó, pero la Función Pública puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema", dijo. el presidente

Aunque agregó que a él le "genera sospecha (Reforma), no es por ti, sino por los dueños de tu periódico, me genera siempre mucha sospecha lo que publica el Reforma, porque es un medio del conservadurismo ..."

Entonces, concluyó AMLO: "Lo de Santiago, que lo investigue, si le corresponde... Es el mismo caso del fiscal Gertz, que se lo traen también".

- "¿Qué también investiguen al fiscal, presidente?", le revira el reportero

- "¡A todos, todos!, pero yo los considero gente íntegra, no los considero deshonestos".

- "¿No será una guerra entre ellos?", le inquieren.

- "No, es una guerra de la mafia del poder, o sea, de estos mismos", respondió AMLO.

- "¿Santiago Nieto le compartió que estaban revisando las cuentas del fiscal Gertz?#, le pregunta el reportero de El Universal.

- "¡No, no!", dijo AMLO y agregó: "Y es lo mismo. Por ejemplo, tú eres de El Universal ¿verdad? Sí.

Mi amigo [tuvo el presidente un lapsus y de inmediato corrigió]. No, mi examigo Ealy Ortiz, como lo encontraron allá en la boda de Santiago con 30 mil dólares, pues debe de estar enojadísimo contra el fiscal..."

- "¿Filtraron la información?" le preguntan al presidente.

- "Sí, sí, sí, pero, digo, si continúa ese periodismo sensacionalista (...) Pero, imagínense, ocho columnas de El Universal, ocho columnas del Reforma, para esto".

¿Guerra de "periodicazos"?

El C. Presidente quizá tenga otros datos en el caso de la denuncia "inexistente" de la UIF contra el Fiscal Gertz, lo atribuye a un pleito entre Reforma y El Universal, pero al final dijo:

- "Que se haga la investigación sobre lo de Santiago y lo del fiscal, para El Universal, porque parece que el Reforma la trae contra Santiago. Y El Universal contra el fiscal, así está. Ahora sí que, como diría el maestro Pellicer, sigan su camino, yo ya me voy a desayunar..."

Y dio por terminada la mañanera.

¿Y entonces?

Gertz pidió que no se hiciera pública su declaración de bienes, de entrada en mucho ayudaría lo hiciera.

PD. Los familiares de la familia política de Alejandro Gertz Manero formalizaron la solicitud para entablar un juicio político contra el fiscal.







