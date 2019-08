El camino autoritario

El lunes pasado, la diputada Dolores Padierna anunció una propuesta para que Morena se quede con el control de la Cámara de Diputados durante los tres años de la legislatura, argumentando que cuentan con la mayoría y que las demás fuerzas políticas no llegan ni a la mitad de lo que representa Morena... algunos comentarios al respecto:

· Por lo visto el poder provoca el mismo problema en la mayoría de quienes lo detentan y Morena cada día se parece más al PRI modelo setentas; modificar la ley para poder aglutinar todavía más poder sólo evidencia el poco respeto a la democracia que tienen.

· Que Dolores Padierna, hoy vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, encabece la propuesta hace evidente su intención de llegar a presidir. Lo curioso es que la mayoría de las veces que se tuvo que llamar a receso o cancelar la sesión dentro del año legislativo pasado fue precisamente por la mala conducción de Dolores Padierna, que jugó su papel de morenista y fanática de López Obrador desde una posición que se debe mantener institucional.

· La rotación de la Mesa Directiva está estipulada en la Ley... cambiarla para quedársela es un ataque a la democracia y si no lo fuera está la opción de hacer la modificación e incluir un transitorio para que se aplique a partir de la siguiente legislatura, así no serían los presentes diputados los beneficiados o perjudicados... o sea, para que no legislen en su beneficio. Su reforma ¿será lo suficientemente sólida para plantearla así o es cínicamente cambiar la ley para su beneficio personal?

· Como dato curioso, en la LVIII legislatura el PRD contaba con 53 diputados y presidió la Mesa Directiva con Eric Villanueva, también hay casos todavía más radicales como cuando presidió Ruth Zavaleta, pero responde a coyunturas muy específicas.

· El gen autoritario que lleva a atacar constantemente a las instituciones que no están descaradamente con López Obrador es el mismo que hoy lleva a querer que la Cámara se quede en manos de Morena todo el trienio pero en el fondo eso no le conviene ni a Morena... lo sabe perfectamente Mario Delgado y por eso (y otras cosas más) anunció desde hace semanas que se rotaría la posición como indica la ley.

· No está de más recordar que el presidente de la Mesa es quien tiene la obligación de resguardar el recinto y que se lleven a cabo las sesiones, cuestión que tuvo el peor bache de la historia cuando tomó la Cámara la CNTE hace unos meses ya que por órdenes de López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo rompió hasta la Constitución al no realizar 3 sesiones seguidas... desde la Revolución eso no pasaba.

No cabe duda que quien no ha tenido poder y de repente tiene y tiene mucho no sólo no sabe qué hacer con el, sino que hace todo lo que desde la oposición ha pedido que no se haga. Dolores Padierna y la inmensa mayoría de los morenistas estuvieron en el PRD y desde ambos partidos pedían que se abrieran espacios para la oposición y que se siguiera una democracia más deliberativa (en donde todas las fuerzas cuentan sin hacer grandes diferencias por su peso) y hoy, que por primera (y seguramente única) vez son mayoría piden que sea la mayoría quien se quede con los espacios... falsos demócratas que creen en la democracia y en la inclusión sólo cuando son minoría.