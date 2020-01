El naufragio de las civilizaciones (Alianza Editorial) de Amin Maalouf. Cuando los espectaculares avances tecnológicos de nuestros días nos han facilitado el acceso al conocimiento como nunca hasta ahora, que vivamos más y mejor, que el "tercer mundo" se desarrolle..., cuando por primera vez se podría conducir a la humanidad hacia una era de libertad y progreso, el mundo parece ir en dirección opuesta, hacia la destrucción de todo lo conseguido.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hace unos años, Amin Maalouf nos hablaba de que "nuestras civilizaciones se agotan" en "El desajuste del mundo" y en "Identidades asesinas", y aportaba las razones: la desconfianza hacia el "Otro", la xenofobia, la intolerancia política y religiosa, el populismo, el individualismo y la insolidaridad del nacionalismo, el racismo... Hoy en día ya nos habla directamente de "naufragio inminente".

No hay añoranza de un pasado mejor en sus palabras, solo le preocupa el futuro de esta "época desconcertante", el porvenir de las nuevas generaciones, que pueda desaparecer lo que ha dado sentido a la aventura humana.

Tampoco se deja llevar por el pesimismo ni quiere predicar el desaliento, solo hace una llamada lúcida a la responsabilidad colectiva, dejando entreabierta la puerta de la esperanza a que el mundo vuelva a orientarse, ya que como escribió en su novela "Los desorientados": "Más vale equivocarse en la esperanza que acertar en la desesperación".

Terra alta (Planeta) de Javier Cercas. Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas.

Se encarga del caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz llegado desde Barcelona cuatro años atrás, con un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido en una leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado bajo su vida feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de una niña llamada Cosette, igual que la hija de Jean Valjean, el protagonista de su novela favorita: Los miserables.

Partiendo de ese suceso, y a través de una narración trepidante y repleta de personajes memorables, esta novela se convierte en una lúcida reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero sobre todo en la epopeya de un hombre en busca de su lugar en el mundo.

Tony Takitani (Tusquets) de Haruki Murakami. Tony Takitani es un joven que ha crecido aislado, entre las burlas de los compañeros y muy solo, pues su padre, trompetista de jazz, se ausenta a menudo para tocar en giras. Buen profesional, se dedica a ilustrar portadas para revistas de automóviles o anuncios. Hasta que de pronto conoce a una chica, empleada a tiempo parcial de una editorial, a la que le gustan especialmente los vestidos.

Maravillosamente ilustrado por Ignasi Font, este relato del célebre escritor japonés nos habla de la soledad y la falta de afecto en la sociedad actual.

La parte recordada (Literatura Random House) de Rodrigo Fresán. Y cómo recuerda este Escritor que alguna vez fue un prometedor Nextcritor y ahora es apenas un Excritor. Alguien que ya no puede escribir, pero que tampoco puede dejar de leerse y de releerse y de evocar cómo fue alguna vez y cómo ya nunca será. Alguien pensando en que "Inventar era recordar hacia delante. Soñar era recordar hacia arriba o hacia abajo. Recordar era inventar hacia atrás".

Y aquí vienen de nuevo un juguete a cuerda marcha atrás y el fantasma de la electricidad; la encumbrada y borrascosa Penélope y su hijo perdido, 2001: A Space Odyssey y Blade Runner; el ausente Pertusato, Nicolasito y el ubicuo IKEA; la muerta Colma y la fallecida Zzyzx y la difunta Nothing y la inmortal Canciones Tristes; el irrealista Vladimir Nabokov y la surrealista familia Karma; Wish You Were Here sonando en teléfonos (in)movil(izantes) y la invitación a que entre Drácula; el perturbado Tío Hey Walrus y una pareja de padres modelos pero poco modélicos; The Beatles y The Beatles; un inexistente país de origen y una ciudad en llamas; una noche inolvidable que se querría reescribir; y tantas otras partículas aceleradas y fragmentos sueltos y células interconectadas en busca de una trama que los contenga y les de orden y sentido.

Con La parte recordada, Rodrigo Fresán cierra el tríptico cuyo tema son las tres partes que intervienen en la redacción de las vidas ficticias y en la narración de las obras reales. Partes que determinan el modo en que funciona la cabeza de un creador que ya no cree en casi nada salvo en aquellas historias en las que se aconseja tener muy presente al pasado, porque de ello depende el futuro. Esas historias a no olvidar nunca pero acordándose todo el tiempo de que lo que cuentan estará siempre -voluntaria o involuntariamente- modificado por quien las recuerda después de inventar y de soñar, aquí y allá y en todas partes.

A la caza del tigre. Antología personal (Círculo de Poesía) de Eduardo Lizalde. Eduardo Lizalde es el mayor poeta de toda nuestra lengua. Círculo de Poesía le otorga el Premio Internacional de Poesía Nuevo Siglo de Oro en celebración de su magna obra así como por sus 90 años.

Lizalde ha publicado bajo nuestros sellos editoriales Círculo de Poesía y Valparaíso México El tigre en la casa y, para esta ocasión, Círculo de Poesía y Visor Libros México llevan al lector mexicano la antología A la caza del tigre.

Antología personal que se estará presentado posterior a la entrega del premio. Abajo está la información completa del evento.

Princesas al poder (Planeta) de Vita Murrow. ¿Que´ pasari´a si las princesas no se casaran siempre con el pri´ncipe azul, ni vivieran felices ni comieran perdices? ¿O si la Cenicienta fuera en realidad una emprendedora y tuviera su propia empresa de servicio de limpieza?

Descubre las verdaderas historias de las princesas de los cuentos de hadas. 15 cuentos cuyas protagonistas son inteligentes, divertidas, amables y pueden hacer cualquier cosa que se propongan.

Versos en blanco. Poesía lituana contemporánea (Círculo de poesía). Esta antología explora las líneas principales de la poesía lituana contemporánea. Se incluyen en ella autores de diferentes generaciones, desde aquellos que nacieron a mediados del siglo pasado, hasta los que actualmente cumplen treinta años.

Estamos ante una muestra incompleta y, al propio tiempo, generosa, que permitirá al lector entrar en algo hasta este momento tan desconocido para el público hispanohablante: la poesía que se escribe entre exuberantes primaveras e inviernos helados.