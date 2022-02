Registro Permanente (Cross Books) de Mary H. K. Choi.

Después de dejar la universidad, Pablo Neruda Rind no tiene mucho a su favor. Su trabajo nocturno como empleado en una tienda en Brooklyn es una pesadilla y está condenado a pagar una deuda estudiantil devastadora.

La superestrella pop Leanna Smart tiene suficientes seguidores en sus redes sociales como para poblar continentes enteros. Su vida es una mezcla de aviones privados, coreografías, habitaciones de hotel y gritos de extraños queriendo llamar su atención.

Cuando en una madrugada de invierno se conocen en la tienda en la que trabaja Pablo, ninguno se imagina que podrían llegar a ser algo más que simples desconocidos. Sin embargo, a medida que descubren quiénes son, quiénes quieren ser y cómo desafían las expectativas que los sofocan, Lee y Pab conectan como nunca imaginaron que conectarían con alguien. Y es ahí cuando las cosas se complican...

Llega un nuevo romance inolvidable sobre cómo las redes sociales influyen en las relaciones cada día, de la autora de Contacto de Emergencia.

La sombra blanca de Ivy Lin (Planeta) de Susie Yang.

Criada por una modesta familia de inmigrantes chinos, para Ivy no ha sido fácil adaptarse a la secundaria privada en Boston donde está inscrita sólo porque su padre trabaja ahí como informático. Sus rasgos orientales y un aire demasiado infantil contrastan con los de sus rubias y esbeltas compañeras.

De su abuela aprende, sin embargo, a valerse de ese aspecto inocente para hurtar artículos en tiendas. Robar le permite obtener todo lo que anhela —ropa, adornos y cosméticos— y, sobre todo, llamar la atención de Gideon, el inalcanzable hijo de un rico matrimonio de políticos. Para ocultar su faceta de ladrona, Ivy recurre a sus dotes de embaucadora, pero en un descuido su madre descubre los hurtos y la envía a China un tiempo para alejarla de lo que considera un mal ambiente.

Años más tarde, de regreso en Boston, Ivy se topa con la hermana de Gideon; por lo que un reencuentro con el que fue su amor platónico parece ser su destino... Retomando viejos hábitos, poco a poco Ivy envuelve a Gideon en su red. Y cuando está a punto de obtener todo lo que siempre ha querido... un fantasma del pasado reaparece, amenazando la vida perfecta que ha construido.

La obsesión por ser aceptada la llevará a tomar un camino perverso.





El código de la mente millonaria (Planeta) de Carlos Master Muñoz.

Este no es un libro más. Tampoco es una guía para que te hagas rico, ni un recetario para mejorar tus finanzas personales. Es el manual de instrucciones para descargar, instalar y poner en marcha el mindset que debes tener si quieres ganar millones —¡de dólares, no de pesos!—. Aquí revelo todos los modelos de pensamiento, estrategias, ejercicios y demás algoritmos del sistema operativo con el que funciona mi cerebro; ese que me ha llevado a la cima donde estoy y a la que, a partir de hoy, tú también tendrás acceso.

El primer paso para hacerte parte del 1% de la población más rica del mundo es hackear tu cabeza. Y eso es precisamente lo que harás aquí. Porque no te engañes: digan lo que digan, reducir el promedio de lattes de Starbucks que te tomas semanalmente y comprar el papel higiénico más barato del supermercado no te va a hacer millonario. Nadie se hace millonario de esa manera.

Deja de pensar como centavero: enloquécete, conviértete en el líder chingón que todos quieren seguir, alcanza la inmortalidad financiera y haz que hasta tus tataranietos te agradezcan por lo que les heredes.





