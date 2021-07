El dilema de la consulta

¿Acudirá usted a votar en la consulta de este domingo en la pretendida consulta para juzgar a los expresidentes de la República?

Si hemos de creerle a las encuestas desarrolladas por varias casas especializadas, hasta 80% de las personas que simpatizan con el presidente López Obrador declaran la intención de acudir a las poco más de 50 mil casillas que serán instaladas en el país y expresar el Sí. Incluso 15% de aquellos que dicen no estar de acuerdo con el tabasqueño, aseguraron que podrían hacerlo también, pero para cruzar el No.

El Instituto Nacional Electoral anunció que el presupuesto disponible sólo permitirá instalar poco más de 50 mil casillas en todo el país, la tercera parte de las colocadas en los comicios de junio pasado. Ello nos costará a los mexicanos 528 millones de pesos. Esta última cifra debería justificar que tomemos postura al respecto. Reflexionar sobre el tema, sea que votemos o no.

Quizá usted no decida aún. Le ofrezco aquí seis posibles razonamientos para resolver este singular dilema que nos plantea el señor de Palacio:

1.- "Sí, debo acudir, porque se trata de una forma de participación cívica (y la convoca el presidente..., lo que él quiere es fortalecer la democracia)".

2.- "Sí, creo que los expresidentes deben ser juzgados. Aunque tengo claro que el votar a favor no hará que existan los elementos legales para encarcelar al menos a uno de ellos. Si el voto es favorable, quizá, aunque no se les encierre habrá una comisión de la verdad para que se sepa todo lo que hicieron".

3.- "Sí, pienso acudir a votar, si mi casilla no está lejos de casa, si las filas no son muy largas, y si no llueve (o hace calor). Estoy revisando también qué harán mis amigos y familiares".

4.- "No, los expresidentes pueden ser juzgados sin esta consulta, porque con ella o sin ella, se requiere que existan pruebas legales en su contra sobre delitos cometidos, y que éstos no hayan prescrito, lo que ocurre a los 10 años, salvo casos extremos como el genocidio". Esta consulta es un circo para distraernos de los verdaderos problemas del país".

5.- "No, porque no entiendo ni la pregunta y ésta no habla de los expresidentes. Este es el texto que leeré al entrar a la casilla: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?". En los años pasados se refiere al 1988-1994 de Carlos Salinas de Gortari, o al 2018-2020 de Andrés Manuel López Obrador (o esos no son años pasados)?

6.- No, aun si acudo a votar en oposición puedo colaborar a que se reúna el 40% del padrón electoral, o sea 37.5 millones de votos (más de los obtenidos por AMLO en su elección). Si entre todos alcanzamos esa cifra, pero la mayoría sufraga a favor, el resultado será vinculatorio; es decir, el gobierno se pasará el resto de su gestión amagando con acciones, aunque al final no pase nada".

