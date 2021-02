El covid-19 y el presidente

Enero ha sido el peor mes de la pandemia y ha roto todos los pronósticos nacionales e internacionales respecto a la cantidad de contagios y de fallecidos que se alcanzarían. Se promedian cerca de mil víctimas diarias y la enfermedad ya alcanzó incluso al presidente López Obrador y al empresario Carlos Slim. El escenario es francamente complejo y deja poca esperanza, algunos comentarios al respecto:

· Para empezar, es justo decir que la "salvación de las vacunas" no está cerca todavía; entiendo a la perfección que el presidente López Obrador intente inyectar optimismo y esperanza, pero todavía está lejos la solución y quizás tanto anunciar que "el problema está resuelto" es precisamente lo que lo está agravando y haciendo a la gente bajar la guardia y no seguir las medidas necesarias. El problema es tan serio que el optimista principal está contagiado.

· Cada una de las cuatro vacunas que se han anunciado tienen algún problema por el que no han podido llegar de forma masiva a la población: Pfizer suspendió entregas, a la vacuna de CanSino le faltan permisos, de la Sputnik V sólo tenemos la plática de AMLO con el presidente Putin porque no hay ni permisos ni vacunas, y la desarrollada por AstraZéneca estará lista en abril... o sea, no hay vacunas básicamente... ni siquiera para todo el personal de salud.

· Quienes aparentemente se sirvieron de las primeras vacunas fuero las estructuras de Morena que, por alguna razón electoral, está involucrada en la distribución de las primeras dosis.

· Los integrantes de Morena que han iniciado una campaña para que se vea heroico que el presidente López Obrador se haya contagiado (argumentando que no se vacunó pudiendo hacerlo) deberían tener cuidado con la historia que intentan generar, por si no lo han notado el "sospechosismo" que hay en la gente sobre la posibilidad de que sea mentira el contagio es mucho mayor a la certeza y empatía por el mismo.

· Es sumamente serio que el presidente pueda estar contagiado porque es una persona mayor con problemas de salud y es un tema de seguridad nacional... si López-Gatell señala que no abordará el tema por ser información privada sólo aumenta las dudas que ya existen sobre que pueda ser una cortina de humo.

· El lado curioso es que después de tantas mentiras que ha dicho López Obrador se haya contagiado... según el presidente no robar, no mentir y no traicionar alejan al virus y sus estampitas religiosas lo mantienen a salvo... algo debió fallar en su superstición.

· Por otro lado, existen testimonios en los medios desde antes del contagio del presidente, que aseguran que fue vacunado. En caso de que esto fuese cierto hay dos posibles escenarios, o están mintiendo respecto a la enfermedad, o la vacuna no funciona... cualquiera de los dos es francamente triste.

En fin, esperemos que todos los enfermos de covid-19 se recuperen y que el final del problema esté más cerca. No es tiempo de bajar la guardia, si algo hoy está claro es que a cualquier le puede dar.

