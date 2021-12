El empresario que se despacha con los floreros

En este espacio he documentado casos derivados de los adeudos y la complicada operación y viabilidad financiera de distintos proveedores de Pemex de Octavio Romero, así como las empresas que, sin experiencia, se han beneficiado en las licitaciones de la refinería de Dos Bocas, a través de la Secretaría de Energía de Rocío Nahle.

Pero también hay historias de éxito de "emprendedores" que se convirtieron, de la noche a la mañana, en los contratistas favoritos de la presente administración. Y si no los conocen hagan cita para impresionarse de todo lo que puede lograr y alcanzar un hombre desde la comodidad de un sillón.

De hecho, éste podría ser un supercaso de estudio en Harvard o el IPADE de Lorenzo Fernández.

¡Sin miedo al éxito!

Es así como comenzó su carrera empresarial un licenciado en Mercadotecnia por el Tec.

Daniel Alejandro Flores Nava creó en 10 años un imperio político y de negocios en el sector energético mexicano. Pasó de ser un pequeño empresario, a consolidarse como un gran proveedor, que lo mismo gana contratos que promueve cualquier negocio, en especial, en la Secretaría de Energía, donde tiene en la jefa a su mayor admiradora y promotora.

Pero todo tiene un inicio. Fue precisamente hace una década cuando se constituyó Proyecta Industrial de México SA de CV, razón social que ha obtenido 25 contratos con Pemex Transformación Industrial (antes Pemex Refinación). Y si usted quiere saber quiénes son los socios de esta compañía, no intente buscar el acta constitutiva en el Registro Público del Comercio de Economía, pues no va a encontrar nada, por increíble que parezca.

Según datos del Portal de Obligaciones de Transparencia, uno de los primeros trabajos que obtuvo fue en octubre de 2011, cuando Pemex le adjudicó trabajos para la Refinería de Salamanca, por tan sólo 959 mil pesos, a través de un procedimiento de invitación restringida.

Justo un año después, en 2012, le asignó seis contratos en la misma refinería. Cinco fueron por un monto total de 19 millones 332 mil pesos, y uno más por 367 mil 920 dólares que, al tipo de cambio de entonces, 12.75 pesos por dólar, equivalían a 4 millones 690 mil 980 pesos.

Nada relevante durante ese periodo para Daniel Flores y su empresa, la cual facturaba en 2013, de acuerdo con datos públicos, 38 millones de pesos. Y no crea que la organización brillaba por su especialización, pues lo mismo restauraba puertas de seguridad en la refinería de Cadereyta, que aplicaba recubrimiento ignífugo en estructuras o instalaba líneas contra incendio en la refinería de Salamanca.

Proyecta Industrial de México también creció con Milo Lozoya, sí, el mismo que está en la cárcel, ya que, en 2014, realizó trabajos para aplicar recubrimientos contra fuego, de la mano de otros seis contratos por poco más de 92 millones de pesos.

Recientemente en su columna, Carlos Loret de Mola mencionó la influencia que tiene este empresario con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y se preguntaba: "¿Cómo puede un empresario dueño de un negocio de extinguidores de fuego volverse uno de los contratistas más poderosos de Dos Bocas? ¿Cómo puede una empresa dedicada a los sistemas contra incendio recibir un contrato de 20 mil millones de pesos en proyectos estratégicos del gobierno federal? ¿Cómo puede haber logrado un joven hombre de negocios, en tan poco tiempo, estar entre los empresarios con avión privado, helicóptero, carrazos?".

La respuesta que se comenta en los pasillos de Palacio Nacional es que Daniel Flores se metió hasta la cocina con la secretaria Rocío Nahle en la Refinería de Dos Bocas. Funcionarios y empresarios consultados para esta columna afirman que lo que impulsó a este proveedor fue cuando su jefa lo presentó con el presidente AMLO, en una de las giras de supervisión de la obra insignia de este gobierno.

Y aunque no se han denunciado o comprobado estas anomalías, en los últimos días se publicó que Proyecta Industrial ganó un contrato en Pemex para realizar trabajos en la refinería de Tula. Se habla que fueron 2 mil 200 millones de pesos. La buena fortuna se multiplicó para Daniel Flores.

Las envidias no se hicieron esperar, ya que sus propios amigos comentan que tiene una estructura de mandos medios a su servicio, que lo mismo impulsan negocios que cobran servicios tanto en Sener como en otras dependencias. Si se comprueban estos señalamientos, estaríamos ante uno de los casos de corrupción que más darán de qué hablar durante los próximos años.

No me ayudes, compadre...

¿Se acuerdan de que el 3 de noviembre en la mañanera el presidente López Obrador instruyó a que Gobernación revisara el caso de Claudia Sánchez, el chivo expiatorio del Solid Gold?

Bueno, pues déjenme contarles que apenas este miércoles, casi un mes después, la licenciada Ana Gladys Orta recibió a su abogado Gerardo Manrique; en la reunión le expresó todas las irregularidades del proceso, como que en su expediente, que por fin se lo entregaron digitalizado, no hay un solo documento sobre los 50 días que la SEIDO la tuvo arraigada –o mejor dicho secuestrada; tenía cinco meses de embarazo– ¡Así la justicia!

Y para no hacérselas cansada, sólo déjenme decirles que la lic. Orta le dijo al abogado ¡que ella no podía hacer nada, que sólo podía resolver si Claudia necesita ayuda psicológica! Imagínense, tras ocho años en prisión, haber pasado por un penal federal para hombres en Tepic, perder la matriz y ocho años de la vida de su hija. Ah, y lleva esperando un mes y cinco días la resolución del amparo que ganó para ver si la juez Ortega Tlapa le cambia la medida cautelar. Ojo, a ella la sacaron de su casa en la CDMX, no del Solid Gold, y su orden de aprehensión se giró en Tamaulipas...

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

