El caso de Nestora Salgado

La noche del domingo 20 de mayo, en el marco del segundo debate presidencial, el abanderado de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade, acusó a Andrés Manuel López Obrador de postular a una secuestradora como candidata al Senado de la República: “Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Una secuestradora que está libre por una falla de la policía”, dijo con firmeza ante millones de televidentes.

Dos días después Meade refirió que durante el segundo debate: “Leí frente a las cámaras un texto que se deriva de información pública en relación a la acusación que existió sobre Nestora Salgado, respecto de los delitos de secuestro, extorsión y robo”.

Según el candidato, dicho texto fue presentado ante la justicia como evidencia en el caso:

“Soy la comandante Nestora Salgado, y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de cinco mil pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija”.

El tema generó ruido mediático en el denominado posdebate que muchas veces es más importante que el mismo debate...

#DiscúlpateYRenuncia

De inmediato Nestora envalentonada y considerándose revictimizada retó al candidato del PRI-Panal-PVEM a que presente pruebas de que ella es una secuestradora; “la difamación es un delito”, dijo, y amenazó con presentar denuncia ante el Poder Judicial... Incluso en su cuenta de Twitter, Nestora escribió que tras la declaración en el debate fueron a disparar a casa de su hija, subrayó: "Responsabilizo a @JoseAMeadeK de lo que nos pueda pasar #DiscúlpateYRenuncia"...

#MeadeMiente ?? Tras declaración en el debate fueron a disparar a casa de mi hija. Responsabilizo a @JoseAMeadeK de lo que nos pueda pasar #DisculpateYRenuncia — Nestora Salgado (@nestora_salgado) 22 de mayo de 2018

Obviamente seguidores de Nestora manifestaron como inaceptable la criminalización de la luchadora social, y dijeron que en lugar de encarcelar a los defensores de los derechos humanos hay que castigar a los corruptos..., a la "mafia del poder"...

¡El asunto se elevó como tema del momento en redes sociales!

Un día después, se llevó a noticieros radiales y de TV, varios columnistas abordaron el asunto, Sergio Sarmiento en Reforma, Héctor de Mauléon en El Universal, Jorge Fernández en Excélsior y Ricardo Alemán en La Otra Opinión.

Era el tema del posdebate.

Incluso, muchos pensaron que ese “exabrupto” de Meade lo eliminaría de la contienda..., pero se equivocaron, y el tiro les está saliendo por la culata.

Resultó que las "otras víctimas" se pusieron del lado de Meade.

Además, el tema de Nestora revivió los errores del denominado nuevo sistema de justicia penal donde prevalece la presunción de inocencia -principio fundamental-, y el debido proceso.

El quid es que muchos de los operadores, como son policías, peritos, ministerios públicos, jueces, magistrados y hasta algunos ministros, han cometido errores por falta de capacitación y conocimiento de la reforma penal. Por lo que por errores procesales se han liberado a presuntos delincuentes, otros no se ha llevado a fondo. Los casos son muchos, el más grave fue el de la francesa Florence Cazzez Crepin (recomiendo leer la novela de Jorge Volpi... "Una novela criminal", premio Alfaguara de novela 2018, donde el escritor documenta la farsa que rodeó el encarcelamiento de Cassez).

La reacción…

El quid es que José Antonio Meade, en lugar de disculparse como muchos esperaban, aseguró en su cuenta de Twitter el siguiente posicionamiento...

"Ni me retracto ni ofrezco disculpas. ¡Faltaba más! Por si fuera poco, le obsequian a la señora una senaduría plurinominal. La amnistía de Andrés Manuel va en serio. Yo estoy del lado de las víctimas y de la legalidad. Es tiempo de definiciones".

Ni me retracto ni ofrezco disculpas. ¡Faltaba más! Por si fuera poco, le obsequian a la señora una senaduría plurinominal. La amnistía de Andrés Manuel va en serio. Yo estoy del lado de las víctimas y de la legalidad. Es tiempo de definiciones. — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 23 de mayo de 2018

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al secuestro entró al debate.

