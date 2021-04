El factor AMLOve no es suficiente para Morena

A diferencia del foro EF Meet Point Virtual Elección 2021: ¿Qué nos dicen las encuestas?, que también tuve el privilegio de moderar el mes pasado, hoy ya estamos en campaña, la pandemia pareciera va a la baja, la vacunación comenzó, el INE le quitó las candidaturas a gobernador a Morón y Salgado Macedonio y las encuestas están moviéndose por día.

"Esta elección es la más grande que ha visto nuestro país. Para AMLO representa el reto más importante de su gobierno, porque es el episodio de mayor redistribución de poder durante todo su sexenio y lo que va a definir buena parte de lo que sigue para él", sostuvo Lorena Becerra.

Alejandro Moreno dijo que en 2021 se está viendo un reordenamiento del electorado, pues señaló que el de Morena ahora se parece más al clásico electorado priista, en términos de que es de mayor edad, menor escolaridad y más sensible a los programas sociales, mientras que las próximas elecciones serán de carácter plebiscitario, en donde el proyecto del presidente López Obrador se someterá a evaluación, pues, aunque la aprobación presidencial es muy potente, no todo se traduce en apoyo a Morena.

En tanto que Roy Campos aseguró que existe una dicotomía entre quienes dicen que no van a parar de construir el proyecto de la 4T, y los que intentan no otorgarle "todo el poder" de nuevo a AMLO, quien a su vez evoca un regreso a la política centralista de los 70, con diputados "levantadedos", aceptada por aquéllos que votaron a favor de ese proyecto.

¿La aprobación del presidente se convertirá en votos?

Roy: "No, son 20 puntos la diferencia entre la aprobación de AMLO y la intención de votos de Morena. Por eso, él busca en sus mañaneras jalar a Morena y Morena, sólo vende el proyecto del presidente. Lorena: "Morena enfrenta amenazas importantes en varios estados, así como en la CDMX y Edomex; de hecho, podría regresar el corredor azul. La carencia de resultados y los errores del presidente están ahí. AMLO no está en la boleta y Morena nunca ha sido tan fuerte como el presidente, entonces veremos movimientos importantes y una ciudadanía participativa. Ale Moreno: "La expectativa de la vacunación reforzó la aprobación del presidente y Morena, pero ese entusiasmo se ha desgastado y ha regresado a los niveles previos. Existen aspectos nacionales que influencian los locales, tal cual Salgado Macedonio se volvió nacional".

Sobre el INE, Lorena Becerra, tras hacer una encuesta, el 68% de la población confía en el INE, mientras que la aprobación del presidente es del 58%. Mientras que Roy asegura que el INE está haciendo su chamba interpretando la ley tanto con Salgado Macedonio como con la sobrerrepresentación que Morena tiene en el Congreso.

Roy: "¡Y aún no hemos visto nada! ¿Qué es la campaña? Aún veremos un sinfín de videos, audios, ataques, detenciones de corruptos del pasado, filtraciones de investigaciones... así pues, se miden las preferencias de conocimiento y estado de ánimo. Y generar otro tipo de emociones".

Moreno: "AMLO está mejor evaluado en los segmentos de mayor edad y menor escolaridad, en cambio los jóvenes con mayor escolaridad son del PAN". Lorena: "AMLO está mejor evaluado entre los segmentos de los programas sociales. Lo han abandonado los segmentos escolarizados. Quien le dio el triunfo contundente en el 2018 fue la clase media".

El voto útil aplicará en la ciudadanía de la siguiente manera: ¿para mí quién es el menor de los males, Morena-PT-Verde o PAN-PRI-PRD?, ¿qué hace menos daño, Morena y sus aliados o los opositores PAN-PRI-PRD?

