E. P. Thompson, la historia como campo de batalla

El 3 de febrero pasado se han cumplido 98 años del nacimiento del historiador inglés Edward Palmer Thompson, nacido en 1924 y que, como muchos historiadores que han dejado importante legado en las ciencias sociales, fue atravesado por procesos históricos densos, como las guerras.

Quizá podríamos organizar su trayectoria de vida en la parte militar, académica y de activismo político. Y siempre, como le consignó el pensador polaco Leszek Kolakowski, como un disidente, que en la actualidad puede ser ubicado fácilmente desde la congruencia y con su disposición a mantener vivo el circuito de la ética política de quienes hacen su facultad principal el pensamiento; pero, también tienen la responsabilidad de actuar, tomar postura e incidir políticamente.

Dicho lo anterior Thompson combatió desde el ejército británico, probablemente en contra de su voluntad, en Italia y África; por lo tanto, se encontró con los partisanos italianos y por otra parte con los fascistas y nazis. Especulo su probable participación en la guerra contra su voluntad porque más tarde perdería un hermano en esos combates, y en la parte final de su vida se convertiría en uno de los líderes del movimiento pacifista o antiguerra; por supuesto, crítico del uso de armamento nuclear.

Después de la guerra y antes de ser activista antiguerra de tiempo completo, sí estuvo incorporado por un tiempo al ámbito académico, del cual también tuvo mucho que decir. De sus seis años pasados en la Universidad de Warwick, en aquél entonces se convirtió en un acérrimo crítico de la conversión de los centros académicos a industrias del conocimiento. Un fenómeno que seguramente también permearía sobre la propia comunidad académica. Entre otras cosas, esa crítica y la observancia de ese mundo académico le llevaría a acuñar un concepto que no pierde su actualidad:

[...] la lumpen intelligentsia burguesa : aspirantes a intelectuales que su preparación intelectual amateur los deja desarmados después de que manifiestan sus absurdos y torpezas elementales filosóficas, y cuya inocencia en la práctica intelectual los deja paralizados en la primera telaraña de argumento escolástico que se encuentren; y burgués, porque después de que muchos de ellos les hubiera gustado ser "revolucionarios", son en sí mismos productos de una "coyuntura" particular que ha roto los circuitos entre la intelectualidad y la experiencia práctica (ambas en movimientos políticos reales, y en una actual segregación impuesta por las estructuras institucionales contemporáneas), y por lo tanto pueden realizar psico-dramas revolucionarios imaginarios (en los cuales cada uno sobrepuja al otro adoptando feroces posturas verbales) cuando de hecho recurren (o caen de espaldas) a una muy vieja tradición de la burguesía elitista para la cual la teoría althuseriana está exactamente adaptada.1

A pesar de haber sido fundador del grupo de historiadores del partido comunista británico, como Eric Hobsbawn, no goza del mismo renombre que este historiador, quizá porque abandonó el grupo y el partido (pero no el Marxismo) exactamente después de la invasión soviética a Hungría. De hecho, su entrada al circuito académico siempre se le ha asociado como un acontecimiento excepcional, pues antes de ser leído y comentado dentro de algunas universidades europeas, se dedicaba centralmente a dar clases para adultos mayores por las noches. Esta actividad, aparentemente, le ayudaría para entrar en contacto directo con uno de los sujetos de estudio nodales para su obra, la clase trabajadora, personaje central dentro de su obra más conocida "La formación de la clase trabajadora en Inglaterra"; texto publicado en 1963 y ahora, afortunadamente, reeditado por la editorial Capitán Swing.

El título de esta obra lleva alojado parte de la forma de analizar y pensar del historiador inglés. Sí, así como se lee, no clase obrera, ni proletariado necesariamente, porque parte del legado teórico de E.P. Thompson fue pensar los conceptos como inacabados y en movimiento, siempre en contacto forzoso con la realidad y como procesos activos.

En parte, esa sería la razón por la cual colocaría dinamita teórica sobre los basamentos de las propuestas del filósofo francés Louis Althusser, quien acusaba a las ciencias históricas de ser empiristas. Thompson responde criticando la vocación de Althusser para mecanizar la agencia humana, planteamiento utilizado por el filósofo francés en su tesis tan famosa sobre los aparatos ideológicos. En 1978 Thompson publicaría uno de los pocos libros donde legó una metodología que llamó materialismo histórico y que utilizó para cargar teóricamente contra Althusser y la intención oficialista de reducir el análisis y el pensamiento marxista a postulados y piezas de modelos para armar, el libro llevó por nombre "La miseria de la teoría".

Vale la pena rescatar a Thompson al día de hoy no sólo por el valor de su pensamiento, sino por la utilidad para reflexionar lo que tenemos frente a nuestras narices. En el caso de quien escribe estas líneas, la metodología marxista del pensador inglés fue utilizada para acuñar el concepto de "experiencia sociopolítica" y circunstancialmente para generar un documento que lleva por título "Experiencia sociopolítica en los movimientos estudiantiles mexicanos recientes (2012-2014), #YoSoy132 y el movimiento por los 43 de Ayotzinapa: juventud, ideología y clase" y que puede ser consultado en esta liga.

A falta de espacio o a falta de síntesis, se puede ampliar la discusión de los planteamientos del historiador inglés a través de una conversación que hace poco se desarrolló entre historiadores a propósito del natalicio de Thompson.

La conversación quedó guardada en forma de video y en forma de podcast en los archivos del proyecto "Interruptus Radio", proyecto siempre dispuesto a construir el conocimiento en colectivo desde una perspectiva profesional, más no formalista y aburrida.

Para quien quiera seguir este camino también dejo los links:

https://www.youtube.com/watch?v=lSZYfYn9cB8

https://open.spotify.com/episode/0DbrklQE8ZAO0JFOukBYr1?si=3f6370c3604148e2

interruptusradio.com

1. Thompson, E.P., "The poverty of theory and other essays", Monthly review press classics, 1978.

*Ángel González Granados

Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea, maestro en Sociología Política, por el Instituto Mora, y licenciado en Ciencia Política, por la UNAM. Integrante de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, el Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles y la Asociación Mexicana de Historia Oral.