Wallace aseguró que Morena -y AMLO-, están dando impunidad a una persona acusada de secuestro y homicidio, en clara referencia a Nestora Salgado.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Miranda aseguró que Nestora no fue exonerada por los delitos, sino que salió de prisión porque se repuso el proceso penal...

Incluso la señora retó a Nestora a que muestre una sentencia en la que se le exonera de los delitos de los que se le acusan y pidió a AMLO que "por humanidad", se pronuncie por la suspensión de la candidatura.

Insistió en que "no hay una sentencia en el caso de Nestora Salgado, falta mucho en el proceso" y en ese sentido exigió también al presidente del INE Lorenzo Córdova que analice el asunto y que haga que se respete la ley porque no puede llegar a un cargo alguien que está en un proceso judicial.

Miranda de Wallace, presentó el testimonio de Dulce Rubí, quien culpó a Nestora por presuntamente haberla secuestrado durante tres meses.

"A mí me detuvo y me llevó a su casa. Mis papás me anduvieron buscando en la noche porque fue en la tardecita, como entre las seis o siete de la tarde, y al otro día ellos se enteraron que Nestora me había llevado. Me dijo uno de los policías que ella tenía, me pidió mi teléfono para comunicarme con mis papás”, dijo el testimonio que la activista compartió en entrevista radial con Grupo Fórmula.

En su testimonio, Dulce Rubí mencionó que estuvo secuestrada en siete lugares...

“Yo iba con una amiga, iba saliendo de una fiesta, nos encontraron, nos dijeron que nos iban a llevar y yo ahí me asusté, todos nos estaban apuntando y lo único que hice fue obedecer. Me anduvieron trasladando de un lugar a otro para que no me encontraran”, declaró.

La presunta víctima sostuvo que pidió ayuda a la asociación Alto al Secuestro, que preside la Señora Wallace porque Salgado pidió una cantidad de dinero que sus padres no tenían y secuestró a una menor de edad.

Veamos la retrospectiva del caso...

Nestora Salgado fue detenida el 21 de agosto de 2013, acusada presuntamente de al menos 50 secuestros y de cobrar por la liberación de personas que detenía por algún delito.

El quid es que la ex lideresa fue capturada por el Ejército mexicano sin orden de aprehensión y sometida a proceso penal. Fue internada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, conocido como El Rincón, en Nayarit, y procesada por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Había supuestamente medio centenar de personas, entre ellas cuatro menores de edad, que denunciaron que la Policía Comunitaria e Olinalá, Guerrero, que comandaba Salgado las había privado de la libertad.

El proceso fue largo, y su caso se convirtió en una causa noble por luchadores sociales y activistas de derechos humanos, incluso el asunto se internacionalizó. Llegó a la ONU.

Además, el entonces gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, pidió al fiscal que retirara los cargos, pero éste se negó a hacerlo.

En 2014, el primer delito fue desechado por un juez federal que consideró que no había pruebas suficientes para acusar a Nestora de delincuencia organizada, y emitió en su favor una sentencia absolutoria, pero aun así la activista permaneció presa, sometida a juicio a nivel estatal por el delito de secuestro.

En 2014 le dieron el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, y como lo comenta Sergio Sarmiento en su columna, Nestora contó con la defensa del despacho Gómez Mont. Emiliano Robles Gómez Mont me dijo -dice Sarmiento-, en 2015 que, si acaso, ella era solo culpable de "ignorancia", porque aplicó castigos de usos y costumbres en Olinalá, un municipio mestizo y no indígena.

Además, durante el proceso, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó que la autoridad mexicana incurrió en irregularidades.

La conclusión del Grupo de la ONU del 4 de diciembre de 2015 fue que la detención de la líder fue arbitraria e ilegal, ya que tuvo como origen sus actividades en la policía comunitaria, amparadas en las leyes mexicanas. (Véase la Ley #701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero).

