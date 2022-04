Durango será para Villegas

Hasta hace algunos meses MORENA creía que la elección de 2022 la tenía en la bolsa, aprovecharía el éxito que tuvo en 2021 al ganar 11 de las 15 gubernaturas que estaban en juego. Sin embargo, el panorama no es tan sencillo como ellos pensaban, en algunos estados la competencia no solo es cerrada, sino que no son los favoritos para alzarse con el triunfo.

Tal es el caso de Durango, en donde Esteban Villegas de la coalición "Va por Durango" (PRI-PAN-PRDPRI-PAN-PRD) encabeza las preferencias electorales en la mayoría de las encuestas. Difícil se ve que la morenista y ex alcaldesa de Gómez Palacios, Marina Vitela pueda revertir los más de 20 puntos porcentuales que le aventaja Villegas.

El pasado 12 de abril se enfrentaron en un primer debate que, a decir de muchos, simplemente reafirmó la ventaja de Esteba Villegas, con propuestas claras logró la simpatía y aceptación del electorado.

Massive Caller hizo el traking y medición de dicho debate, en donde el 53.3% de los encuestados dijo que había sido Esteban Villegas el ganador.

En los eventos sucede algo muy similar, la diferencia es abrumadora, mientras a Esteban Villegas se le convierten en casi masivos a Marina Vitela se le quedan espacios y sillas vacías. El territorio se está decantando por la alianza y a MORENA le falta gente para llenar las fotos.

Se dice también que la presencia de Alejandro Moreno "Alito" en la entidad no es ninguna casualidad, pues estarían desplegando a sus mejores operadores para garantizar el triunfo y sumar por fin una gubernatura a la coalición.

El virtual triunfo de Esteban Villegas en Durango sería un logro mayúsculo para "Alito" Moreno y los priistas, pues en 2021 no pudieron ganar ninguna gubernatura.

En política nada está escrito en piedra y MORENA tendrá que apostar por sumar a los indecisos para meterse en la competencia en último mes que les queda a las campañas. Una tarea que no luce fácil, sobre todo, cuando en la opinión de la mayoría el resultado ya está cantado.

A la coalición le urge tener resultados para presumir, pues hasta el momento no lucen como una fuerza política articulada que pueda ser competitiva de cara a las elecciones de 2023 en donde se renuevan gubernaturas en Coahuila y el Estado de México, eso sin mencionar que estamos ya en la antesala a la sucesión presidencial.

Buena parte de las esperanzas de la alianza opositora se centran en Durango, pues es prácticamente una garantía que este 2022 se podrán quedar con 2 de las 6 gubernaturas que están en juego.

Durango ya se perfila con el liderazgo del priista Esteban Villegas y Aguascalientes es el otro triunfo de la coalición de la mano de la panista Tere Jiménez, pero eso será material de otra columna.

Desde este espacio le deseo lo mejor a los contendientes, espero que hagan de la democracia una fiesta en su estado; que no sean las campañas de desprestigio y los ataques arteros el único modo que tenga la ciudadanía de orientar su voto.

