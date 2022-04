La forma de una ciudad impone a su vez la forma de sus desplazamientos. Me refiero a la manera como las vialidades y las barreras naturales establecen distintas funcionalidades urbanas: habitación, oficinas, comercios, industria, gobierno.

En el caso de la Ciudad de México, nuestra estructura es "ortogonal"; una cuadrícula que está marcada tanto por los ejes viales como por una serie de vialidades con orientación Este-Oeste o Norte-Sur.

Hay, sin embargo, excepciones, que sirven para acortar caminos.

Por ejemplo, tenemos algunas vialidades en forma radial, es decir, de la periferia hacia el centro, que permiten acercar a los habitantes de los suburbios a los centros de trabajo: Av. Central-Oceanía, San Joaquín, Aquiles Serdán-Marina Nacional, Zaragoza. Pero además tenemos vialidades diagonales: Camarones-Cuitláhuac, Universidad y División del Norte, como las más destacadas.

La semaforización de la ciudad está basada en las vialidades ortogonales, al establecer la "ola verde" en función de las intensidades del tránsito; se privilegia un sentido de circulación sobre el otro. Es decir, la ola verde permite avanzar varios kilómetros sin encontrar un semáforo en rojo gracias a la semaforización sincronizada.

Este modelo de sincronización impone ciertas dificultades a las vialidades diagonales, porque tienden a encontrarse con semáforos en alto todo el tiempo, ya que las avenidas horizontales y las verticales llevan prioridad.

En las modelaciones de transporte, los servicios en las vialidades diagonales salen con muy buena demanda, pues para un usuario siempre será mejor acortar distancias. Esto rompe con la realidad porque la semaforización preferente a las vialidades ortogonales limita el potencial de las rutas diagonales de transporte público. En el caso de Av. Universidad hay metro, lo cual resulta muy funcional, al no depender de la semaforización. Otras líneas del metro en vías radiales o diagonales son la A en Zaragoza o la B en Av. Central - Oceanía.

Hace unos años, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo estimó la demanda de una hipotética línea de Metrobús en División del Norte: era muy alta. ¿Funcionaría una línea del metro que atraviese en diagonal toda la ciudad desde El Rosario hasta Xochimilco, bajo División del Norte? Muy probablemente sería de las líneas más utilizadas, porque además ese corredor toca sitios estratégicos de la ciudad.

Hoy División del Norte opera con una funcionalidad limitada, local. Sería raro manejar esta vialidad para ir desde Insurgentes hasta Xochimilco, pero nada descabellado para un enlace entre Cuauhtémoc y Río Churubusco.

A pesar de que las reglas de tránsito de la Ciudad de México prohíben el estacionamiento en las avenidas; en División, como en muchas otras, el estacionamiento es tolerado, sin ningún límite. De tres carriles por sentido, uno se destina a estacionar vehículos, lo mismo de vecinos, que camiones de los comercios de materiales de construcción que predominan en la zona.

Por años, los usuarios de la bicicleta hemos reclamado una ciclovía. Ésta siempre ha estado a días de concretarse, pero invariablemente el proyecto queda en suspenso, mientras los locales de materiales ponen cartones de protesta en los que exageran sus números de generación de empleos. Ahora dicen que 7 mil familias dependen de sus comercios y que los empleos se perderán por la ciclovía.

Con lo que he listado en este artículo podría resumir varios retos para División del Norte, sin haber mencionado a los peatones, cuyo modelo de cruce reviste cierta peligrosidad aunque algunos puntos hayan sido corregidos en los últimos años. Falta una ciclovía, o por lo menos dar seguridad y comodidad al uso de la bicicleta; falta potenciar el transporte público y falta definir la funcionalidad del automóvil, estacionado o en circulación. Todo esto pasa por la palabra planeación.

El gobierno de la Ciudad de México ha anunciado la incorporación de un "corredor de transporte público". Su convivencia con la bicicleta no me entusiasma: no son los autobuses adecuados en términos de comodidad en el servicio y seguridad vial, no se corrige el modelo de operación y se quiere hacer convivir a la bicicleta con el autobús sin los protocolos adecuados. A esto sumémosle la falta de acuerdo con los comerciantes.

División del Norte da para mucho más, necesitamos visión, planeación y que alguien haga política. Nada de eso ocurrirá, por lo menos no pronto.

