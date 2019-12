La hoguera de las vanidades (Anagrama) de Tom Wolfe. Tras una larga y deslumbrante carrera como adalid y más significativo exponente del Nuevo Periodismo, Tom Wolfe debutó triunfalmente como novelista con La hoguera de las vanidades, que fue calificada como la novela de Nueva York.

El protagonista es un yuppie, un asesor financiero que se ha convertido en la estrella de una firma de brokers, pero que se ve inmerso en rocambolescas dificultades jurídicas, matrimoniales e incluso económicas a partir de la noche en que se pierde por las calles del Bronx cuando llevaba a su amante del aeropuerto Kennedy a su nido de amor.

A partir de esta peripecia, Tom Wolfe va hilando una compleja trama que le permite presentar el mundo de las altas finanzas, los restaurantes de moda y las exclusivas parties de Park Avenue, así como el submundo picaresco de la policía y los tribunales del Bronx, y también el mafioso universo de Harlem y las nuevas sectas religiosas. Un hilarante e irrepetible fresco, diseccionado con desenvuelta crueldad y acerada ironía por un Tom Wolfe en plenitud de facultades.

El personaje central resulta ser finalmente la gran capital del mundo en este final de siglo: Nueva York, con todos sus esplendores y todas sus miserias, retratada en la prosa de tecnicolor, vistavisión y sensorround que es la marca de fábrica de ese maestro de periodistas y, como demuestra aquí, personalísimo y magistral novelista que es Tom Wolfe.

La hoguera de las vanidades, que fue elegido como el mejor libro del año por la New York Times Book Review, y obtuvo una sensacional acogida por parte de la crítica.

Una cita con la Lady (Anagrama) de Mateo García Elizondo. Un viaje espectral entre la vida y la muerte, entre el amor y su pérdida. El debut excelente de Mateo García Elizondo.

«Vine a Zapotal para morirme de una buena vez. En cuanto puse un pie en el pueblo me deshice de lo que traía en los bolsillos, de las llaves de la casa que dejé abandonada en la ciudad, y de todo el plástico, todo lo que tenía mi nombre o la fotografía de mi rostro. No me quedan más que tres mil pesos, doscientos gramos de goma de opio y un cuarto de onza de heroína, y con esto me tiene que alcanzar para matarme.»

El protagonista y narrador de esta novela va en busca de la cita definitiva con la lady en forma de polvo blanco, y para ello emprende un viaje al final de la noche en el que se sucederán los encuentros con personajes inquietantes, con los fantasmas de los amigos muertos por el camino, con los recuerdos de la gran ciudad que ha dejado atrás y con su propio pasado.

La primera frase de la novela evoca el mítico inicio del Pedro Páramo de Rulfo, y hay en sus páginas ecos del grotesco carnaval mexicano de autodestrucción de Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Con una prosa envolvente e hipnótica, Mateo García Elizondo narra, en este asombroso y extraordinario debut, un viaje al corazón de las tinieblas, el espectral descenso a los infiernos de un adicto que se adentra en una senda con un único destino posible, que está cada vez más cerca.

En el cielo de tus labios. Libro-agenda (Altea) de Alejandro Ordóñez. Vivir es una aventura llena de decisiones: cada logro comienza con un deseo que nos atrevemos a pronunciar en voz alta, las metas no se cruzan por arte de magia. Detrás de cada victoria siempre hay esfuerzo, perseverancia, intentarlo 365 veces si hace falta para que, al volver la vista atrás, estemos satisfechos con el camino recorrido.

La felicidad también se escribe: éste es el libro de tu vida, y contará cómo te propusiste ser la persona plena que en algún momento deseaste. Quiérete. Haz de cada día una nueva oportunidad.

No tengas miedo de lanzarte a vivir tu vida como te dé la gana. Un libro-agenda lleno de inspiración que podrás empezar cualquier día del año.

Nezahualcóyotl. El despertar del coyote (Océano) de Sofía Guadarrama Collado. Tras la muerte de Tezozómoc, la rivalidad entre los señoríos del Valle del Anáhuac aumenta, y nadie escapa a la violencia, la traición y la lucha abierta y encubierta por el poder. En Azcapotzalco, Maxtla gobierna con crueldad absoluta.

