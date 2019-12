El costo de la trasformación

La visión de un Zar Antidrogas

La reciente visita a México del Fiscal General Willliam Barr, surge como parte del resultado del nulo trabajo de Durazo, ya que los datos duros no mienten, en materia de seguridad, únicamente se cuentan resultados rojos para el cierre de este 2019. El último acontecimiento que fue la masacre de la familia LeBarón, marcó la pauta a EU para solicitar justicia para los conciudadanos. De ahí nació la necesidad de una reunión bilateral, para convenir la cooperación entre ambos países en la lucha contra los narcóticos, así como implementación de programas de prevención y tratamiento.

En México, estamos viviendo la mutación de la delincuencia organizada combinada con el terrorismo, ya que sus brazos armados están utilizando conductas, tácticas y técnicas terroristas, que amenazan a la población civil mexicana y se encuadran las conductas ilícitas en el Derecho internacional Humanitario.

Observándose que EU requiere de una estrategia efectiva y eficaz del gobierno mexicano, junto con la designación de un Zar Antidrogas Mexicano que materialice la cooperación bilateral entre ambos países, el gobierno ha sido muy cuidadoso de que se respete la soberanía a nivel internacional.

Habemus Ministra SCJN

La designación de la nueva ministra marcará un precedente en México, ya que cambiarán en mucho las decisiones de los proyectos y criterios. El reto será lograr mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno, evitando cualquier acto de corrupción a través de las resoluciones judiciales que se emiten. Se deberá brindar soluciones reales tanto de fondo y forma en cada uno de los asuntos que laceran actualmente el interés público y social que sufre la sociedad mexicana a nivel constitucional. Es preciso que quede claro que no debe existir idealismo o corriente política, debe existir una alta responsabilidad para defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, utilizando de manera correcta los Medios de Control de la Constitucionalidad.

La controversia del Outsorcing

"...El esquema del outsorcing ha desatado "proliferación y crecimiento de variables de subcontratación", que paralelamente van de la mano con la emisión de facturas falsas, derivando daños colaterales a los trabajadores y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)...", este es el planteamiento de la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia. Se ha observado que al tratarse de un servicio indispensable para la actividad empresarial, es totalmente deducible de impuestos, sin embargo también pueden existir malas prácticas -como en el sector público-. En la actualidad, no existe la prevención para evitar y sancionar la simulación de subcontratación de personal y considerarla como un delito en perjuicio de los trabajadores, del fisco federal y del IMSS.

Por otro lado, existen factores como la falta de antigüedad de los trabajadores por la alta rotación, que provocan afectaciones a las líneas de negocio y clima laboral. Debe quedar claro que una persona mal pagada siempre hará mal su trabajo, y su permanencia será corta hasta que encuentre algo mejor o cometa omisión en el desempeño de sus funciones, lo cual, redundará en las utilidades de la empresa, por lo que es necesario promover condiciones laborales propicias para el buen desarrollo de los trabajadores.

Salida de Evo Morales

No se sabe con exactitud por qué abandonó México Evo Morales, pero lo que si es cierto, es que se aplazó la designación de terroristas a los cárteles mexicanos, cuando se supo de su salida, México ha mantenido una buena política de asilo político y debe mantenerse imparcial ante el escenario internacional.

Asaltos en Naucalpan y Tlalnepantla

No es casual que siempre en ciertas fechas del año se desata el índice de delincuencia en la modalidad de asalto con y sin violencia, lamentablemente ya son muchos militares tanto en activo como retirados, que caen en manos de la escoria de la sociedad en las áreas del Molinito, Toreo, Naucalpan y Tlalnepantla. Es necesario que los gobiernos de la CDMX, Estado de México y municipios de Naucalpan y Tlalnepantla coordinen esfuerzos, ya que estos maleantes están operando sin mayor tapujo y portan armas de fuego. La pregunta obligada es ¿quiénes y por qué se los permiten? Muchos han confundido la necesidad con robar. La necesidad es levantarse temprano, esforzándose para realizar una actividad lícita, la sociedad está cansada de la omisión de las autoridades responsables de la seguridad pública, por eso lanzamos un llamado a que se neutralice esta situación que está desbordada en estas áreas de incidencia.

Por último, existe una problemática del personal de tropa y oficiales, que no es lograda comprender por algunas mentes brillantes. Muchos tienen la necesidad de conseguir un nuevo empleo y caen en empresas de seguridad que prostituyen su trabajo, no les importa ni la preparación ni la experiencia de esa persona, solo cubrir sus vacantes. Otros más se aventuran a dar servicios de protección y traslado de valores, sin cumplir con diversos requisitos y permisos para poder operar, por lo tanto, es importante que conozcan las reglas y no sean presas de la de por si corrupción que ya existe, y la desigualdad que tienen que vivir –junto con el raquítico haber de retiro en comparación de otros servidores públicos- ante un nuevo ciclo de vida que comienza, después de colgar el uniforme en la percha.