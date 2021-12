El caso de Emma Coronel

Lamento el deceso de mi paisano, el político mochitense, Enrique Jackson Ramirez; todo tiene su tiempo. Abrazo a familiares y amigos

Un juez federal norteamericano sentenció a Emma Coronela tres años de cárcel. El caso de la méxico-norteamericana Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera y madre de dos niñas es caso juzgado. De hecho, no hubo necesidad de llevarlo a juicio. Los buenos abogados ganan los casos a través de la negociación.

¿Qué negociaron?

Aparentemente nada, bastó que ella se declara culpable, y quizá cooperó con la justicia.

Nada que ver con lo que se dijo hace meses cuando fue detenida. Analistas en derecho penal le deban varios años de cárcel y algunos hasta cadena perpetua, además de pagar multas de varios millones de dólares.

¡Nada de eso!

Emma Coronel fue detenida la mañana del lunes 22 de febrero de 2021 por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) cuando llegó al aeropuerto de Dulles, en Virginia, dos años después de que su marido fuera declarado culpable en una Corte de la ciudad de Nueva York y sentenciado a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad; en ese momento se reveló que existía una investigación por su presunta participación como mediadora de su esposo y el Cártel de Sinaloa, o del Pacífico.

En una declaración jurada en apoyo a la orden de detención se estableció que la conspiración para traficar drogas a Estados Unidos habría ocurrido en algún momento entre 2014 y 2017.

De inmediato fue recluida en el Centro de Detención de Alexandria en Virginia, prisión de mediana seguridad. ¡Obviamente eso fue nota mundial y muchos esperaban un juicio mediático!

Un día después, una jueza federal del Distrito de Columbia accedió a conceder la detención temporal de Coronel. En una audiencia conducida vía videoconferencia y que duró sólo 20 minutos, la jueza Robin Meriweather accedió a la moción de detención temporal de los fiscales del Departamento de Justicia de EU, pero admitió también que el tema de una potencial fianza Coronel Aispuro pueda aún ser discutida próximamente.

"La acusada tiene acceso a socios criminales miembros del Cártel de Sinaloa, así como a sus activos financieros que la convierten en un riesgo importante de fuga", argumentó el fiscal Anthony Nardozzi ante la juzgadora.

Según la acusación 1:21-mj-00240-GMH, Emma ayudó a escapar a su pareja de una prisión mexicana y se encargó presumiblemente de repartir 3 millones de dólares en sobornos a funcionarios de aquel centro penitenciario.

Además, dijo la Fiscalía que "confabuló para ingresar grandes cantidades de heroína, mariguana y metanfetaminas sabiendo que esta sustancia finalmente sería ingresada a Estados Unidos".

En aquel tiempo la jueza adelantó que de ser encontrada culpable podría recibir una condena de 10 años de prisión hasta cadena perpetua, y una multa de hasta 10 millones de dólares.

El asunto llegó a la mañanera en Palacio Nacional...

"La detienen, su esposo, como se sabe, está también detenido; también agreguen que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de (Felipe) Calderón, acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera, a lo mejor por eso es también la detención, que quieren tener más información de cómo se daba la relación, cómo se llevaba a cabo el contubernio", dijo López Obrador sin conocer a fondo del tema.

"Porque eso también fue un distintivo de los gobiernos neoliberales, la asociación delictuosa entre autoridad y delincuencia, no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde comenzaba la autoridad", agregó el presidente López Obrador sin tener mayor información.

Semanas después, en junio Coronel se declaró culpable, ya que sabía que si se iba a juicio tenía todas las de perder, y eso le afectaba a su familia, en especial a sus hijas.

Meses después, los fiscales pidieron una sentencia de cuatro años de cárcel y cinco años de libertad condicional, además del pago de reparación del daño; 1.5 millones de dólares.

"La acusada no era una organizadora, líder, jefa u otro tipo de gerente", dijo a la Corte el fiscal Anthony J. Nardozzi, "más bien, ella era un engranaje en una rueda bastante grande de una organización criminal". (nota de Alan Feuer del NYT).

El juez fue benévolo, quizá en mucho influyó el peso de la defensa.

En la audiencia de este martes 30 de noviembre Coronel iba vestida de chaqueta y pantalón de traje oscuro, y con el rostro parcialmente cubierto por la pandemia.