Además se le negó la asesoría consular a la que su doble nacionalidad le daba derecho -tiene nacionalidad estadunidense-. Y finalmente pasó más de un año sin ser presentada ante un juez y sin acceso a un abogado defensor.

¡Muy mal!

Esas arbitrariedades fueron confirmadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por lo que en febrero de 2016 se ordenó la reposición del juicio que a nivel estatal se seguía contra la mujer por el delito de secuestro.

Y al ser nuevamente valoradas las imputaciones en su contra, se determinó que Nestora Salgado y la Policía Comunitaria no cometieron secuestros, sino detenciones legales, debido a que dicho cuerpo de seguridad pública actuaba dentro del marco legal guerrerense...

O sea, no es lo mismo.

Recordemos que la Policía Comunitaria de Olinala se creó en 2012, cuando pobladores expulsaron a las autoridades municipales formales por un presunto caso de encubrimiento, y está regulada por la Ley #701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero.

El proceso desde su detención, estuvo plagado de irregularidades. Además la comandanta Salgado fue víctima del sistema de justicia. Sin embargo, la CNDH demostró en una recomendación que Nestora fue también victimaria.

Ayer, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, reconoció que Nestora Salgado García y al menos siete policías comunitarios de Olinalá, Guerrero, fueron víctimas de abusos, como se sustenta en una recomendación del organismo en la que también se acreditaron violaciones a derechos humanos cometidos por los comunitarios en agravio de al menos nueve personas. (Recomendación 9/2016).

González Pérez destacó que en la investigación se confirmó que contra la excomandanta de la Policía Comunitaria y algunos de sus integrantes “se había cometido violación a derechos humanos” y se “violentó el debido proceso” a partir de que la Ley 701 del estado de Guerrero “se establece el reconocimiento de la Policía Comunitaria”.

Al señalar que la normatividad se caracteriza por “una ambigüedad, no hay una precisión de limitación de atribuciones de las policías comunitarias respecto del sistema ordinario”, el ombudsman destacó que en la investigación realizada por visitadores del organismo se determinó que “en ese carácter de autoridad, también la Policía Comunitaria incurrió en violaciones a derechos humanos”.

Mmm…

El caso es del mayor interés, y reabre un debate necesario entre los candidatos. Hasta hoy -según la señora Wallace-, el único candidato presidencial que se fue del lado de las "otras víctimas" es José Antonio Meade...

Y es que Salgado aún tiene tres procesos abiertos en Guerrero, después de que la Fiscalía de ese estado apelara las sentencias que la exoneraron de dos cargos de secuestro y uno por homicidio calificado.

Isabel Miranda pide que se discuta el tema abiertamente y que el IFE le retire la candidatura plurinominal...

Por lo pronto ayer Morena presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de José Antonio Meade.

Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, afirmó que, con esas declaraciones, el abanderado de la coalición Todos Por México ejerció violencia política de género al imputar a Nestora Salgado supuestos hechos falsos que ponen en riesgo su vida e integridad, así como la de su familia.

Denunció que, tras las declaraciones de Meade, las cuales tachó de "falsas e irresponsables", un grupo de personas perpetró un ataque a balazos sobre la casa de la hija de la aspirante.

Y hoy, Nestora y seguidores presentaran denuncia civil por daño moral contra Meade en la Sede del Poder Judicial Federal (Eduardo Molina #2)....

Veremos qué dice el Poder Judicial y qué dice la defensa de Meade, ya hay un grupo de personas que listos, perdón listas, ya que son mujeres...

Entre otras están Claudia Ruiz Massieu, Vanessa Rubio, Ana Lilia Herrera, Mariana Benítez, Diva Gastélum y Beatriz Paredes Rángel...

Ojalá se generé un interesante debate que lleve a realizar reformas al sistema de justicia penal, un grupo de penalistas encabezados por el Doctor Moisés Moreno Hernández han hecho una propuesta que será entregada públicamente a los candidatos a la Presidencia de la República...

La justicia penal ha sido injusta con algunas víctimas, y benévola con otras…

Veremos en qué termina...

