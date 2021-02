El Cisen del presidente

Tenía tiempo que no veía a través de la televisión en vivo la mañanera del C. Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional. Lo hice el martes 24. Me inquietó la forma irónica del jefe del Estado mexicano hacia uno de sus adversarios políticos y opositor, sobre todo en la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, parado “momentáneamente”, gracias a una serie de amparos que han sido presentados ante el Poder Judicial por el colectivo #NoMásDerroches.

¿Quién es ese adversario que le quita el sueño al señor presidente? ¿Donald Trump? ¿Enrique Peña Nieto? ¿Carlos Salinas de Gortari? ¿Diego Fernández de Ceballos? ¿Felipe Calderón? ¿Vicente Fox? ¿Alejandro Moreno Cárdenas, Alito? ¡Ninguno de ellos! El principal adversario de López Obrador se llama Claudio X. González, presidente de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y fundador de Mexicanos Primero e integrante del colectivo #NoMásDerroches.

¿Por qué Claudio X. González?

En esa mañanera el presidente se refirió a Claudio X. González varias veces y para ello aprovechó una pregunta de supuestos casos de corrupción de exgobernadores de Coahuila, y fue entonces que lanzó la crítica –previamente preparada–, lo hizo en tono irónico y burlón, impropio de un jefe de Estado.

Tras "cambiarle" el nombre, el presidente acusó a la organización MCCI de sabotaje y de simulación.

"Tenemos que ver las cosas con profesionalismo, con objetividad y con apego a la verdad”, dijo y lanzó el dardo envenenado: "Ahora hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción” (Sic). Después como si fuera una actuación, intentó corregir su ironía tras un breve cuchicheo que recorrió el salón Tesorería de Palacio Nacional: que es “Contra la Corrupción”. Y entonces –dijo el presidente– “¡Ah sí, me equivoque, dijo; es 'Mexicanos en favor de la corrupción (resic).

Y agregó "¿Qué, no es así? Que dirige Claudio X. González y otros adversarios nuestros”.

"Imagínense defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía preparado, el atraco más grande que se iba a hacer al pueblo y a la nación, iba a significar casi un billón de pesos, iba a ser como un Fobaproa. Y defendiendo eso. Por eso me confundí y dije de que eran Mexicanos en Favor de la Corrupción”.

Y agregó "Me recuerda mucho al pacto, ¿se acuerdan?, ¿el pacto que firmaron?, Pacto por México, cuando fue un pacto contra México., subrayó.

Pensamos que el tema quedaría ahí, pero al hacerle otra pregunta sobre el plantón de la CNTE, instalado horas antes afuera del Senado de la República, en el marco de la discusión de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, la respuesta fue el de que ellos tienen derecho a manifestarse; y de nuevo se lanzó contra su adversario del día. “También eso molestó mucho a los conservadores” –dijo, y agregó–, “pero fue una farsa, un engaño lo de la llamada reforma educativa y costó muchísimo. Y todo por la carga ideológica, precisamente de estos personajes como Claudio X. González. O sea, muy conservadores, no quiero usar otra palabra porque sería más fuerte, pero a lo mejor sería más clara, me autolimito, dijo el presidente”.

Y al final señaló: "Suponiendo que se llamara este organismo Mexicanos Contra la corrupción, le preguntaría: ¿Qué hicieron? si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que combatían la corrupción

¿Por qué no dijeron nada de que Salinas en 1994 modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave? ¿No lo sabían ellos? ¿Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos Contra la corrupción si nunca dijeron nada?”

Concluyó su conferencia con un “¡Basta de simulación! Y ese es un distintivo del conservadurismo, son muy corruptos; pero además de corruptos, hipócritas”, señaló.

Hasta ahí lo dicho por el jefe del Ejecutivo desde Palacio Nacional.

La primera reacción fue un tuit de MCCI:

El día de hoy se formularon expresiones falsas y sarcásticas respecto a MCCI y @ClaudioXGG. Lamentamos y condenamos esas expresiones. Exigimos respeto a nuestro trabajo que se ha caracterizado por su calidad y pluralidad. Nuestro compromiso es con el Estado de derecho en México. — MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) September 24, 2019

Y además generó una serie de reacciones que se volvieron trending topic, sobre todo se dio solidaridad con MCCI.

Un día después el colectivo #NoMásDerroches, quien es quien realmente ha promovido los amparos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, publicó un desplegado en un periódico para manifestar su desacuerdo, al presidente por sus expresiones y hacerle las siguientes precisiones:

1.- No nos mueve el interés económico o político alguno y tampoco oponernos a su gobierno, nos mueve el interés ciudadano de que cumpla la ley...;”

2.- Ejercemos nuestra libertad de expresión y nuestro derecho fundamental de acudir ante el Poder Judicial para hacer valer el Estado de derecho...;”

3.- La polarización no sirve al propósito que debemos buscar todos: el desarrollo de México. Un país que se polariza políticamente es una nación condenada a retrasarse económicamente...;”

4.- Si hubo funcionarios o individuos que se beneficiaron de actos de corrupción en la construcción del NAIM, se deben de aplicar los castigos que establece la ley...y; ”

5.- Seguiremos litigando este caso y asistiendo a los tribunales para demandar el cumplimiento de la ley y el buen uso de los recursos públicos. Es nuestro derecho, y es nuestra obligación”.

Sr. presidente, aún teniendo diferencias, todos podemos servir a México”.

Firman el colectivo #NoMásDerroches, y organizaciones como Causa Común, MCCI, México Unido contra la Delincuencia y “múltiples despachos de abogados probono y cientos de ciudadanos”.

En la mañanera de ayer estuvimos pendientes de que el presidente quizá rectificará y ofreciera disculpas públicas por sus aseveraciones en contra de sus adversarios... No lo hizo, al contrario, lanzó críticas de nuevo contra X. González, contra Coparmex y contra el ministro en retiro Ramón Cossío, y pidió que "transparenten de dónde sacan dinero para todas estas campañas, o sea, que den a conocer, pues.”.

En el caso del ministro en retiro aseguró que, “aunque no existen documentos firmados por el juzgador en retiro, éste podría estar incurriendo en una falta por participar en litigios”.

"Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima. Primero, porque un ex Ministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero sí coordina, asesora, está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de Ministro", refirió el presidente en la mañanera de ayer..

La respuesta del ministro fue inmediata – 8:08 horas–, a través de su cuenta de Twitter.

Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) September 25, 2019

Minutos después un reportero informó al presidente que el ministro Cossío rechazó la acusación, ante ello precisó: "¡Ah, pues qué bien, ya lo aclaró, está muy bien. Yo lo quería saber porque, les digo, ya no tengo, ya no existe el Cisen, pero como mi pecho no es bodega pues siempre digo lo que pienso; entonces, qué bueno que no está involucrado.”

Qué significa la frase “¿mi pecho no es bodega”?

Ante ello el Cossío responde al presidente:

Agradezco y reconozco al Presidente López Obrador la aclaración, pronta y nítida, respecto a lo señalado por él esta mañana sobre mi supuesta asesoría jurídica en diversos amparos. Así lo dijo: “Qué bien, ya lo aclaró, está muy bien... Qué bueno que no está involucrado", agregó. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) September 25, 2019

El presidente comentó que ya no existe el Cisen y le creemos, entonces ¿quién mal informa al presidente?

Ah, por cierto ¿y la disculpa pública?... La debe…