El meollo, para Alejandro Moreno, tras comentar los libros de Carlos Elizondo Mayer, "Mi palabra es mi compromiso"; de Roger Bartra, "El regreso a la jaula", y "México, una historia interminable", de Roberto Madrazo, y en retrospectiva, tras ver el triunfo de Trump en su momento, es que el populismo está moviendo el resentimiento del electorado que ha sido olvidado por los procesos de transformación. Tras el TLC hay un electorado más cosmopolita y otro más nacionalista, al que AMLO moviliza a expensas del segundo. Entonces, la pregunta es, ¿hablarle sólo al electorado nacionalista le sigue dando para ganar votos?

La oposición

No han encontrado ni al vocero, ni el tono, ni la narrativa para captar al electorado al que AMLO le habla.

Alejandro Moreno: "No hay que dar por descontado nada. Las campañas subirán de tono y habrá que ver si los ciudadanos toman la oportunidad en las urnas para premiar o castigar al gobierno de AMLO y el balance inclinará la distribución del poder.

Roy: "Nunca hemos visto más de dos gobernadoras y tras estas elecciones el rol de las mujeres cambiará".

"La imagen del Tribunal Electoral del Poder Judicial federal está en riesgo por Salgado Macedonio, y si le regresan la candidatura el efecto para Morena no será positivo, pues, diremos: Morena al llevar un violador como candidato está en contra de las mujeres y podría exaltar el ánimo a nivel nacional".

Alejandro Moreno: "Podríamos enfrentarnos a una crisis institucional no deseable para el proceso democrático del país, estado de derecho, democracia, normas y respeto a las leyes".

¿Queremos un país de un solo hombre o de pesos y contrapesos con instituciones fuertes?

Electorado fiel

Lorena: "Ojo, muchos de los estados que están en juego son priistas. En alcaldías, los de Morena no están bien evaluados, entonces les puede ir mal.

30-35% son fieles a AMLO, pero no necesariamente se van con Morena.

20-25% son anti-López Obrador.

30% está dispuesto a votar por una alternativa diferente a Morena, que no están contentos con el gobierno".

Alejandro: "El electorado duro, duro de todos los partidos no es mayor al 30 del electorado total y ese tercio en los 15 estados donde hay elecciones favorece partidos tradicionales: PAN, PRI y PRD y están ligeramente arriba de Morena en cuanto a su tamaño proporcional de seguidores. ¿Por qué Morena saca ventaja? Porque sigue atrayendo al electorado no duro, al electorado apartidista. Entonces el futuro de Morena no sólo depende de mantener su voto duro en estas campañas, sino de seguir convenciendo a los apartidistas, a los solterones de la política, y la mala noticia es que muchos de ellos son jóvenes, y los jóvenes no salen a votar".

Roy: "Alejandro acaba de hacer un muy buen resumen de su libro para quienes no lo han leído.

¿Quién sabe si exista un voto duro de Morena?

34% no abandonará nunca a AMLO.

33% está en contra de todo lo que hace AMLO.

Y el resto es quien se moverá.

Voto útil, hoy el 81% de la población dice: ya sabe por quién votar; un 19% podría moverse hacia cualquier lugar, y es el que las campañas moverán. Por cierto, los votos útiles se generan por las encuestas que representan la primera vuelta".

Cámara de Diputados

Lorena: "En las circunscripciones 3 y 4, en el sur del país, 40% de los distritos son de Morena, en el resto tiene más competencia y precisamente por eso hago énfasis en el tema local, pues ahí serán las encuestas y ya lo vimos en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. La oposición puede pelear la Cámara, si logran comunicar de buena manera y tener buenos diagnósticos".

Alejandro: "Es probable que mantenga la mayoría, a menos que sucedan cambios importantes en las preferencias en las próximas semanas".

Roy: "El último dato que trae Oraculus estima que Morena tendrá 234 diputados y con aliados a 327 muy cerca de la mayoría calificada, pues solo le faltarían 7".

Por cierto

Qué le cuento, que sí existe una denuncia de la procuradora fiscal por 375 mil pesos en contra de Roberto Gil, que se encuentra en la unidad de delitos fiscales y financieros de la FGR. De hecho, la carpeta de investigación es la FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0001497/2020.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

