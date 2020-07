A final de cuentas era obvio que se llevaría a cabo y que mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaba el decreto promulgatorio del T-MEC desde la oficina oval de la Casa Blanca, en México ya lo había aprobado el Senado (e incluso cerrado el periodo extraordinario) y estaba por iniciarse el proceso en San Lázaro... el problema nunca ha sido el T-MEC.

El problema fue que dentro de la convocatoria para aprobar el T-MEC y el reinicio de los procesos para sustituir a los 4 consejeros del INE, los "técnicos" de Morena incluyeron dos palabras: "entre otros" y por eso la oposición completa rechazó de inicio la realización de un periodo extraordinario.

Para el observador superficial quizás le parezca muy quisquillosa la oposición que por dos palabras puso en entredicho el proceso de aprobar el T-MEC que es tan necesario para el desarrollo económico de la zona, pero existen muchas razones para no permitir algo así, entre ellas:

- Actualmente están vigentes y vivas iniciativas sumamente peligrosas como son: la iniciativa presentada por el presidente López Obrador para restarle atribuciones al Legislativo y darle más atribuciones al Ejecutivo (básicamente un paso más hacia una dictadura) y la que le da facultades inquisitoriales al INEGI presentada por el actual presidente de Morena (otra que funciona para hacer un Estado de vigilancia... una dictadura básicamente), entre otras.

- La convocatoria a un periodo extraordinario en el Poder Legislativo no es aleatoria ni con objetivos abiertos... la expresión "entre otros" no es un dictamen y por lo tanto no califica como razón para reunir al pleno del Legislativo. Aquí hay que recordar que a Morena le encanta lo mal hecho, lo impreciso, lo mediocre... por eso pusieron en los primeros artículos de la Constitución sus programas sociales (cosa que cada vez que puede presume López Obrador y acusa al PAN de no apoyar su modificación para volver políticas públicas derechos humanos...), rompiendo toda técnica legislativo (es lo malo no estudiar) y demostrando que la mercadotecnia electoral (que sólo sirve para dividir) y la ignorancia pueden tener un lugar en la Constitución.

- Todavía en pleno relajo Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, atacó al PAN de "no querer aprobar el T-MEC" cuando eso nunca fue tema ... haciendo gala de la comunicación esquizofrénica que ha manejado el Gobierno Federal y Morena en los últimos meses... como el video donde ataca al PAN de militarizar al país a la par de que ataca a la presidenta de la Cámara (panista), Laura Rojas, de impugnar el decreto de López Obrador en el que efectivamente militariza al país... todo en el mismo video.

- La malicia en poner una expresión como "entre otros" es muy superior a la búsqueda de una modificación legislativa. Es pedir un cheque en blanco y confesar de antemano que se piensa hacer algo más allá de lo acordado... sino no sería necesario poner "entre otros", se pone lo que es y punto.

El doble discurso, la mentira y la estrategia electoral de tiempo completo se vuelve muy cansada y muy desgastante. Oír al presidente López Obrador atacando diario a quienes considera a sus enemigos desde el peso y el poder de la institución presidencial es patético... es intentar ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Ojalá renunciara a todas esas artimañas para intentar ser un poco mejor gobierno... uno que al menos pueda decir lo que quiere y va a hacer sin tener que culpar a alguien, sin tener que usar expresiones mañosas y sin tener que mentirles a los ciudadanos.