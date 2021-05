Ruta de escape (Anagrama) de Philippe Sands. Nacido en 1960 en la ciudad de Londres, Sands es profesor de Derecho Internacional en el University College de Londres y abogado. Ha intervenido en destacados juicios internacionales celebrados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la Corte Penal Internacional de La Haya, incluyendo los casos de Pinochet, la guerra de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, la invasión de Irak y Guantánamo. Es autor de los ensayos Lawless World, sobre la ilegalidad de la guerra de Irak, y Torture Team, sobre el uso de la tortura por parte de la administración Bush. Es colaborador habitual de publicaciones como Financial Times, The Guardian, The New York Review of Books y Vanity Fair, y comentarista de la CNN, la MSNBC y el BBC World Service. En Anagrama ha publicado Calle Este-Oeste.

¿Se puede ser un perfecto esposo y padre de familia y al mismo tiempo un criminal de guerra? La historia de un nazi en fuga y el legado que dejó a sus hijos.

En julio de 1949 ingresa en un hospital de Roma un hombre aquejado de una afección hepática aguda. Lo han llevado allí unos monjes y se registra bajo el nombre de Reinhardt, que resulta ser falso. Lo visitan un obispo, un médico y una dama prusiana. El paciente acaba falleciendo y la dama prusiana envía una carta a la familia. El nombre verdadero del misterioso enfermo es Otto Wächter, y la carta de la dama prusiana llegará a la esposa, Charlotte, y después pasará a sus hijos. Es al menor de ellos, Horst, al que localiza Philippe Sands, y cuando lo visita en el castillo en el que vive casi recluido, este le dice que «no es verdad que mi padre muriera de una enfermedad».

¿Cuál es entonces la verdad? Y, sobre todo: ¿quién era el falso Reinhardt llamado en realidad Otto Wächter? Con un procedimiento de indagación similar al que utilizó en su anterior libro, el aplaudidísimo Calle Este-Oeste, Sands reconstruye la vida de este individuo que estudió derecho en Viena, se marchó de la ciudad rumbo a Berlín, regresó como jerarca nazi y destituyó de sus cargos a los profesores judíos que había tenido en la universidad. Fue después destinado a Cracovia, y allí su firma figura estampada en documentos que llevaron a la muerte a miles de personas, judías en su mayoría. ¿Y por qué acabó en Roma? Estaba allí de camino a Sudamérica, huyendo de incógnito, protegido por algún miembro del Vaticano.

Con el pulso narrativo de la más trepidante novela de espías, Sands explora los motivos que llevan a un hombre a cometer actos atroces y reconstruye el pasado convulso de Europa y la historia de una familia marcada por los pecados del padre... Un libro sobrecogedor e imprescindible.

Ruta de escape, una novela imperdible.

Permiso para retirarme. Antimemorias III (Anagrama) de Alfredo Bryce Echenique. Escritor peruano nacido en Lima en 1939. Es uno de los mayores exponentes de la literatura latinoamericana. Doctor en Letras por la Universidad de San Marcos, en 1964 se trasladó a Europa: vivió en Francia, Italia, Grecia, Alemania y España, para regresar de nuevo a su Perú natal, donde reside actualmente. Profesor en diversas universidades francesas, ha compatibilizado la enseñanza con la escritura. A través de sus novelas y relatos, Bryce Echenique ha creado uno de los universos narrativos más originales de la literatura en español de finales del siglo XX y principios del XXI, siendo uno de los autores hispanoamericanos actuales más traducidos. Su obra ha recibido importantes premios. En editorial Anagrama se han publicado las novelas Un mundo para Julius, con la que fue Premio Nacional de Literatura en Perú, Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, La última mudanza de Felipe Carrillo, Dos señoras conversan, No me esperen en abril, Reo de nocturnidad, con la que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en España, y Dándole pena a la tristeza, así como la recopilación de cuentos La esposa del Rey de las Curvas, los volúmenes de antimemorias Permiso para vivir y Permiso para sentir y los libros de ensayos y artículos A vuelo de buen cubero (y otras crónicas), Crónicas personales, A trancas y barrancas y Crónicas perdidas.

