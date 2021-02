El fiscal de AMLO

En estos pocos días que han transcurrido desde la jornada electoral, Andrés Manuel López Obrador ha mandado señales positivas al asumir una actitud mesurada y mostrar disposición al diálogo, pero en el tema de la Fiscalía General de la República y particularmente respecto al nombramiento de su titular nadie puede llamarse a engaño. A lo largo de la campaña reiteradamente se mostró esquivo ante las propuestas del colectivo #FiscalíaQueSirva encaminadas a fortalecer la autonomía de la Fiscalía e incluso, en el documento de “Proyecto de Nación” se planteó una reforma al artículo 102 constitucional pero para que de nuevo sea el Presidente quien designe de manera directa al Fiscal General.

El procedimiento previsto en la Constitución

Sin embargo, López Obrador señaló recientemente que, aunque respeta el derecho a disentir de las organizaciones sociales, va a seguir con el procedimiento previsto en la Constitución por lo que enviará una terna al Senado para que éste decida. Lo que no se dijo es que para conformar la terna, previamente el Senado deberá mandarle una lista de 10 candidatos por lo que, aún y cuando los partidos que integraron la coalición “Juntos Haremos Historia” tendrán una presencia significativa en la cámara alta y sólo requerirían aproximadamente de 18 senadores para lograr la mayoría calificada, sería prematuro asegurar que necesariamente en esa lista estarán incluidas las tres personas que anunció el pasado mes de enero.

Cuando menos se podría esperar un trabajo de análisis y deliberación seria por parte de los legisladores mediante un proceso de parlamento abierto para seleccionar a los 10 candidatos y posteriormente para designar al Fiscal General, pues constituiría un grave retroceso que el Congreso se vuelva a convertir en mera oficialía de partes y que se actúe por consigna como en los tiempos de la hegemonía priista.

El próximo Presidente no debería pasar por alto que, con todo y sus insuficiencias, uno de los principales objetivos de la reforma constitucional de febrero del 2014 así como la exigencia de organizaciones sociales y especialistas, no sólo va en el sentido de que el Fiscal General de la República cuente con un perfil adecuado en términos de preparación, honestidad, experiencia, sino también que tenga independencia frente al gobierno. De hecho, eso fue precisamente lo que impidió que Raúl Cervantes generara los consensos para convertirse en el primer titular de la Fiscalía al ser evidente su cercanía con Peña Nieto y su primer círculo de colaboradores, y el uso faccioso de la actual Procuraduría para perseguir a uno de los candidatos con fines electorales refuerza la necesidad de que la procuración de justicia no continúe subordinada al poder político.

Pero la demanda de la sociedad civil organizada trasciende el nombramiento del Fiscal, ya que por más acertado que sea, también se enfrenta un serio problema estructural como se identificó con precisión en el “Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia” que presentaron el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE, por lo que se requiere de un profundo rediseño organizacional que permita fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la naciente institución, así como dotarla de adecuados mecanismos de control y evaluación. Pretender que la Fiscalía General se monte sobre la estructura actual de la PGR con todas sus deficiencias y vicios sería un despropósito. Coincido en que la voluntad política y el ejemplo personal son importantes, pero se necesita mucho más que eso para superar los males endémicos que padecen las instituciones encargadas de la procuración de justicia en nuestro país, y que por fin esta sea accesible para todos los mexicanos.

Motivos para celebrar

