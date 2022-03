División y mentira

Han sido años de dividir a México. El presidente, poniéndose como víctima y atacando al pasado logró consolidar su victoria y hasta hace relativamente poco, el mismo acto le seguía funcionando. Gabriel Zaid ha contabilizado más de 85 distintos insultos que ha utilizado López Obrador en sus conferencias mañaneras y cada vez se siente un tono más violento y más frustrado.

La división, que primero resultó simpática y bandera de una lucha contra la corrupción, terminó siendo una estrategia que dañó a México y hoy, después de ver lo sucedido en el estadio de Querétaro, es evidente que hay un encono social y que no es natural, que es provocado desde una narrativa pública que ha privilegiado y utilizado la división para ganar popularidad.

Algunos aspectos de la división:

· El populismo se nutre de la controversia, de la división y del encono social; no es sólo AMLO, es una estrategia de división que permite separar en "buenos y malos" y así se empieza a dividir la sociedad.

· El populismo de derechas suele estigmatizar una raza, como lo hizo Trump con los mexicanos, el populismo de izquierda suele estigmatizar una clase social, como lo hace AMLO con la clase media alta.

· Es una estrategia funcional para ganar adeptos, pero termina generando una división social que alcanza hasta las familias. Todos conocemos historias de familias que se separaron por ser pro o contra AMLO al menos desde el 2018.

· Sigue la división hasta el punto al que llegamos hace un par de años, en el que los seguidores más comprometidos de AMLO empezaron a defender acciones indefendibles (como el INSABI o la cancelación del aeropuerto de Texcoco) ya no bajo un argumento racional o de conveniencia o de combate a la corrupción, sino por el simple hecho de "joder" a un grupo... es el argumento de "no se trata de que me vaya bien a mi, se trata que a ti también te vaya mal".

· Esto creció hasta poner de enemigos a quienes estudiaron... los "aspiracionistas", los técnicos y hasta los de la UNAM.

· Ahora tras las agresiones en el estadio de Querétaro y tras la ola de mentiras que siguieron a los hechos es fácil concluir que se trata de la división social, no de una pelea en un estadio. La primera nota que vi del tema (no sigo el futbol) fue que había 17 muertos... no sé de donde salió el número (sólo que lo copiaran de la ejecución en Michoacán una semana antes), pero fue claramente una noticia falsa para alarmar... hasta el lunes al menos no había un solo muerto, y aunque es deplorable lo que pasó, la cobertura inicial fue una absoluta mentira.

· También el grupo de personas que está pidiendo en redes que se cancele al Querétaro, la Liga MX, la participación de México en el siguiente Mundial y la realización en nuestro país de parte de un mundial subsecuente es ridículo y absurdo. Desde que tengo memoria hay problemas con las porras, barras o como les quieran llamar, a mi gusto son grupos de criminales que poco o nada tienen que ver con el deporte. Bajo el razonamiento de los "inteligentes" que quieren cancelar el deporte más importante de México pues Inglaterra, Brasil y muchos otros países nunca debieron participar.

· No es el Querétaro o la "barra" es que estamos divididos por un presidente que encontró en dividir una forma de crecer y justificar sus fracasos.

· Cómo esperar que los ciudadanos no se encuentren divididos si dentro de los insultos que ha dicho AMLO (y que ha compilado Gabriel Zaid) están: Achichincle, alcahuete, aprendiz de carterista, arrogante, blanquito, calumniador, camajanes, canallín, chachalaca, cínico, conservador, corruptos, corruptazo, deshonesto, desvergonzado, espurio, farsante, fichita, fifí, fracaso, fresa, gacetillero vendido, hablantín, hampones, hipócritas, huachicolero, ingratos, intolerante, ladrón, lambiscones, machuchón, mafiosillo, maiceado, majadero, malandrín, malandro, maleante, malhechor, mañoso, mapachada de angora, matraquero, me da risa, megacorrupto, mentirosillo, minoría rapaz, mirona profesional, monarca de moronga azul, mugre, ñoño, obnubilado, oportunista, paleros, pandilla de rufianes, parte del bandidaje, payaso de las cachetadas, pelele, pequeño faraón acomplejado, perversos, pillo, piltrafa moral, pirrurris, politiquero demagogo, ponzoñoso, ratero, reaccionario de abolengo, represor, reverendo ladrón, riquín, risa postiza, salinista, señoritingo, sepulcro blanqueado, simulador, siniestro, tapadera, tecnócratas neoporfiristas, ternurita, títere, traficante de influencias, traidorzuelo, vulgar, zopilote.

En fin... ahí están los hechos y también ahí están las mentiras. Hoy sabemos que sólo hay una persona en riesgo de perder la vida por el incidente de Querétaro y que la cobertura inicial sólo generó más encono del que ya había. Quizás sea un buen momento para empezar a buscar superar la época de postverdad que vivimos porque los hechos son hechos y deben ponerse por encima de cualquier opinión... especialmente de aquellas opiniones que buscan engañar o confundir deliberadamente.

