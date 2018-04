Hace un par de días el Tribunal Electoral decidió que Jaime Rodríguez, El Bronco, sí apareciera en la boleta a pesar de comprobarse la falsedad de sus firmas. La decisión responde a un criterio de derechos... el argumento es que no le dieron derecho de audiencia y omitieron el tema de las firmas.

· El tribunal se convirtió en un agente de la elección. Ya se había visto la división y el protagonismo tanto del tribunal como del INE, pero esto llega a otro nivel; no es un tema de fiscalización de reglamentos omisos, la boleta y la elección serán muy distintas.

· Tanto el PRI como el PAN vieron sin mayor problema la decisión de incluir al Bronco, pero Morena despotricó... ignoro si por un argumento de búsqueda de desarrollo institucional o simplemente porque no les conviene.

· Es de pensarse, bajo el mismo argumento de las audiencias, si no hay más candidatos independientes que pudieran subir a la boleta. Ahí está Ríos Piter y Marichuy que creo representaban proyectos más auténticos y dignos de aparecer en la boleta.

· La llegada del Bronco rompe el voto de López Obrador y mientras el candidato de Morena intenta despegarse de su campaña radical para acercarse al centro ideológico, El Bronco capitaliza ese voto radical que ya no está muy convencido con AMLO... y si no está convencido es por algo: el perdón al PRI y sus corruptelas, la amnistía a narcotraficantes y la alianza con el PES, son acciones que respondían a una lógica de ampliar su espectro de votantes, pero molesta a sus votantes más duros.

· Por otro lado, El Bronco rompe el voto del norte del país y quienes empezaban a ver en López Obrador una opción viable, con El Bronco ven lo mismo, pero más fiel a su forma de ser, pensar y actuar.

· También, y en una argumentación muy distinta, es de pensarse la necesidad de las campañas de Margarita Zavala y del Bronco. No creo que le aporten nada a la elección, no creo que representen una posibilidad real y no creo que tengan otro objetivo que beneficiar al PRI al quitarle votos naturales al PAN y Morena. Hemos visto este ejercicio de pulverización de votos en muchos estados y el más evidente es Coahuila.

La caricatura electoral

· En lo personal, tengo muy mala opinión del Bronco; estuve en Nuevo León a lo largo de su campaña y recuerdo su promesa de estar en el puesto hasta terminar el sexenio para el que fue electo y su promesa de ser "limón en las almorranas de los corruptos", ambas incumplidas... También es de resaltar que ya siendo gobernador no combatió la corrupción y cambió la única estación de radio de música para hacer una estación de comerciales del gobierno, su argumento fue que nadie oye música clásica. Curiosa y falsa afirmación.

Decía Manuel Gómez Morin, fundador del PAN y de muchas instituciones de nuestro país, que el bien mal hecho es peor que el mal en sí mismo; porque anula la conciencia del mal (la última frase se la oí a Luis Felipe Bravo Mena).

Poner al Bronco en la boleta puede ser una buena intención mal aplicada, pero eso no quita ni que las firmas eran falsas (la conciencia del mal), ni que ha demostrado ser un inepto como gobernador.

La parresia en las campañas

@JulioCastilloL | @OpinionLSR | @lasillarota