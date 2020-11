El caso del general Cienfuegos

¿Habrá un antes y un después de la elección?

Un día antes de la toma de posesión de Donald Trump, fue extraditado a Nueva York, Joaquín Guzmán Loera;curiosamente un día antes de la elección más competida de la historia moderna de aquel país, un juez de California, ordenó el traslado a la gran manzana al general Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa Nacional, detenido la tarde del jueves el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles California. La noticia fue dada a conocer por el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter...

Dos días después de la jornada electoral -el miércoles 4 de noviembre-, en su primera comparecencia ante la jueza Carol Bagley Amon de la Corte federal de Brooklyn, Cienfuegos se declaró NO culpable de los cuatro cargos que le imputan; 3 por cuestiones de narcotráfico y uno por lavado de dinero; en tres ocasiones le preguntaron los mismo y su respuesta fue firme: ¡no culpable!

Esa situación infiere que el indiciado no buscará evitar el juicio ni negociará ser testigo protegido con el fiscal del caso, Richard Donaghue.Además, muestra que la defensa tiene evidencia -pruebas-, que lo implican, pero que son insuficientes, o quizá fueron obtenidas de manera ilegal, para demostrar su culpabilidad.

Durante esa videoconferencia, el juez magistrado Steven Gold, planteó que los 70 días que la fiscalía tiene para llevar a Cienfuegos a juicio, comiencen a partir del miércoles 18 de noviembre, cuando ocurra la primera audiencia con el juez del caso.

Senado mexicano toma cartas en el asunto...

Ese mismo miércoles -4 de noviembre-, el Senado de la República solicitó al embajador de los Estados Unidos en México Excmo. Cristopher Tomas Landau, sea el conducto para solicitar a las autoridades competentes en Washington DC, informen a detalle, los motivos de la detención del general mexicano, precisando que el arresto puede tener repercusiones en la seguridad nacional de México.

Piden se informe los datos de prueba con que cuentan para la imputación y cuáles fueron las razones para no informar a las autoridades mexicanas en la materia sobre la posible detención, "tomando en consideración la importancia que tiene este tipo de investigaciones de acuerdo con el marco jurídico vigente para el intercambio de información y colaboración en investigaciones entre México y Estados Unidos, incluyendo el Tratado de Asistencia Jurídica entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América".

Preguntan, entre otras:

¿De cuál delito o cuáles delitos se acusa al General Salvador Cienfuegos?

¿Cuáles son los datos de prueba con que cuentan para la imputación?

¿Cuál es la calidad de los testigos que deponen en contra del acusado?

¿Son testigos protegidos? ¿Colaboradores? ¿Son testigos de oídas o presenciales?

¿Qué es la persona que declara, señalando al general Cienfuegos: "ahí está el padrino"?

¿En qué circunstancia y condición hizo esa declaración?

¿En qué institución del sistema judicial norteamericano se está llevando el caso?

¿Cuáles son los siguientes pasos del proceso?

Esa carta al embajador se empezó a redactar desde finales de octubre.

En la clausura de un coloquio en el Senado en la que estuvo presente, el general Luis Cresencio Sandoval, Ricardo Monreal, ofreció absoluto respeto y respaldo a los militares. El morenista hizo ahí un reconocimiento a la lealtad de las fuerzas armadas e informó en ese momento al general secretario que el Senado alista una nota diplomática para pedir información al gobierno norteamericano, dejando en claro que se debe respetar el debido proceso.

Monreal aseguró que "no se puede dar crédito total a los gobiernos extranjeros sobre detenciones" de nuestros compatriotas.

En ese momento, el general secretario evitó hacer referencia a la detención de su predecesor.

Por esos días, el canciller Marcelo Ebrard tuvo una conversación telefónica con el fiscal de Estados Unidos, William Barr, en la que hablaron sobre la detención de Cienfuegos, trascendiendo el reproche de México de que no se haya advertido nada.

Por esos días, el embajador de Estados Unidos en México declaró en una charla-zoom con la Universidad de Rice que él supo de la orden de aprehensión expedida por un Gran Jurado de Brooklyn desde que llegó a México, es decir, el 16 de agosto de 2019, pero que estaba impedido a informar debido a una orden de secrecía...

Jorge G. Castañeda comentó en un artículo en la web de Nexos que eso no es cierto, que existen "waivers" ante los "Grand Jury secrecy rules", y que además al no ser Landau parte de la Corte, puede compartir el dato con quien quiera.

Agrega Jorge, que "es difícil determinar si Landau realmente supo lo que dice, quién más supo en Washington (alguien le tiene que haber informado, y no fueron el Gran Jurado ni el juez directamente), y si esa fue la razón real de su silencio. Pero con su declaración pública, se confirma lo que siempre se supuso, a saber, al gobierno de México nadie le dijo nada nunca. No le tuvieron confianza a su amiguito".

En la mañanera del lunes 19 de octubre, el presidente emitió posicionamiento sobre el caso a propósito de una pregunta de un reportero, a propósito de una propuesta del PRI para que el gobierno de México pague los gastos de la defensa del proceso penal de Cienfuegos Zepeda.

La respuesta del C. Presidente fue que no que no se utilizará dinero público para ello, que lo que existe es una asistencia consular para el militar en desgracia.

Ese día, el presidente López Obrador precisó que en México no había ninguna investigación en contra del general...

En conferencia mañanera estaba presente Marcelo Ebrard quien informó que en México no se recibió ninguna información del caso, antes de su detención. Agregando que transcurrida la elección nos daría datos adicionales.

-¿El descontento se transmitió de manera verbal?-, le preguntan.

Verbal y por escrito-, respondió Ebrard...

El quid es que ya pasó la jornada electoral y no hay información adicional.

El tema regresó a la mañanera el día de ayer.

¿En qué va este asunto?, preguntan al presidente.

"Lo estamos haciendo con prudencia, precisamente para esperar a que resuelvan en Estados Unidos lo de las elecciones, no mezclarlo", subrayó.

Precisó que se envió una nota diplomática y lo de las llamadas telefónicas entre el canciller (...) y el fiscal general de Estados Unidos sobre este tema, (ah) y también ha intervenido la Fiscalía General de la República... Pero todavía estamos esperando que se resuelva lo de la situación electoral, dijo AMLO:

El asunto apenas empezará...

Creemos que las cosas cambiarán con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, quien tomará las riendas el mediodía del 20 de enero de 2020.

Y sin entrar al tema de lo de "presunto presidente", no tenemos duda de que Joe Biden es virtual presidente de aquel país, así lo han manifestado, hasta este momento 290 grandes electores y 77 millones de ciudadanos, la votación más alta que haya tenido un candidato...

No hay nada que señale que hubo fraude, aun así, el equipo de Trump está en su derecho de pataleo.

En esa situación, veremos lo que ocurra el próximo miércoles 18 de noviembre, cuando la fiscalía de Estados Unidos presente las pruebas que dice tener que impliquen al general de 4 estrellas...

Daremos seguimiento.

