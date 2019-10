El desmantelamiento democrático

Las democracias no se suelen caer de la noche a la mañana y su desgaste, que suele iniciar con la elección de un demagogo, es tan paulatino y en tantos aspectos simultáneos, que no hay manera de dimensionar todo lo que pasa hasta que ya está hecho el mal y no hay manera de evitarlo.

México inició su espiral antidemocrática antes de que iniciara su gobierno López Obrador, cuando a partir de una consulta apócrifa justificó la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco y aunque las consecuencias de dicha decisión han sido realmente grandes, es más grande la necedad de mantenerse firme en el error (el martes todavía insistió el presidente en rueda de prensa que con la construcción de Santa Lucía se ahorrarían cien mil millones) pero no es lo único, ni lo más peligroso que está pasando:

· El caso de la renuncia en la Suprema Corte por presuntas presiones del gobierno es de mucha seriedad. La mayor parte de los ciudadanos ni conocen ni están interesados en el Poder Judicial y eso no es necesariamente algo malo; lo que sí es malo es que se le quite la independencia y se someta al Poder Ejecutivo ya que en un gobierno que tiene mayoría en el Legislativo, el único fiel de la balanza es el Judicial y López Obrador ya puso a dos jueces cercanos a él, podría poner un tercero con el espacio que queda vacío.

· Otros contrapesos como son los órganos autónomos han sido paulatinamente desmantelados y desde las renuncias inducidas, como en el caso de la Comisión Reguladora de Energía y el Coneval, y hasta el desmantelamiento absoluto del órgano que se encargaba de evaluar la educación, poco a poco, pero en paso constante han ido eliminando los contrapesos al Ejecutivo.

· En cuanto al federalismo; o sea el respeto a la autonomía de los Estados y Municipios y específicamente de los gobernadores y alcaldes, el ataque es constante y directo; desde el presupuesto (que es la mejor prueba de la intención centralista autoritaria) y hasta la forma en que se han desempeñado los "súper delegados" con la entrega de recursos de programas sociales, hay un atropello constante al federalismo.

· A todo lo anterior se debe sumar el tema de revocación de mandato, que no es más que abrir la puerta para una eventual reelección.

Cuando se ataca y reduce a los otros poderes, cuando se ataca a los órganos autónomos constitucionales y a la par se ataca a la autonomía de los estados y municipios, lo que realmente se está atacando es a la democracia y al sistema democrático.

No es un tema menor lo que está pasando porque es el camino que se siguió en otros países para acabar con la democracia e instaurar a gobiernos autoritarios. Los ejemplos populistas siguen un camino muy claro: llegan por medio de la votación democrática con un discurso demagógico, hacen los cambios necesarios para poder mantenerse en el poder, cambian los equilibrios que pueden hacerles contrapeso y a partir de la pobreza y de los apoyos sociales, hacen a la población dependiente del tirano. ¿En qué paso vamos?