En Tenochtitlan, a la vez que se unge a Izcóatl como tlatoani después del secuestro y asesinato de Chimalpopoca, el astuto Tlacaélel aguarda tras bambalinas para consolidar su influencia. Y exiliado de Texcoco, perseguido por los soldados tepanecas, el joven príncipe Nezahualcóyotl tendrá que vengar la muerte de su padre y tejer las alianzas que garanticen la soberanía de su reino, mientras se enfrenta a la realidad de lo que significa ser un caudillo rebelde en medio de una guerra sin cuartel.

En esta segunda novela de la serie Grandes tlatoanis del imperio, Sofía Guadarrama Collado combina el retrato de la vida cotidiana de gobernantes, soldados y concubinas con las técnicas del thriller político.

El resultado es un apasionante relato sobre los hombres que, a fuerza de ambición y fineza política, dominaron el territorio central de lo que hoy es México.

Ética y superpoderes. Diez formas de salvar el mundo aunque no sepas volar (Temas de hoy) de Travis Smith. El mundo está al borde del colapso y hay que depositar nuestras esperanzas en un superhéroe. Alguien que encarne los valores éticos y morales que todos imitaremos, la única figura capaz de salvarnos y de inspirarnos a partes iguales. Imagínatelo bien: ¿a quién elegirías?

El profesor Travis Smith parte de esa premisa para escribir este ensayo inusual y lúcido, mezcla de referencias pop y de rigor filosófico, donde se vale de diez arquetipos heroicos para hacernos reflexionar sobre el alcance último de la ética, las nociones del bien y del mal, la existencia o no de un dios y el choque entre el pensamiento occidental y oriental.

A modo de competición lúdica, Smith enfrenta a diez personajes del cómic y deja su propia idea de a quién deberíamos confiarle el destino del mundo.

El ciudadano republicano y la cuarta transformación (Océano) de Ulrich Richter Morales. Tras un proceso electoral con un nivel de participación y un margen de victoria entre los mayores de las últimas décadas, México vive las primeras etapas de un cambio que ha resultado a menudo difícil de entender, sopesar y juzgar. La llamada Cuarta Transformación de nuestro país es un término que todos manejamos, pero que pocos parecemos comprender a cabalidad en su significado político, histórico y cívico.

A partir de su experiencia jurídica y de sus estudios sobre ciudadanía, Ulrich Richter Morales plantea una disección de los postulados, estructuras y retos de la 4T mediante la óptica de la tradición republicana. Desde el diagnóstico de que los regímenes pasados nos heredaron un déficit de ciudadanos comprometidos, el autor expone los conceptos básicos asociados con el republicanismo, así como las distintas visiones sobre la democracia, para anotar hasta qué punto coincide (o no) el nuevo gobierno con dicha tradición.

En diálogo con los principales críticos y defensores de la presidencia y su modelo gubernamental, y posicionado en la tribuna que propugna la participación ciudadana en todos los procesos políticos, Richter Morales presenta un volumen esencial para entender las virtudes, posibilidades y riesgos de nuestro actual momento histórico.

Mecano (Aguilar) de Javier Adrados. Hace cuarenta años que un adolescente llamado José María Cano le pidió a su hermano, Nacho, y a su novia, Ana, que le acompañaran en sus conciertos como cantautor por colegios mayores y bares de Madrid. En ese ambiente conocieron al productor musical Miguel Ángel Arenas, el "Capi", quien les recomendó que la voz principal fuera la de Ana y les consiguió un contrato con CBS. Así nació Mecano, sin imaginar que se convertiría en el fenómeno pop más importante de nuestra historia.

Pero aún hay muchas preguntas sin responder sobre el grupo que ha vendido más de veinticinco millones de discos en todo el mundo. ¿Cómo se construyó Mecano? ¿Por qué provocaron esa feroz animadversión en los grupos de la movida madrileña? ¿Qué causó las tensiones entre los miembros de la banda que les llevaron a disolverse?

Esta biografía es la respuesta a todos los interrogantes, un recorrido por la historia del grupo que aun a pesar de su desaparición, no ha dejado de sonar en ninguna de las emisoras de radio.