Permiso para retirarme. Antimemorias III es la tercera y última entrega de las antimemorias de Bryce Echenique, y el libro con el que ha decidido cerrar su carrera literaria, por lo que representa una joya literaria de antología.

Después de pedir permiso para vivir y para sentir, ahora Alfredo Bryce Echenique pide permiso para retirarse. Esta es la tercera y última entrega de Antimemorias, un libro «hecho de retazos y momentos de una vida dedicada a la literatura, la amistad y el amor», que supone su despedida como escritor tras más de cinco décadas construyendo una obra literaria admirada e imperecedera.

Dividido en cinco partes, de sus páginas emergen las emotivas y tragicómicas evocaciones de sus andanzas: la infancia en Perú, el entorno escolar y familiar, el padre aventurero y la madre sensible y lectora; el traslado a París en la década de los sesenta con el propósito de ser escritor, el descubrimiento de la libertad y el paso por otras ciudades europeas como Barcelona; los grandes amigos, como Julio Ramón Ribeyro; los encuentros con figuras como García Márquez; los lances amorosos; las copas; los achaques y arrebatos melancólicos; las lecturas... Y Stendhal, siempre Stendhal como proa.

Con su habitual capacidad para contar historias, el autor repasa por última vez su pasado. Una coda imprescindible para quienes disfrutaron de las anteriores entregas de las Antimemorias, y para quienes gozaron igualmente con sus novelas y cuentos. Ya octogenario, Bryce sigue en plena forma, amando, bebiendo y escribiendo con el inimitable tono cercano, nostálgico y tremendamente irónico con el que nos ha ido hablando de las cosas de la vida.

Rompepistas. Postfacio del autor (Anagrama) de Kiko Amat. Kiko Amat nació en 1971 en Sant Boi de Llobregat, en la periferia barcelonesa. Su padre era rugbista, y su madre, auxiliar del manicomio local. Abandonó los estudios a los diecisiete años para ser mod, cleptómano, disquero, cajero en McDonald´s, operario de cadena de montaje en Seat Martorell, vigilante de camping, car-tero comercial y camarero de un gran hotel. Ha publicado las novelas El día que me vaya no se lo diré a nadie (2003); Cosas que hacen BUM (2007); Rompepistas (2009); Eres el mejor, Cienfuegos (2012); y Antes del huracán, todas bajo el sello de Anagrama. También es autor de dos libros de no ficción, Mil violines (2011) y Chap chap (2015). Escribe regularmente para el diario El País y El Periódico, codirige el festival Primera Persona en el CCCB y coconduce el podcast Psycholand.

Rompepistas. Postfacio del autor es una emocionante historia de iniciación que narra con intensidad y gran sentido del humor el paso de la adolescencia a la primera juventud. Reeditada con el postfacio «Esencia de adolescencia: verdades, ficciones y tradiciones de Rompepistas» en el que Kiko Amat explica los orígenes de la novela y nos da su visión actualizada tras doce años de su primera edición.

Corre el verano de 1987 y suenan Madonna y George Michael, sólo que no en la vida de Rompepistas. Para él, un punk miope y desgarbado de diecisiete años nacido en el extrarradio de Barcelona, los únicos que importan son Generation X, los Clash, los Jam y su propio grupo, Las Duelistas. Las horas se aceleran al lado de sus mejores amigos: Carnaval, el batería gordito, Clareana, su ex novia, y el Chopped, cabecilla de los Skinheads por la Paz. Son los chicos con botas, con las almas rotas y la ropa descosida, sin modales y sin futuro, sin nada que perder. Y el universo de Rompepistas parece a punto de estallar: acaba de empezar una guerra sangrienta con una banda del pueblo de al lado, sus padres están a punto de separarse, Clareana lo odia cada día más, Carnaval no le habla y el Chopped está perdiendo la cabeza.

Llena de patadas y puñetazos, punk rock y reggae, victorias pírricas, curas malvados y rabia de clase, Rompepistas es una emocionante novela de iniciación que narra con intensidad y gran sentido del humor el paso de la adolescencia a la primera juventud. Escrita con profunda sensibilidad y ritmo, Rompepistas explora la amistad y la culpa, los lazos de sangre, las promesas rotas y la redención del baile, y desgrana los miedos y avatares de la pérdida de la inocencia.

