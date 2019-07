El error de AMLO

El 30 de enero de 2010 un grupo de muchachos en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, fue masacrado. El entonces presidente Felipe Calderón declaró en Tokio, tras su participación en el G20, que había sido un enfrentamiento entre pandillas. Craso error porque después se vio obligado a disculparse y enfrentar, cara a cara, el reproche de una madre. Fue de las escenas que marcaron su sexenio. La declaración partió de información errónea que le había proporcionado su equipo.

Desde el inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado varios problemas.

El combate al huachicoleo causó estruendo. Se habló de cifras multimillonarias del saqueo. A la fecha se ha dicho que eso ha disminuido. El estallido en Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó una estela de 135 muertos.

En paralelo, se desató una crisis de desabasto de gasolina en el país. Las filas de vehículos en las gasolineras eran apocalípticas.

Un viernes por la noche los residentes del Hospital de la Mujer comenzaron a protestar por la falta de pago. Luego siguieron otros hospitales y el escándalo llegó a Palacio Nacional.

La carencia de antirretrovirales que denunciaron organizaciones civiles fue la punta del iceberg. El desabasto de medicinas en el sector salud se destapó. La respuesta fue que también ahí había huachicoleo. Los meses siguieron y el problema aún sigue siendo la compra y distribución de medicinas.

En los últimos meses los principales indicadores económicos lucen deprimidos. Empleo, consumo interno, inflación, crecimiento, salvo las remesas de los migrantes en Estados Unidos, son más que focos amarillos.

La crisis migratoria se empalmó con las ansias reeleccionistas de Donald Trump. El canciller Marcelo Ebrard hizo un compromiso de 45 días de caducidad y, por ahora, México tiene pura palomita por parte de Trump, pese a que en un momento el estadounidense jugó con un supuesto acuerdo secreto en Washington con la delegación mexicana.

La crisis en la Policía Federal dio de lleno en la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. La revuelta tomó por sorpresa al secretario Alfonso Durazo que, al salir a los medios a explicar el problema, lucía desesperado. Señaló a Felipe Calderón. Y López Obrador acusó "mano negra". A pesar de ello negocian con los federales.

Durazo debió admitir que cometieron un error de implementación de la Guardia Nacional, al no comunicar eficientemente a los 40 mil policías federales cómo sería el proceso.

López Obrador está tomando decisiones a partir de datos erróneos o diagnósticos incompletos.

Empresarios que han tocado las puertas oficiales por alguna de las muchas crisis del aún joven sexenio indican que han notado que los colaboradores del presidente no tienen la información más completa para la toma de decisiones. Aún así toman decisiones.

Gobernar no es gran ciencia, ha dicho el jefe del Ejecutivo federal. Pero no sería malo que de vez en cuando recurran a los manuales de administración. Aún es tiempo de corregir el error porque sus derivaciones no sólo cuestan dinero, también hay vidas de por medio.

Punto y aparte. Si pensaban que el sexenio 2006-2012 fue de puro encono por el pleito Calderón-AMLO, pues este pinta peor. Y aún falta 90% del actual.

Punto final. ¿A qué va Renato Sales Heredia al SAT?