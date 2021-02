El caso de Emma Coronel ¿otro juicio mediático?

La mexamericana Emma Coronel Aispuro fue detenida la mañana del lunes 22 de febrero por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) al salir del aeropuerto internacional de Dulles en Virginia, Estados Unidos.

La señora "está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y mariguana para su importación a EU", dice un comunicado del Departamento de Justicia, según la acusación número 1:21-mj-00240-GMH,

Además, se alega que conspiró con otras personas para ayudar a su pareja en su escape de la prisión del Altiplano el 11 de julio de 2015, y posteriormente se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros antes de la extradición de Guzmán Loera a EU en enero de 2017.

Un día después, el martes, en una audiencia virtual que duró sólo 20 minutos, la jueza Robin M. Meriweather de la Corte Federal del Distrito de Columbia, accedió a la moción de detención temporal por parte de la fiscalía, pero admitió también que el tema de una potencial fianza puede ser discutida en los próximos días.

A través de una intérprete, la jueza recordó a Coronel que hay una denuncia penal en su contra por la que EU la acusa de "conspiración para distribuir un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, mil kilogramos o más de mariguana y 500 gramos o más de metanfetaminas".

Además de conspirar para la "importación ilegal a Estados Unidos" de esas drogas, las autoridades estadounidenses la acusan de "ayudar e incentivar" las actividades del Cártel de Sinaloa.

Anthony Nardozzi, fiscal del caso pidió durante la audiencia que se mantuviera detenida a Coronel a la espera de su juicio y sin posibilidad de fianza, al considerar que existe un "riesgo grave de fuga". "La acusada tiene acceso a socios criminales que son miembros del Cártel de Sinaloa, así como medios financieros que implican que presenta un riesgo grave de fuga. Además, no tiene ningún vínculo directo con la zona de Washington DC", donde se encuentra detenida, alegó.

Y subrayó que la inculpada "confabuló para ingresar grandes cantidades de heroína, mariguana y metanfetaminas sabiendo que esta sustancia finalmente sería ingresada a EU".

La defensa accedió a la petición de la Fiscalía de que permanezca en prisión preventiva en el Centro de Detención de Alexandria, empero, se reservaron el derecho a presentar un paquete de fianza dentro de pocos días.

La magistrada adelantó que de ser encontrada culpable, la inculpada podría recibir una condena de 10 años de prisión hasta cadena perpetua, y una multa de hasta 10 millones de dólares.

¿De qué se trata este asunto? ¿Cuáles son las pruebas presentadas?

Hasta este momento se trata de mensajes de texto de testigos protegidos, en particular de una carta donde Joaquín Guzmán le pide ordenarle a una persona con el alías de Cleto que "aumente la producción para que rinda".

"Dile que por favor me eche una mano para que la primera venta sea de mi parte... porque tengo muchos gastos aquí", dice la misiva citada por el agente del FBI, Eric McGuire. Según el FBI, "Cleto" es la persona que proporcionó las ganancias por más de 5 kilogramos de heroína a Emma Coronel.

Esa es la principal prueba contra Emma hasta este momento. Después, un testigo colaborador, presumiblemente Dámaso López alías "El Licenciado", aseguró que ella había coordinado la fuga de Guzmán en 2015, en colaboración con Iván, Alfredo, Joaquín y Ovidio.

O sea, colocan a la señora como el cerebro de la organización delictiva, creemos que exageran, a menos que haya pruebas contundentes...

Si fuera así no andaría libremente en EU.

Muchas preguntas...

¿Por qué la detienen hasta hoy y no antes?

Emma se ha movido libremente en EU, incluso asistió a las sesiones del denominado juicio del siglo en contra de su pareja sentimental. Si había pruebas ¿por qué no la detuvieron entonces?

¿Tiene que ver en algo este asunto con el caso del general Cienfuegos?

¿Por qué acusarla de un delito que no se cometió en EU? ¿Por qué el tema lo trae el FBI y no la DEA?

¿Quieren justicia o van por el dinero de la organización criminal?

¿Por qué no está en la lista de la OFAC?

¿Se quiere repetir un juicio tipo Guzmán Loera o es parte de los mismo?

¿El caso irá con el juez Cogan?

Recordemos que hace años, y durante casi tres meses, un jurado anónimo escuchó el testimonio de 56 testigos -14 de ellos criminales- y revisó decenas de grabaciones, videos y documentos, y concluyó el 17 de julio de 2019 con la condena a cadena perpetua de Joaquín Guzmán Loera.

