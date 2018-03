[1] Sylvia Ann Hewlett, Melinda Marshall y Laura Sherbin (2013): "How Diversity Can Drive Innovation", Harvard Business Review.

[2] Rocío Lorenzo, Nicole Voigt, Karin Schetelig, Annika Zawadzki, Isabell Welpe y Prisca Brosi (2017): "The Mix That Matters. Innovation Through Diversity", The Boston Consulting Group y la Universidad Técnica de Munich.

Lee: Adriana Labardini