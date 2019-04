El clientelismo

En los días pasados ha sido inundada la red con fotos de personas recibiendo dinero en sobres con el logotipo del gobierno, y más allá de que obviamente es triste el espectáculo de la política clientelar (que además suele ser festejada), creo que la realidad que se ve dice mucho más de lo que parece. Algunos comentarios al respecto:

· ¿En serio están dando dinero en efectivo? ¿no sería todo por depósitos en cuentas de banco Azteca? La forma más sencilla de que haya corrupción es manejando dinero en efectivo en programas sociales, ojalá y sea al menos por depósito... que también es cuestionable, pero al menos un poco más rastreable.

· Mientras se ven a jóvenes gastando dinero hay otro cúmulo de historias sobre los apoyos que no llegaron (los que sí son en tarjetas), los de los adultos mayores. De todos los programas sociales que se han anunciado y se han empezado a entregar, el único que en realidad se puede calificar como una política pública necesaria es el de los adultos mayores, quizás por eso ya estaba.

· Una política clientelar es aquella que no busca resolver un problema, sino que quién la otorga se haga de una clientela fiel. Una política pública debe buscar resolver un problema y normalmente desde varios frentes... por ejemplo cuando salió la noticia de que se cerrarían los refugios para mujeres víctimas de violencia, la respuesta del gobierno fue la misma que con las estancias infantiles, darles directamente el dinero a los usuarios, pero eso no resuelve nada... con 800 pesos al mes o un poco más, una madre de familia no puede darles techo a sus hijos y recibir apoyo legal y psicológico para enfrentar la situación.

· Las becas que están entregando a estudiantes no creo que sean una política bien diseñada y sería interesante poder medir qué tanto de ese dinero se va a algo necesario, qué tanto se va a algo formativo, qué tanto se va cosas inútiles o suntuosas y qué tanto termina en drogas ilegales o bebidas alcohólicas... Ahí es donde el asunto puede convertirse en algo peligroso en lugar de un apoyo bien encaminado; y si a eso le sumamos que López Obrador prefiere que la CNTE comercie con plazas en el sistema educativo en lugar de impulsar una reforma que en realidad mejore la educación, el chiste se cuenta solo.

· Las políticas clientelares que está implementando el gobierno federal no van a resolver ningún problema porque ni siquiera buscan resolver alguno. Están buscando personas a partir de "reclutadores" y ven en qué "programa social" pueden encajar... además lo hacen con las mismas estructuras que hicieron campaña e incluso con las mismas personas.

Las políticas públicas bien diseñadas no buscan atender a más personas, buscan resolver un problema y reclutando gente por perfil para darle dinero no va a resolver nada... a menos que el problema sea electoral o de popularidad.

Sin consenso posible

