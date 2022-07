Le han llamado el proyecto "emblema" de la administración y el presidente López Obrador le llamó "un sueño convertido en realidad...", sin embargo, se inauguró sin estar terminada, sin producir combustibles y con problemas en todos los aspectos posibles. La refinería se suma a los grandes caprichos del sexenio y junto con el aeropuerto (la otra obra "emblema" del sexenio que hasta el momento es un aeropuerto sin vuelos y con la posibilidad de lograr, en el mejor de los casos, el tamaño del aeropuerto de Guadalajara) son reflejo de todo lo que ha sido este gobierno: ocurrencias, mediocridad y corrupción. Algunos comentarios al respecto:

· Se inauguró una refinería metafísica... es la pura idea de una refinería porque en los hechos una "refinería" que no produce combustibles y que todavía no los puede producir simplemente no es una refinería.

· Al igual que la gasolina a 10 pesos, la venta del avión presidencial, el aeropuerto sin vuelos, o el metro que estaría listo en un año (y lejos de ello ahora no funciona otra línea y una más tuvo una explosión) inaugurar la refinería fue otro intento de ganar el relato, pero incluso con sus justificaciones no les ha ido bien... lo comparan con la "barda de Calderón", barda que produce la misma cantidad de gasolina que Dos Bocas.

· Según datos de la Fundación Rafael Preciado, de 2019 al cierre del primer trimestre de 2022, la Cámara de Diputados lleva aprobado un presupuesto acumulado de 161 mil 892 millones de pesos (8,094 millones de dólares a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar). El presupuesto acumulado pagado desde 2019 al cierre del primer trimestre de 2022 es de 553 mil 125 millones de pesos (27mil 656 millones de dólares a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar).

· Tan solo en el año 2021 el sobrecosto superó 7 veces al presupuesto aprobado, lo que significa un abuso presupuestal escandaloso por parte del gobierno de López Obrador. De igual manera, se observa que durante el primer trimestre de 2022 el presupuesto pagado supera en $22,813 millones de pesos al presupuesto aprobado anual de $45,149 millones de pesos.

· Según datos del IMCO Pemex Transformación Industrial (PTRI), subsidiaria encargada del negocio de refinación y petroquímica, ha reportado pérdidas acumuladas por (-)1.28 billones de pesos entre 2011 y 2021 (un promedio de 116.7 mil millones de pesos –mmdp– de pérdidas anuales). Sólo en este último año, PTRI reportó una pérdida de (-)219.8 mmdp. Además, fue la única subsidiaria que reportó pérdidas brutas; es decir, que los ingresos que obtuvo por la venta de petrolíferos (gasolinas, diésel, combustóleo, entre otros) fueron menores que el costo de los insumos que requirió para su elaboración. Si se consideran las pérdidas que presenta actualmente PTRI debido a deficiencias operativas y a las condiciones del mercado de combustibles, la entrada en operación de la refinería "Olmeca" (Dos Bocas) probablemente se traducirá en mayores pérdidas para esta subsidiaria, lo cual agravará aún más la situación financiera de Pemex.

En fin, la refinería era mala idea de raíz y no sólo por los costos y por el lugar, sino porque es ir en contra de la tendencia mundial; es como apostar por las lámparas de keroseno mientras la electricidad toma el mercado... Además, ni siquiera estamos hablando de una refinería, estamos hablando de un proyecto.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.