¿El cielo puede esperar?

La alerta global por la cuarta ola de covid está activada. El incremento de contagios ocasionados por ómicron parecen delicados y las posibilidades de que la nueva variante nos afecte es alta. Mientras una gran cantidad de países ya toman medidas drásticas para la temporada de fin de año, en México se procede como si estuviéramos blindados.

Europa atraviesa uno de sus peores momentos. Se rompen récords en el número de contagios y muchos hospitales se vuelven a saturar. En Francia, Alemania, España y los Países Bajos, entre otros, ómicron se convertirá en la variante dominante, tal y como ya sucedió en Reino Unido. Por lo que respecta a Estados Unidos, la nueva variante está presente en 7 de cada 10 de los nuevos casos.

En contraste, los datos duros de la Secretaría de Salud parecen confirmar que aquí, ciertamente, no hay motivos de preocupación. Al menos por ahora. El martes pasado el Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que solo se tenían 23 casos positivos confirmados y que ninguno es grave. Además, hay otras naciones a las que ómicron aún no ha impactado, a pesar de que la OMS ha insistido en su rápida propagación.

Lo que no se sabe con claridad es si las pruebas de detección del virus que se realizan son suficientes. Tampoco se ha hablado con profundidad sobre los riesgos que podría enfrentar el sistema de salud cuando ómicron se imponga en nuestro país. Mucho menos de las proyecciones sobre el número de muertos que podría ocasionar.

Si bien es cierto que es prematuro identificar los efectos letales de ómicron, las evidencias presentadas por la OMS demuestran que hay evidencia clara de que sí se pueden contagiar las personas vacunadas contra la covid-19. También de que se reinfecten quienes se contagiaron en el pasado. Por tal motivo, la institución insistió en que sí hay motivo de preocupación y que lo más recomendable es "cancelar las celebraciones de Navidad y año nuevo".

Pero como aquí "no hay novedad", el semáforo de riesgo epidémico en casi todo el país se mantendrá verde durante los próximos días. Esto significa que no habrá restricciones prácticamente en ningún sentido, salvo en la insistencia de mantener las medidas ya conocidas de sana distancia, uso de cubrebocas y lavado de manos. Aún más, en la CDMX y otros estados las autoridades han dicho que no se suspenderán los festejos navideños.

El diagnóstico de las autoridades ha llevado también a la decisión de que se suspenda el proceso de vacunación por seis días. Y si se trata de transmitir tranquilidad o confianza a la población, el mensaje de Claudia Sheinbaum es ambiguo: "No habrá suspensión de actividades (navideñas), pero como siempre vamos a ser muy responsables y en caso de que viéramos que aumentan los contagios y hospitalizaciones haríamos todas las orientaciones a la población".

En otras palabras. Lo que nuestras autoridades tal vez quieren decir es que el bienestar de la gente no puede descuidar el tema económico. Cerrar o limitar de nuevo las actividades productivas también tiene altos costos para la sociedad. Y éstos son mayores en un país con tan altos niveles de pobreza. La experiencia ya la tuvimos y ha sido muy difícil reactivar la economía.

Tal vez por esta razón se recurre al bono de aprobación y confianza que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de las y los gobernantes de Morena. Así, en la agenda pública nacional el covid se mantiene como uno más de los diversos temas que ha abierto el gobierno. De igual forma, se le ha quitado la centralidad política y comunicacional que sí tiene en los países más afectados por la nueva variante.

¿Por qué tendrían las autoridades que llamar la atención sobre los indicadores más negativos que ha provocado la pandemia, sobre todo con las más de 450 mil muertes que ha provocado (en cifras oficiales)? ¿Por qué no hay que hablar tampoco sobre el hecho de que somos el cuarto país con más muertos por covid y el primero en América en defunciones de personal de la salud?

El dilema por resolver si se quiere gobernar bien en el marco de una pandemia como la del coronavirus es complejo. Va más allá de privilegiar en las decisiones la salud o la estabilidad de la economía. De acuerdo con las evidencias científicas y los indicadores se tienen que buscar los equilibrios para que las estrategias de comunicación resulten eficaces. Está claro, y así lo ha entendido el gobierno, que aquí los extremos no cuentan.

Con base en las circunstancias actuales, la Secretaría de Salud sí reconoce que el riesgo de contagio es alto. Pero mientras la información disponible no muestre que exista una mayor propensión de ómicron a causar una enfermedad grave, comparado con delta o las otras variantes, entonces la vida debe seguir adelante. En otras palabras, "el cielo puede esperar" porque el tsunami no se ve cerca y tal vez no sea tan preocupante como lo prevén las autoridades sanitarias internacionales. Ojalá que las nuestras tengan razón.

También tendrá que esperar el llamado a tomar conciencia que hizo hace unos días Tedros Adhanom, director general de la OMS, cuando dijo que lo mejor es cancelar las celebraciones ahora y "celebrar la vida mañana", que "celebrar hoy y estar de luto mañana". A final de cuentas, la espera tiene sentido mientras algunos sigan pensando que México es más grande que sus problemas, que superaremos con éxito cualquier otra crisis que se nos presente y que podremos resistir cualquier otro golpe, por duro que sea.

