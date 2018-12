El "Bastón de Mando"

El 1º de diciembre será un día que quedará grabado en la memoria de México como una regresión en forma y fondo a un pasado que, por lo visto, no sólo no se acabó de morir, sino que fue mayoritariamente apoyado en las urnas.

Vimos solemnidad mayoritaria en la Cámara de Diputados, vimos las visitas y fotos con mandatarios francamente cuestionables, vimos ritos prehispánicos, vimos discursos de más de dos horas que parecían de campaña y vimos una preocupante e intencional reinterpretación de la historia de México en donde, de algún modo, hasta llega al recinto de los héroes Enrique Peña Nieto... triste inicio de gobierno que muestra la visión paternalista, nacionalista y centralista como el edén del que nos alejamos por el capitalismo y la libertad. Una retórica de blanco y negro; de lo bueno y lo malo, y de los buenos y los malos.

Dentro de lo histriónico de la situación y de los mensajes se podían apreciar muchas contradicciones y mentiras de inicio que si bien no todas son de la misma relevancia, marcan una pauta demagógica y populista; algunos comentarios:

· Se comprometió a no aumentar los impuestos ni a crear nuevos. Eso sin duda es una buena noticia, pero su llegada a la presidencia responde que se comprometió a bajarlos, en especial lo de los combustibles y comprometerse a no subirlos es una forma de decir que no los bajará.

· Se comprometió a no crear deuda pública... y los de los bonos del Aeropuerto ¿qué fue?

· También dijo que se respetaría la libertad de expresión y si lo decía en serio que mala suerte que coincidió con la salida del radio de Loret de Mola.

· Se comprometió a que no habrá "amiguismo" en la gestión... eso es demagógico de raíz; prácticamente todos los personajes que hemos visto como funcionarios tienen una relación de años con López Obrador... o alguien creerá que Marcelo Ebrard es el mexicano más preparado y experimentado para llevar la diplomacia.

· Anunció que sólo habrá tres asesores por Secretario de Estado. Eso también es muy ambiguo... supongo que al Secretario de Turismo le podrá venir bien pero el asunto no es un número, es qué hacen o para qué están. Si solo hay tres asesores para alguien como el Secretario de Hacienda supongo que se generarán más plazas como direcciones o subdirecciones... está bien si no quieren que tenga chofer o muchas secretarias si no se necesita, pero las coordinaciones de asesores existen por algo.

· Cosas inútiles al gobierno, pero populares: abrir "Los Pinos" al público, vender el avión presidencial, eliminar la pensión a los expresidentes, que no viaje fuera del país, no comprar computadoras el primer año, etc., etc.

· La desaparición del Estado Mayor Presidencial y del CISEN también podría parecer positiva, pero es parte de un plan mayor. Si se analizan las atribuciones que le están dando a la Guardia Nacional, en donde se incluyen labores de investigación, y se analiza que se solicitó la contratación de 50 mil militares nuevos, la parte de seguridad no cruza por el CISEN o por el Estado Mayor... El Ejército actualmente cuenta con menos de 185,000 mil militares; van a sumarle más de una cuarta parte y van a aumentar la presencia militar... sólo como corolario, el principal motivo que eliminó a la Ley de Seguridad Nacional fue que regulaba el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, cosa que ningún país civilizado tiene regulad; simplemente no debe existir esa regulación porque el Ejército no es para eso... no es menor lo que está pasando en la materia.

Las señales no son positivas y la sociedad debe estar alerta. El show de la toma de protesta y los discursos es una cosa, pero en el terreno legislativo se han impulsado reformas que dicen otra. Debemos estar atentos a cómo va avanzando, porque de la forma en que hoy se presentan las cosas se vieron iniciar muchas historias de populismo y regresión democrática en el mundo.

Argumentos para consultar

