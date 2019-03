El aliado incómodo de AMLO

La Plaza de Toros de Tepeapulco, Hidalgo, estaba atiborrada. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador estaba en la cúspide. Las encuestas los tenían en los cuernos de la luna y sus mítines eran la viva estampa de un triunfador.

La tarde del miércoles 4 de junio del 2018 el calor era casi insoportable. De pronto, empezaron los golpes. Un grupo de morenistas portaba carteles en donde se leía "Fuera Sosa" y "Morena sí, Sosa no". Y se desató la trifulca.

Cuando el candidato se percató llamó a la calma. "No es pelearnos aquí abajo, hay que unirnos. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo", expresó.

La molestia de los seguidores de López Obrador radicaba en que Gerardo Sosa Castelán, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ex diputado federal del PRI y ex presidente estatal de ese partido, ha encabezado el poderoso y peligroso Grupo Universidad. Los señalamientos de uso de grupos porriles son de sobra conocidos en la entidad, pero los más serios hablan de otros nexos inconfesables.

La Sosa nostra fue un libro escrito por Alfredo Rivera y prologado por el fallecido periodista Miguel Ángel Granados Chapa en los que se relataba su historia. Incluso, Sosa Castelán demandó a la editorial, a Rivera y a Granados Chapa.

Hoy la UAEH se encuentra en un serio predicamento. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detectado una serie de movimientos de recursos inusuales en esa casa de estudios por 156 millones de dólares, de Suiza, a partir de cuentas en 22 países. LA SILLA ROTA lo confirmó desde el 26 de febrero.

Un par de días después, el rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, le dijo al periodista Carlos Loret de Mola el viernes en W Radio que, ante cualquier irregularidad, quien debe de explicar es el Patronato de la Universidad, que preside Gerardo Sosa Castelán.

¿Hasta dónde está inmiscuido Sosa Castelán?

La lista de aliados incómodos de López Obrador es larga. ¿Tardó ocho meses en escuchar a sus seguidores? ¿Irán hasta el fondo con el aliado incómodo de AMLO?

Punto y aparte. José Narro Robles, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto, irrumpió en la batalla interna por la presidencia nacional del PRI. Tres días antes del 90 aniversario del que fuera partidazo, que se cumple hoy, difundió un video en el que confirmó sus aspiraciones. ¿Una mujer cercana a un priísta de la vieja guardia sería compañera de fórmula del doctor? Por lo pronto, Ivonne Ortega y Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, son los otros tiradores. La pelea será de pronóstico.

Punto final. Yasmín Esquivel, Celia Maya y Loretta Ortiz comparecen ante el Senado en su ruta por un asiento vacante para ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo apunta a Esquivel. El Senado tiene la palabra.

@jorgeramos7773| @OpinionLSR | @lasillarota