Dolor evitable

Gracias al precepto de los filósofos humanistas y más concretamente a la redacción de Manuel Gómez Morin y la explicación de Carlos Castillo Peraza sabemos que la política debe ser para evitar el dolor evitable. Hay un dolor inevitable que se genera en terremotos, huracanes y otras situaciones que no podemos controlar pero también hay un dolor evitable que es aquél que le generan personas a otras personas.

Tragedia

La explosión en Hidalgo que lleva más de 90 muertos contabilizados es una tragedia que se pudo y no se quiso evitar; la razón es todavía un misterio:

路 Para empezar es justo señalar que el Gobierno Federal ha promovido y ha logrado hacer del "huachicol" el enemigo público número uno. En mi humilde punto de vista es un mal considerable, pero no creo que represente el mayor problema de México y aunque ahora resulte que la mayoría de los mexicanos lo encuentren como el principal enemigo a vencer yo no lo veo peor a muchos otros problemas. Ojalá lo logren erradicar porque sin duda genera violencia y está ligado a otros muchos otros delitos, pero si lo consiguen, lo único que pasaría es que el Gobierno Federal dispondría de una buena cantidad de dinero adicional... no bajaría la gasolina de precio ni tampoco se vería reflejado en las cifras macroeconómicas... es algo que el Gobierno Federal dejaría de perder.

路 Bajo la premisa de que hoy la mayoría de los mexicanos apoya el combate al "huachicol" se ha dejado de ver lo que está sucediendo el México real; estados como Guanajuato, Michoacán e Hidalgo llevan semanas sin gasolina y eso ha representado pérdidas económicas millonarias, trastornos en todos los aspectos de la vida (tranporte, abasto, asistencia a escuelas y a trabajos, etc.) y hasta pérdida de vidas por no poder llegar a un hospital. Todo esto lleva pasando semanas pero ha parecido que no importa mucho porque estamos combatiendo al "huachicol"y eso es más importante.

路 Ahora el asunto se llevó casi 100 vidas en Hidalgo. Los partidarios de López Obrador han llenado las redes diciendo que se lo merecían por ser "huachicoleros"... Para empezar, nadie se "merece" algo así, y si alguén se lo "llegara a merecer" no debería de existir una sola persona que lo pudiera desear o sentenciar, pero ese no es el problema de fondo. El problema es que lo pudieron evitar. Que pasaron más de 5 horas entre que PEMEX se enteró de la fuga (a las 13:30) y la hora de la explosión. Que en ese rato fueron militares a revisar y no hicieron nada más... Que no cerraron el ducto (en congruencia con su propia estrategia), que no alejaron a la gente, que no pidieron refuerzos, que no acordonaron la zona, que no tomaron decisiones y que además vieron como sucedía.

路 En lo personal no creo que se trate de "huachicoleros" o de criminales... La mayoría de esas personas llegaron a buscar gasolina porque anunciaron por redes que se regalaría gasolina y llevaban semanas sin abasto. Seguramente había algún "huachicolero" pero se incineraron casi 100 y entre ellos había niños.

Responsabilidades

Tiene que haber responsables porque esto es una clara negligencia del Gobierno y esta vez no fue dinero o credibilidad internacional; fueron personas.

A los puristas convencidos de que esto fue un acto de justicia en pro de un beneficio mayor creo que no tiene mucho caso hablarles; se puede señalar que ningún país democrático puede sentenciar un castigo de ese tipo; que el Estado no da la vida y por lo tanto no debe poder disponer de ella. En el caso de Ayotzinapa el gran reclamo fue que el Ejército lo pudo evitar y no lo hizo; hoy es exactamente lo mismo pero con más del doble de víctimas fatales y con una responsabilidad centralizada al Gobierno Federal.

Los enemigos mayores

@JulioCastilloL | @OpinionLSR | @lasillarota