Fue llamado por los medios como "el juicio del siglo". Quizá por haber sido el más caro de la historia norteamericana: 50 millones de dólares.

Y el objetivo, además de dar un escarmiento a la organización delictiva, era recuperar los 12 mil 666 millones de dólares que consideraron que tenía el capo sinaloense. A lo mejor creen que ahora los tiene Emma Coronel.

Hagamos memoria, después de que se declaró la condena perpetua tanto México como EU ¿crearon? o intentaron crear una comisión binacional para ver cómo se repartirían los bienes y ganancias que se obtuvieron en sus operaciones delictivas.

Incluso se dijo que una parte iba a ser para el financiar el muro fronterizo de Trump -ya cancelado-, y el resto para robustecer las finanzas de la oficina mexicana denominada "Para devolver al pueblo lo robado".

¿Cómo va ese asunto?

Evidentemente eso fue una fantasía. No existen documentos que prueben que Guzmán sea dueño de bienes o cuentas en el banco que den respuesta a la millonaria fortuna que se le adjudica.

Y se nos hace raro, EU tiene 16 agencias de inteligencia que trabajan las 24 horas del día...

Hasta el momento no han recuperado un solo peso.

¿Y qué dice la defensa?

De acuerdo con Jeffrey Lichtman su clienta debatirá de forma privada con los fiscales para determinar una fecha que puedan proponer a la jueza para una audiencia formal de detención donde el tema de una fianza pudiera ser puesta a discusión, y se percibe como algo sencillo, nada que ver con el caso Guzmán Loera.

Quizá en dos semanas, pero eso lo determinará la jueza del caso.

Lichtmann, es un abogado reconocido. Es el hombre que logró la nulidad de cuatro juicios por asociación delictiva en contra de John Gotti Jr., el líder de la familia criminal Gambino y el último gran mafioso de EU, y del que Hollywood ha llevado a la pantalla: "El jefe de la mafia: Gotti", con John Travolta como protagonista.

Además trae la espina clavada por el caso de Guzmán, quien lo denominó como irregular, ya que la corte y el juez Cogan violaron el derecho de su cliente a tener un juicio justo.

El penalista no cree en los testigos colaboradores que "mienten, roban, engañan, venden drogas y matan personas" para ganarse la vida. Es el caso de la acusación contra Coronel.

Lo acompaña en la defensa la guerrera Mariel Colon Miro.

Fue de llamar la atención que en el comunicado oficial subraya que "una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia".

Creemos que Coronel es inocente hasta que se demuestre lo contrario...

Veremos que ocurre, Emma está en un centro de detención, nada que ver con una prisión de alta seguridad, lo cual es bueno, según señala la defensa.

Es curioso que este caso esté a cargo del FBI, y no la DEA, con la que se tuvo una amarga experiencia en el caso Cienfuegos.

Nos preguntamos si la señora tiene responsabilidad por el hecho de ser una de las parejas sentimentales de un condenado a cadena perpetua.

¿Qué va a pasar con las niñas, ya que tanto su padre como su madre están presos? ¿Quién las tiene en custodia?

Por último, hasta donde sabemos en México no hay ninguna carpeta abierta en el caso de Coronel.

Le preguntan al presidente López Obrador en la mañanera del martes que emita una opinión al respecto...

"La detienen, su esposo, como se sabe, está también detenido; también agreguen que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública (García Luna) durante el gobierno de (Felipe) Calderón, acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera, a lo mejor por eso es también la detención, que quieren tener más información de cómo se daba la relación, cómo se llevaba a cabo el contubernio".

"Entonces, puede ser por eso. Ojalá informen más los del gobierno de Estados Unidos, pero ese es asunto que les corresponde a ellos", dijo.

Y en la mañanera de ayer, le volvieron a preguntar si ya había sido notificado sobre los motivos, o qué pasó con la detención de Emma Coronel.

La respuesta fue que no ha sido notificado, pero sí precisó que este asunto no tiene nada que ver con el del general Cienfuegos.... "No confundir lo del general Cienfuegos, porque ahí se demostró que no había pruebas, que se le estaba acusando sin fundamento. Tan es así, que ahí está el expediente completo en las redes, ya lleva tiempo, donde se prueba que no hay elementos".

¿Da el C. presidente por válidas las pruebas presentadas por el FBI?

Y vuelve a criminalizar a Genaro García Luna quien se encuentra sujeto a proceso penal, y de paso le da un golpecito al expresidente Calderón...

En tanto, Gertz Manero fue prudente. Es buena la prudencia.