Expresó en español con ayuda de un traductor su "más sincero arrepentimiento por cualquier daño que pudo haber causado" y afirmó sentirse "avergonzada".

Dijo que sería difícil para el juez Rudolph Contreras ignorar que ella es la esposa de un criminal, "quizás por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo. Pero le ruego que no lo haga", le suplicó.

"Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud y la honestidad, pero también me enseñaron a aceptar mis errores y pedir perdón por ellos", subrayó.

Emma no fue condenada a más tiempo ya que ella imploró al juez por sus hijas que son ciudadanas norteamericanas.

"Ellas (sus hijas Emali Guadalupe y María Joaquina) ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá", suplicó Emma al juez.

Eso ayudó mucho...

"Le deseo buena suerte", le dijo el juez tras pronunciar la sentencia.

"Espero que pueda criar a sus gemelas en un ambiente diferente del que ha experimentado hoy. Buena suerte", concluyó.

Emma cubrirá una sentencia de tres años en la cárcel y una condena de cuatro años más de residencia vigilada; además, tendrá que pagar una multa simbólica.

Para muchos el juez fue benévolo y ello generó críticas.

"Está muy claro que ella colaboró, lo cual tampoco es de extrañar", dijo a la agencia AFP.

Michael Lettieri, que lidera el Proyecto de Recursos contra la Violencia en México, afiliado a la Universidad de California en San Diego.

En tanto, Mike Vigil, ex agente de la DEA. en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Paez se dijo extrañado "estoy sorprendido que le dieron nada más tres años a Emma, los fiscales habían recomendado cuatro años, pero el juez no siguió con esa recomendación y los tres años es mínimo", considerando como hecho que habría cooperado.

¡La defensa les dijo no!

"Ella tiene unas niñas en México y es muy bien sabido lo qué les pasa a los cooperadores, a las familias de los cooperadores. Entonces ¿por qué exponer, arriesgar la vida de sus niñas, la vida de su familia?", declaró su abogada Mariel Colón en una entrevista el 18 de noviembre con la cadena Univisión.

En declaraciones el abogado, Jeffrey Lichtman, negó que su cliente haya cooperado, reportes que, según él, la exponían al peligro de represalias. Subrayó que, dado que Emma no tenía antecedentes penales y admitió rápidamente su culpabilidad, evitando un juicio, las pautas legales estipulaban una pena de prisión relativamente corta.

"No había necesidad de cooperar", dijo y agregó que su clienta saldrá de la cárcel en 18 meses.

Lichtman, calificó las acusaciones de que ella había cooperado con el gobierno como "basura", y agregó que habían puesto en peligro la vida de su clienta. "No sé si alguna vez podrá volver a su casa en México", dijo.

Hay que decir que el caso es un éxito de la defensa.

Recordemos que Lichman es un abogado de película, fue el que logró la nulidad de cuatro juicios por asociación delictiva en contra de John Gotti Jr., el líder de la familia criminal Gambino y el último gran mafioso de Estados Unidos, y del que Hollywood ha llevado a la pantalla: "El jefe de la mafia: Gotti", con John Travolta como protagonista.

Si Emma hubiese optado por ir a juicio tenía todas las de perder.

El asunto es un caso juzgado, a darle vuelta a la página...

Recomiendo:

A cerrar el caso de Emma Coronel/ Fred Álvarez; LSR

Cómo va el caso de Emma Coronel/ Fred Álvarez, en LSR

¿Qué pasará con las niñas?

La información no está disponible porque ambas son menores de edad y sus datos personales deben ser protegidos por las autoridades; corren peligro al ser familiares directos de Guzmán Loera.

PD. La tarde noche del jueves 25 hubo un ataque armado contra la fachada del Palacio Municipal de Guaymas; hombres armados con rifles de asalto y granadas dispararon contra el recinto público, donde un colectivo de feministas conmemoraba el Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Mataron a Marisol Cuadras, también a un escolta de la Alcaldesa y un presunto agresor. Marisol había llegado al lugar dos horas antes para manifestarse contra la violencia, para las autoridades es un daño colateral. ¡No se vale! Guaymas está de luto, sonora está de luto, México está de luto, no está Marisol.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.